Qué se sabe de las redadas masivas del ICE en Carolina del Norte: más de 250 migrantes detenidos

El gobierno federal de Estados Unidos continúa con los operativos migratorios en Carolina del Norte. Con los esfuerzos enfocados principalmente en Charlotte, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza llevan más de 250 detenciones. Hasta el momento, no hay información oficial respecto de cuánto más durarán las redadas en esta ciudad.

El DHS anunció más de 250 migrantes detenidos en Charlotte

Mediante un comunicado oficial que fue publicado el miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer que la cifra de detenciones en Charlotte ya es mayor a 250. El número representa casi el doble de lo que se informó a inicios de la semana, cuando eran 130 los aprehendidos.

El DHS informó que ya superaron los 250 detenidos durante el operativo en Carolina del Norte RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Con un despliegue de la Patrulla Fronteriza y la colaboración del ICE, las acciones se dan en el marco de la operación Charlotte’s Web. En este caso, la intervención en Charlotte comenzó el fin de semana y se mantiene sin una fecha de finalización definida.

Por su parte, el DHS indica que los detenidos tienen “antecedentes penales extensos” y que se trata de “inmigrantes ilegales criminales”, que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos.

Con respecto a los presuntos delitos, la entidad federal mencionó violencia doméstica, agresión, allanamiento de morada, hurto y conducción bajo efectos del alcohol. Además, la entidad apuntó contra la cobertura de los casos y argumentó que se publican “falsedades” para “desacreditar a las fuerzas del orden”.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, protestó por las detenciones en el operativo Charlotte's Web RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Como respuesta, se multiplicaron las manifestaciones en la ciudad en contra de la intervención de la Patrulla Fronteriza. La situación incluso generó la queja del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein. Mediante su cuenta de X, el mandatario dijo que los agentes federales apuntan a residentes “por el color de su piel”, para alegar motivos raciales en las detenciones.

La Patrulla Fronteriza confirmó que seguiría en Raleigh, pero ya no hay operativos

Mientras continuaba la operación Charlotte’s Web, trascendió la información sobre agentes de la entidad federal que se trasladarían a la capital de Carolina del Norte para realizar detenciones de migrantes. Sin ir más lejos, la alcaldesa de la capital estatal, Janet Cowell, afirmó que los oficiales estaban presentes en esa jurisdicción.

No obstante, el miércoles por la noche, la mandataria local remarcó en redes sociales que la situación parecía estar controlada: “El operativo de la Patrulla Fronteriza en Raleigh parece estar suspendido”.

Qué autoridad tienen las ciudades de Carolina del Norte para frenar detenciones de migrantes

Por las normas estatales, las autoridades municipales de Charlotte y Raleigh tienen un alcance reducido contra los operativos de la Patrulla Fronteriza y el ICE. Según WBTV, esto se debe a que Carolina del Norte se rige por la Regla de Dillon.

Ciudades de Carolina del Norte tienen autoridad limitada para actuar ante las detenciones del ICE y la Patrulla Fronteriza RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Este criterio establece que las ciudades solo tienen los poderes que la ley estatal les da explícitamente. Por eso, autoridades locales se ven limitadas para restringir o afectar las redadas federales.

Distinto es el caso de ciudades donde se aplica la llamada Home Rule, como es el caso de Chicago. En esas situaciones, los condados tienen más peso y libertad en sus decisiones.