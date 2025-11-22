En Carolina del Norte: dónde conseguir cenas y pavos gratis por Thanksgiving en 2025

Con el objetivo de ayudar a las personas de menos recursos durante Acción de Gracias, varias organizaciones de Carolina del Norte darán cenas gratis en las comunidades durante esta fecha especial, principalmente en El Triángulo (Raleigh, Durham y Chapel Hill).

Dónde regalarán comida por Thanksgiving en Carolina del Norte

En varios estados de Estados Unidos, las organizaciones sin fines de lucro realizan jornadas de repartición de alimentos gratis. En Carolina del Norte, se dará comida sin costo en los siguientes lugares, de acuerdo con ABC 11:

Durham Rescue Mission : celebrará su tradicional cena gratuita de Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre, desde las 11.00 hasta las 14.00 hs (hora local). La sede de la organización se encuentra en el 1201 East Main Street, y se llevará a cabo al aire libre en el campus de la Misión. Asimismo, se realizarán diversas actividades y un sorteo especial con premios como una smart TV de 65 pulgadas, un Nintendo Switch y tres laptops.

West 94th Street Pub : este restaurante repartirá 200 kits de alimentos gratis para llevar durante Thanksgiving el próximo 27 de noviembre, con un horario de 11.00 a 13.00 horas o hasta agotar existencias, en el Centro Comercial Woodcroft, ubicado en el 4711 Hope Valley Road, Durham.

Meals On Wheels Durham : en colaboración con la Misión de Durham, se entregarán comidas calientes en Acción de Gracias a los beneficiarios del programa el próximo 27 de noviembre, con un horario de 10.00 a 12.00 hs.

: en colaboración con la Misión de Durham, se entregarán comidas calientes en Acción de Gracias a los beneficiarios del programa el próximo 27 de noviembre, con un horario de 10.00 a 12.00 hs. Oficina del Sheriff del Condado de Wake: junto con la Iglesia Comunitaria Mount Moriah se unen para regalar pavos y comida gratis el sábado 22 de noviembre en el 1500 Garner Road, Raleigh, con un horario de 11.00 a 19.00 hs. Se atenderá a las personas de acuerdo con su orden de llegada.

Iglesias donde regalarán comida por Thanksgiving en Carolina del Norte

Además de las organizaciones civiles, también las iglesias y organizaciones religiosas del estado regalan alimentos a los que los necesitan durante Acción de Gracias:

Iglesia Catch The Fire : el próximo domingo 23 de noviembre, la iglesia celebrará su entrega anual de pavos por Thanksgiving para 225 familias, con un horario de 12.30 a 15.00 hs, en el 2425 East Garner Road, Raleigh.

Ministerios de la Iglesia Wave : además de pavos, se regalarán artículos de higiene, alimentos enlatados y bebidas en el 2605 Carver Street, Durham. Se atenderá por orden de llegada a partir de las 11.00 hs.

Iglesia Bautista White Rock: el sábado 22 de noviembre se repartirán, de manera gratuita, pavos en el 3400 Fayetteville Street, Durham, en un evento organizado por AS Hunter Lodge #825 y Non-Parielle Chapter #648 que comienza a las 11.00 hs y se atenderá por orden de llegada.

Por último, el Departamento de Policía de Wake Forest y Tri-Area Ministry repartirán 1200 pavos congelados el próximo lunes 24 de noviembre, en el Banco de Alimentos de Tri-Area Ministry, ubicado en 149 E. Holding Ave., Wake Forest. Las personas podrán recoger un pavo desde su auto con un horario de 7.00 a 9.30 hs.

Desfile de Acción de Gracias en Charlotte

Desde 1947, en Charlotte, Carolina del Norte, se celebra esta fecha con el Desfile del Día de Acción de Gracias de Novanth Health, una caravana que transita desde Tryon Street, a través de Uptown Charlotte, que se considera el centro de la ciudad.

El desfile incluye diversas amenidades como carrozas, bandas, presentaciones, dignatarios, celebridades y globos, como ocurre en otros grandes desfiles de Estados Unidos, de acuerdo con Visit the USA.