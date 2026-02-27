Elecciones en Carolina del Norte 2026: qué se vota en las primarias del 3 de marzo

El próximo 3 de marzo se llevarán a cabo elecciones primarias en Carolina del Norte, y los votantes deberán elegir a su candidato favorito para determinados cargos importantes. En esta jornada electoral, se definirán los funcionarios para senador y miembro de la Cámara de Representantes nacional, así como puestos estatales para el Senado y la Cámara baja estatales. Los vencedores de cada partido se enfrentarán en los comicios generales de noviembre.

Qué cargos se votan en las primarias de Carolina del Norte el 3 de marzo

En Carolina del Norte, uno de los estados con el panorama político más reñido de Estados Unidos, los ciudadanos deberán acudir a los centros de votación el próximo martes 3 de marzo. En esta ocasión, se elegirán funcionarios de cada partido para diversos cargos tanto estatales como federales y locales, quienes luego se enfrentarán en la elección general de noviembre.

El 3 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias en Carolina del Norte y los votantes deberán elegir a su candidato favorito para cargos locales, estatales y federales

De acuerdo con la North Carolina State Board of Elections (Ncsbe), a nivel federal se elegirán los siguientes cargos en las primarias:

Senador de Estados Unidos : nominación de partido para la elección general de noviembre de 2026.

: nominación de partido para la elección general de noviembre de 2026. Cámara de Representantes de EE.UU.: cada distrito congresional elige sus candidatos para la votación general.

En el caso de los puestos estatales y locales, los sufragantes podrán elegir entre los candidatos:

Senado de Carolina del Norte : todos los distritos senatoriales tienen candidatos que competirán por la nominación de su partido. En esta oportunidad, se vota por la vacante que deja Thom Tillis , actual senador senior del estado, cuya gestión finaliza en 2027.

: todos los distritos senatoriales tienen candidatos que competirán por la nominación de su partido. En esta oportunidad, se vota por la , actual senador senior del estado, cuya gestión finaliza en 2027. Cámara de Representantes del estado : todos los distritos congresionales tienen candidatos en la primaria, es decir, 14 escaños .

: todos los distritos congresionales tienen candidatos en la primaria, es decir, . Cargos judiciales estatales .

. Comisionados del Condado : distintos distritos o puestos dentro del condado con competencia partidaria.

: distintos distritos o puestos dentro del condado con competencia partidaria. Miembros de juntas escolares del condado .

. Sheriff : cargos de sheriff aparecen en varias jurisdicciones con competencia partidaria.

: cargos de sheriff aparecen en varias jurisdicciones con competencia partidaria. Clerk of Superior Court (Secretario/a del Tribunal Superior): cargo local también inscrito con competencia.

Elecciones en Carolina del Norte 2026: claves de las primarias

El sitio web oficial de la Ncsbe indica que los votantes afiliados solo pueden elegir a un candidato en las papeletas de su partido político. Por ejemplo, un republicano registrado solo puede sufragar en las boletas de las primarias republicanas. Además, algunos partidos reconocidos en el estado podrían no tener opciones para las primarias.

En el extremo opuesto, los no afiliados pueden sufragar en la papeleta de cualquier partido político o en una boleta no partidista (si está disponible). Un elector no puede participar en las primarias de más de un partido.

En Carolina del Norte, los votantes afiliados solo pueden elegir a un candidato en las papeletas de su partido político para las primarias

La organización también señala que si ningún candidato alcanza el porcentaje de votos necesario para convertirse en el nominado en una contienda en la boleta, el funcionario que quede en segundo lugar puede solicitar una segunda vuelta que se celebrará el 12 de mayo de 2026.

Más de 7,7 millones de personas están registradas para sufragar en estas elecciones, según cifras oficiales de la Ncsbe. El día de la elección, el ciudadano debe presentarse en el centro asignado. Para conocer cuál es el recinto, los votantes pueden acudir a la página oficial.

Las urnas estarán abiertas de 6.30 a 19.30 hs. Si una persona se encuentra en la fila antes de las 19.30 hs, podrá sufragar aún si al momento de sufragar pasó la hora límite.

Información para los votantes sobre las elecciones primarias en Carolina del Norte 2026

En Carolina del Norte, se pedirá a los votantes que presenten una identificación con foto para sufragar . La Ncsbe explica que cualquiera de las siguientes identificaciones que no haya vencido o que haya vencido hace un año o menos son aceptables:

Licencia de conducir de Carolina del Norte

Identificación estatal del NCDMV, también llamada “identificación de no operador”.

Licencia de conducir o identificación de no conductor de otro estado, Distrito de Columbia o territorio de EE.UU. (solo si el votante se registró en Carolina del Norte dentro de los 90 días posteriores a la elección).

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación con foto para sufragante de Carolina del Norte emitida por una junta electoral del condado.

Identificación con fotografía de estudiante universitario o de colegio aprobada por la Junta Estatal de Elecciones.

Identificación con fotografía de empleado del gobierno estatal o local o de una escuela autónoma aprobada por la Junta Electoral Estatal.

Elecciones en Carolina del Norte: las identificaciones que se aceptan para las primarias

Además, se aceptará cualquiera de los siguientes, independientemente de si la identificación contiene una fecha de vencimiento o de emisión:

Tarjeta de identificación militar o de veterano con fotografía emitida por el gobierno de EE.UU.

Tarjeta de inscripción tribal con fotografía emitida por una tribu reconocida por el estado de Carolina del Norte o el gobierno federal.

Tarjeta de identificación con fotografía emitida por una agencia del gobierno de los EE.UU. o del estado de Carolina del Norte para un programa de asistencia pública.

La organización también recomienda a los votantes seguir algunos consejos: