Es oficial: el nombre elegido para el pavo de Carolina del Norte que Donald Trump indultará este martes

La Casa Blanca se prepara para la ceremonia anual del indulto presidencial del pavo. Este año, las aves provienen de Carolina del Norte y ya tienen nombre elegido por votación del público. Donald Trump y la primera dama Melania Trump encabezarán el evento que abre la semana de Acción de Gracias en Washington.

Acción de Gracias 2025: así inicia la agenda oficial en la Casa Blanca

Como ocurre cada año, la residencia presidencial fue ambientada para recibir la temporada de fin de año .

. Entre los primeros actos está la llegada del árbol de Navidad que se exhibirá en el Salón Azul , más otro ejemplar destinado al Despacho Oval.

que , más otro ejemplar destinado al Despacho Oval. Ambos provienen de una granja de Michigan seleccionada por la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

EE.UU. eligió a su pavo presidencial para este 2025 y a su sustituto

Dentro del calendario oficial, la ceremonia del indulto marca uno de los momentos más reconocidos de la agenda previa al Día de Acción de Gracias.

Este evento se ha realizado en la Casa Blanca durante décadas y simboliza el inicio formal del período festivo en 1600 Pennsylvania Avenue.

Cómo se llaman los pavos presidenciales 2025 y cómo fueron elegidos

Los dos pavos provenientes de Carolina del Norte que participarán en la ceremonia ya tienen nombre: Gobble y Waddle, resultado de una votación realizada por usuarios de la red social X.

La dinámica fue promovida por Melania Trump, quien invitó al público a elegir sus nombres entre un conjunto de opciones sugeridas por estudiantes de programas juveniles agrícolas del estado.

Ambas aves llegaron recientemente a Washington y fueron trasladadas a un hotel cercano a la Casa Blanca, donde permanecerán hasta su presentación oficial. Antes de instalarse, recorrieron el vestíbulo para las fotografías habituales, siguiendo el protocolo que anualmente acompaña a estos animales.

La elección de nombres para los pavos se convirtió en un elemento participativo dentro de la ceremonia y varía entre las votaciones del público y las propuestas de los criadores. En los últimos cinco años, las aves seleccionadas se llamaron:

2024: Peach and Blossom , provenientes de Minnesota.

, provenientes de Minnesota. 2023: Liberty and Bell , provenientes de Minnesota.

, provenientes de Minnesota. 2022: Chocolate and Chip , provenientes de Carolina del Norte.

, provenientes de Carolina del Norte. 2021: Peanut Butter and Jelly , provenientes de Indiana.

, provenientes de Indiana. 2020: Corn and Cob, provenientes de Iowa.

Los protagonistas de este año llevarán los nombres de Gobble y Waddle Facebook National Turkey Federation

El indulto del pavo: un ritual presidencial con historia

La ceremonia de presentación de los pavos de Thanksgiving tiene registros desde 1947, cuando el presidente Harry Truman recibió una de estas aves durante un acto especialmente organizado.

Con el tiempo, el evento evolucionó hasta incluir el indulto oficial, práctica que comenzó en 1989 durante la presidencia de George H. W. Bush.

Desde entonces, cada mandatario mantuvo el gesto. El presidente anuncia el nombre del ave que se presenta como Pavo Nacional de Acción de Gracias y el de su suplente. Aunque ambos reciben el indulto, la distinción establece cuál de ellos encabeza la ceremonia principal.

Tras el acto en la Casa Blanca, los animales son enviados a una institución educativa donde se les proporciona cuidado veterinario y supervisión académica.

Su presencia sirve también como muestra del trabajo de la industria avícola y de los programas de producción agrícola en EE.UU.

La participación de Carolina del Norte y otros estados en el indulto del pavo presidencial

Este año, Carolina del Norte es el origen de los pavos presidenciales. En otros periodos, suministraron las aves seleccionadas al evento anual estados como:

Minnesota

Indiana

Iowa

Dakota del Sur

Ohio

Virginia

Missouri

California

La elección del estado se realiza a través de la Federación Nacional del Pavo, que designa a un criador para preparar a los animales que serán enviados a Washington. La preparación de las aves que viajan a la Casa Blanca incluye un proceso específico.

Tras la ceremonia en la Casa Blanca, los pavos indultados son trasladados a una institución universitaria donde permanecen bajo supervisión de veterinarios y estudiantes de ciencias avícolas Facebook National Turkey Federation

Desde su nacimiento, se les acostumbra a ruidos, luces y entornos que simulan el ambiente de la ceremonia. También se les familiariza con el manejo sobre mesas y con la presencia de cámaras.

El comportamiento y la apariencia influyen en la selección final de las dos aves que viajan para la presentación. Aquellas que muestran tranquilidad frente a estímulos externos suelen ser elegidas para representar al grupo ante el presidente.

Durante la ceremonia, Donald Trump ofrecerá comentarios sobre el inicio de la temporada y sobre el significado del Día de Acción de Gracias para el país norteamericano.

La presentación se transmitirá a nivel nacional a través de los sitios oficiales y servirá como antesala a los eventos familiares y comunitarios que tendrán lugar durante la semana.