Qué se sabe de las redadas masivas del ICE en Carolina del Norte: más de 250 migrantes detenidos
El DHS comunicó que continúan los operativos de la Patrulla Fronteriza en Charlotte, mientras crece el número de extranjeros arrestados
- 3 minutos de lectura'
El gobierno federal de Estados Unidos continúa con los operativos migratorios en Carolina del Norte. Con los esfuerzos enfocados principalmente en Charlotte, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza llevan más de 250 detenciones. Hasta el momento, no hay información oficial respecto de cuánto más durarán las redadas en esta ciudad.
El DHS anunció más de 250 migrantes detenidos en Charlotte
Mediante un comunicado oficial que fue publicado el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que la cifra de detenciones en Charlotte ya es mayor a 250. El número representa casi el doble de lo que se informó a inicios de la semana, cuando eran 130 los aprehendidos.
Con un despliegue de la Patrulla Fronteriza y la colaboración del ICE, las acciones se dan en el marco de la operación Charlotte’s Web. En este caso, la intervención en Charlotte comenzó el fin de semana y se mantiene sin una fecha de finalización definida.
Por su parte, el DHS indica que los detenidos tienen “antecedentes penales extensos” y que se trata de “inmigrantes ilegales criminales”, que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos.
Con respecto a los presuntos delitos, la entidad federal mencionó violencia doméstica, agresión, allanamiento de morada, hurto y conducción bajo efectos del alcohol. Además, la entidad apuntó contra la cobertura de los casos y argumentó que se publican “falsedades” para “desacreditar a las fuerzas del orden”.
Como respuesta, se multiplicaron las manifestaciones en la ciudad en contra de la intervención de la Patrulla Fronteriza. La situación incluso generó la queja del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein. Mediante su cuenta de X, el mandatario dijo que los agentes federales apuntan a residentes “por el color de su piel”, para alegar motivos raciales en las detenciones.
La Patrulla Fronteriza confirmó que seguiría en Raleigh, pero ya no hay operativos
Mientras continuaba la operación Charlotte’s Web, trascendió la información sobre agentes de la entidad federal que se trasladarían a la capital de Carolina del Norte para realizar detenciones de migrantes. Sin ir más lejos, la alcaldesa de la capital estatal, Janet Cowell, afirmó que los oficiales estaban presentes en esa jurisdicción.
No obstante, el miércoles por la noche, la mandataria local remarcó en redes sociales que la situación parecía estar controlada: “El operativo de la Patrulla Fronteriza en Raleigh parece estar suspendido”.
Qué autoridad tienen las ciudades de Carolina del Norte para frenar detenciones de migrantes
Por las normas estatales, las autoridades municipales de Charlotte y Raleigh tienen un alcance reducido contra los operativos de la Patrulla Fronteriza y el ICE. Según WBTV, esto se debe a que Carolina del Norte se rige por la Regla de Dillon.
Este criterio establece que las ciudades solo tienen los poderes que la ley estatal les da explícitamente. Por eso, autoridades locales se ven limitadas para restringir o afectar las redadas federales.
Distinto es el caso de ciudades donde se aplica la llamada Home Rule, como es el caso de Chicago. En esas situaciones, los condados tienen más peso y libertad en sus decisiones.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
Con perros detectores de drogas. El operativo de la CBP en un camión que cruzaba Texas: hallaron US$2,6 millones de sustancias ilícitas
Permiso de trabajo. Guía oficial del Uscis sobre el EAD: qué es, cómo funciona y categorías
Información importante. Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Carolina del Norte
- 1
El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
- 2
Rating: la quinta eliminación de MasterChef recalentó los números del reality de cocina
- 3
Los Cuadernos de las Coimas. Sobreseyeron a Enrique Pescarmona y se leen en el juicio los aportes de los arrepentidos
- 4
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 20 de noviembre