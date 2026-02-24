¿Podría Greg Abbott perder las elecciones primarias en Texas y quedar fuera de carrera? Esto dicen las encuestas hoy

Las elecciones primarias de Texas se acercan y los votantes se preparan para los comicios del 3 de marzo, que definirán el destino de muchos. En ese contexto, Greg Abbott se perfila como el máximo candidato republicano y el nombre que se espera que participe en las generales del 3 de noviembre. Esa confianza en el desempeño del actual gobernador hace que las encuestas ni siquiera lo midan para las internas republicanas.

Las últimas encuestas ya piensan en Abbott como ganador de las elecciones en Texas

El actual gobernador del Estado de la Estrella Solitaria va en busca de su cuarto mandato. Dado que es una figura republicana relevante no solo en territorio texano sino también a nivel nacional, los cálculos de los analistas indican que triunfará en las primarias.

Las últimas encuestas consideran que Abbott ganará las elecciones primarias en Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Eso ocurre en los dos sondeos más recientes en Texas, que directamente miden su eventual desempeño en las generales del 3 de noviembre ante la demócrata Gina Hinojosa.

Una de las encuestas fue la que llevó a cabo la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, que consultó durante fines de enero a 550 posibles votantes. Al preguntar por los comicios a gobernador, se incluyeron los nombres de Abbott e Hinojosa y se trabajó con el supuesto de que ambos vencerán en las internas.

Los números de apoyo de los encuestados en ese enfrentamiento fueron:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Lo propio ocurrió con la investigación de Emerson College, que corresponde también a enero. En esa encuesta, participaron 1165 posibles electores de Texas. Al igual que en el caso anterior, ya se supuso que el gobernador estará en las elecciones generales.

Con porcentajes similares, la intención de voto también le dio la ventaja al republicano en noviembre:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

Las encuestas trabajan sobre un escenario en el que Abbott y Gina Hinojosa se enfrentarían en las elecciones generales de Texas Facebook Greg Abbott/Rep. Gina Hinojosa

Hasta Gina Hinojosa piensa que Abbott será el ganador de las primarias en Texas

En la misma línea de los sondeos mencionados, una encuesta que fue encargada por el equipo de campaña de la demócrata y realizada por GBAO Strategies trabajó con el mismo escenario.

Llevado a cabo entre el 26 de enero y el 3 de febrero, el sondeo comparó a ambos candidatos en un enfrentamiento cara a cara. Se habló de un “empate técnico” en los resultados, con una pequeña diferencia a favor de Abbott:

Greg Abbott : 46%

: 46% Gina Hinojosa: 43%

A pesar de que la ventaja proyectada del gobernador para las primarias no se reflejó en encuestas contra sus rivales republicanos, sí se evidencia en el hecho de que los analistas lo consideran ganador.

Dado que confían en que avanzará a las generales, ni siquiera destinaron recursos a medir la situación en la interna republicana.

Mientras ya comenzó la votación anticipada, muchos electores se preparan para concurrir a las urnas el 3 de marzo.