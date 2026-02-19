California, NY y Florida: quiénes ganan y pierden en EE.UU. con los nuevos mapas electorales

Con las elecciones intermedias de 2026 en el horizonte, la batalla por el control de la Cámara de Representantes no solo se libra en los discursos de campaña, sino en las oficinas donde se delinean los mapas electorales. Esta reconfiguración, marcada por desafíos legales y maniobras estratégicas en estados clave, promete alterar el equilibrio actual de fuerzas, lo que deja a republicanos y demócratas en una carrera contra el reloj para asegurar cada escaño posible antes de que las urnas se abran en noviembre.

California redibuja su mapa electoral y podría sumar cinco escaños demócratas

Según informó The New York Times, el mapa nacional podría traducirse en una variación total de entre dos bancas adicionales para los demócratas y hasta tres para los republicanos en la Cámara baja.

podría traducirse en en la Cámara baja. Por esto, el control del Congreso podría depender de un puñado de distritos estratégicamente rediseñados.

Tras la reforma impulsada por el gobernador Gavin Newsom y validada por la Corte Suprema en febrero de 2026, el nuevo mapa distrital de California tiene el potencial de sumar hasta cinco bancas adicionales para el Partido Demócrata @CAGovernor

En la costa oeste, California se convirtió en el principal bastión de la respuesta demócrata. De acuerdo con The New York Times, el gobernador Gavin Newsom impulsó en agosto de 2025 una reforma de los límites distritales con el respaldo de la Legislatura estatal y, posteriormente, de los votantes en noviembre del año pasado. La medida surgió como reacción a movimientos similares promovidos en estados bajo dominio republicano.

El resultado potencial sería significativo: California podría añadir hasta cinco bancas demócratas en la Cámara de Representantes. El rediseño fue cuestionado por dirigentes republicanos, quienes sostuvieron que el nuevo esquema favorecía de manera indebida a votantes latinos. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos validó el mapa en febrero, en línea con un fallo previo relacionado con Texas.

Este aval judicial consolidó, al menos por ahora, una jugada que podría alterar el equilibrio nacional. En un congreso donde la diferencia entre bloques es mínima, cinco escaños adicionales representan mucho más que un simple ajuste estadístico: podrían definir mayorías legislativas, la agenda parlamentaria e incluso el tono de la campaña presidencial que acompañará el ciclo electoral, explicó The New York Times.

Florida busca ampliar su ventaja republicana en la Cámara

En el sudeste, Florida se perfila como uno de los escenarios más ambiciosos para el Partido Republicano. Tal como detalló The New York Times, el gobernador Ron DeSantis propuso convocar a una sesión legislativa especial a fines de abril con el objetivo de revisar los distritos antes de las elecciones de mitad de mandato.

El gobernador Ron DeSantis ha convocado a una sesión legislativa especial para abril de 2026 con el objetivo de reconfigurar distritos en el centro y sur del estado Chris O'Meara - AP

La expectativa republicana es obtener entre dos y cuatro bancas adicionales, especialmente en el centro y el sur del estado. Florida ya cuenta con una delegación mayoritariamente republicana en el Congreso, por lo que cualquier incremento ampliaría una ventaja que podría resultar decisiva en el conteo final de la Cámara.

A diferencia de California, donde los cambios ya fueron convalidados por la Corte Suprema, en Florida el proceso todavía está en etapa de impulso político. No obstante, el solo hecho de activar el mecanismo legislativo revela la importancia estratégica que ambos partidos atribuyen al rediseño territorial.

Nueva York rediseña un distrito clave bajo orden judicial

En el noreste, Nueva York presenta un caso más acotado en términos numéricos, pero igualmente relevante en el plano simbólico y político. Según consignó The New York Times, un juez estatal determinó que el distrito representado por Nicole Malliotakis —la única republicana que ocupa una banca en el Congreso por la ciudad de Nueva York— vulnera los derechos de votantes afroamericanos y latinos.

El magistrado ordenó a una comisión independiente de redistribución que elabore un nuevo mapa para esa circunscripción, que abarca Staten Island y parte de Brooklyn. De prosperar el rediseño, los demócratas podrían sumar un escaño adicional.

Un juez estatal ordenó rediseñar el distrito de Staten Island/Brooklyn, actualmente bajo representación republicana Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

El fallo fue apelado por los republicanos, por lo que el desenlace definitivo aún no está cerrado. Sin embargo, la decisión judicial abre la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas en una ciudad donde el Partido Demócrata domina ampliamente.

Una sola banca puede parecer marginal frente a los cinco potenciales de California o los cuatro que se disputan en Florida, pero en una Cámara fragmentada cada voto cuenta.

Redistritación en EE.UU.: los estados que pueden cambiar el control del Congreso

Más allá de estos tres estados, el panorama general muestra un EE.UU. atravesado por maniobras de redistritación en distintas regiones. Texas podría añadir cinco bancas republicanas; Missouri y Carolina del Norte, una cada uno; y Ohio, entre una y dos adicionales para el Partido Republicano.

En sentido inverso, Utah podría sumar un escaño demócrata tras la intervención de un juez estatal que rechazó un mapa legislativo por considerarlo sesgado.

En Virginia, la Legislatura demócrata aprobó una enmienda constitucional que permitiría redibujar los distritos antes de los comicios, sujeta a un referéndum el 21 de abril. Si los votantes la respaldan, el partido podría ganar entre dos y cuatro escaños.

En Maryland, la Cámara de Delegados avaló un plan que sometería a votación nuevos límites distritales para noviembre, con la posibilidad de que los demócratas transformen su actual ventaja de 7-1 en un dominio total de 8-0.