En Nueva York: dónde entregan pavos gratis esta semana para la cena de Thanksgiving 2025

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Tiene lugar el cuarto jueves de noviembre, que en 2025 cae el día 27 del mes. Antes de esta fecha, diversas organizaciones de Nueva York entregan pavos gratis en diferentes puntos del estado para que todos puedan disfrutar de la cena.

Pavos gratis en Nueva York: ubicaciones para retirar el beneficio por Thanksgiving

Entidades de la ciudad de Nueva York proveerán pavos sin costo a las familias de bajos recursos, del 20 al 25 de noviembre, para que puedan celebrar el Día de Acción de Gracias. De esta manera, buscan que toda la población tenga la posibilidad de contar con alimentos seguros en su mesa para la festividad, consignó Univision.

Las organizaciones entregarán pavos congelados a las familias vulnerables de Nueva York (AP foto/Peter Morgan) Peter Morgan - AP

Los sitios que se suman a esta iniciativa son:

New York Red Bulls: el evento solidario se llevará a cabo el 20 de noviembre, de 16.30 a 18.00 hs, en el estacionamiento este del estadio Sports Illustrated . Se deberá ingresar por la puerta D y se aconseja confirmar asistencia mediante un formulario expedido en su página web.

el se llevará a cabo el 20 de noviembre, de 16.30 a 18.00 hs, en el estacionamiento este del . Se deberá ingresar por la puerta D y se aconseja mediante un formulario expedido en su página web. Queens Community Justice Center : brindará pavos gratis el 20 de noviembre de 15.00 a 23.59 hs, en el 162-04 de Tuskegee Airmen Way, Jamaica, y 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway.

brindará el 20 de noviembre de 15.00 a 23.59 hs, en el 162-04 de Tuskegee Airmen Way, Jamaica, y 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway. Queensborough Community College : ofrece pavos gratis , que se distribuirán el 21 de noviembre de 14.00 a 15.00 hs , en el 222-05 56th Ave, Nueva York, frente al Edificio Administrativo.

ofrece , que se distribuirán el , en el 222-05 56th Ave, Nueva York, frente al Edificio Administrativo. New York Mets : distribuirán más de 8700 pavos gratis el próximo 21 de noviembre . Se entregarán en West Side Campaign Against Hunger en Manhattan; New York Common Pantry en el Bronx; Project Hospitality en Staten Island; y City Harvest en Brooklyn.

: distribuirán más de el próximo . Se entregarán en West Side Campaign Against Hunger en Manhattan; New York Common Pantry en el Bronx; Project Hospitality en Staten Island; y City Harvest en Brooklyn. Lionel D. Pickens Foundation : la entrega de pavos gratis será el 22 de noviembre a las 11.00 hs, en Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway, NY.

la entrega de será el hs, en Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway, NY. The Gardiner Foundation Inc. : el evento está previsto para el 22 de noviembre de 9.00 a 15.00 hs , en St. James Park, 2550 Jerome Avenue, Bronx. La apertura de puertas será a las 7.30 y se aconseja confirmar asistencia en su web.

: el evento está previsto para el , en St. James Park, 2550 Jerome Avenue, Bronx. La apertura de puertas será a las 7.30 y se aconseja confirmar asistencia en su web. Goke Food Pantry : brindan pavos gratis el 22 de noviembre a las 9.00 hs , en el 622 de Cortelyou Road, Brooklyn.

: brindan el , en el 622 de Cortelyou Road, Brooklyn. Harlem Grown: el evento solidario se llevará a cabo el 25 de noviembre de 11.00 a 16.00 hs, en el 116 W de 134th Street. Los interesados pueden confirmar su asistencia en el sitio oficial de la organización.

El precio del pavo aumentó este año y por eso las organizaciones buscan que los más necesitados puedan acceder a este alimento (Archivo) Unsplash

Cómo buscar bancos de alimentos en Nueva York

Mediante el portal digital Health NY, los residentes del estado pueden acceder a las ubicaciones de los bancos de alimentos más próximos.

Otra opción de búsqueda es el sitio web Food Bank NYC que dispone de un directorio por código ZIP para que los usuarios puedan localizar bancos de alimentos en diversos vecindarios de la Gran Manzana. La entrega de comestibles y comidas calientes se realiza a través de comedores sociales y despensas móviles distribuidos por toda la ciudad de Nueva York.

El pavo es un plato típico de Acción de Gracias y muchas personas podrán acceder a este producto sin costo (Canva)

El origen del Día de Acción de Gracias en EE.UU.

La tradición del Día de Acción de Gracias, tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses establecidos en Plymouth (actual estado de Massachusetts), y nativos americanos se unieron para celebrar el primer año de cosechas exitosas, luego de un largo invierno, señaló el gobierno de EE.UU.

El presidente Abraham Lincoln, declaró el 1863 la festividad como el Día Nacional de Acción de Gracias o Thanksgiving (en inglés), el cual se celebraría el último jueves de noviembre. Para 1941, el Congreso lo declaró como un feriado federal, por lo que algunos trabajadores tienen el día libre.