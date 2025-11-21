El tren navideño Canadian Pacific Kansas City pasa por Illinois este fin de semana: cuándo y dónde verlo

Durante este fin de semana, Illinois incorporará un evento esperado por comunidades de distintas localidades: el paso del tren navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC). La formación, conocida por su recorrido anual orientado a apoyar bancos de alimentos y promover campañas de donación, realizará su presentación en Franklin Park.

¿Qué es el Canadian Pacific Kansas City?

CPKC opera la primera red ferroviaria continua que une Canadá, Estados Unidos y México. La compañía nació de la unión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern, y desde hace casi tres décadas organiza un itinerario navideño que combina espectáculos musicales, actividades comunitarias y recolección de alimentos. El recorrido de este año comenzó el 19 de noviembre y concluirá el 21 de diciembre.

El tren navideño llegará a Illinois el domingo 23 de noviembre de 2025 CPKCR

El proyecto Holiday Train cumple 27 años desde su puesta en marcha en 1999. Desde entonces, el trayecto ha generado más de 26 millones de dólares en aportes económicos y más de 2,44 millones kilogramos de alimentos destinados a organizaciones comunitarias.

Para 2025, la ruta será la más extensa dentro de la red ferroviaria de CPKC, con más paradas en diferentes localidades de Norteamérica y una de ellas será en Illinois.

Horario y ubicación del arribo del tren navideño en Illinois

De acuerdo con el cronograma oficial, la visita del tren a Illinois está programada para el domingo 23 de noviembre de 2025. El encuentro será a 11 minutos del Aeropuerto Internacional O’Hare, más precisamente en el cruce ferroviario de Ruby Street, al norte de Franklin Avenue, en Franklin Park.

La actividad se realizará entre las 17.30 y las 18 hs (hora local), un momento en el que el público podrá observar la llegada del tren y participar de la convocatoria solidaria. En cada parada del recorrido, la compañía realiza un aporte a un banco de alimentos local e invita a los asistentes a contribuir con donaciones monetarias o productos de consumo saludable.

Como parte de la presentación, CPKC ofrecerá un espectáculo musical desde el escenario montado en uno de los vagones. Para esta fecha en Franklin Park se anunció la participación de dos artistas invitados:

Smash Mouth

JJ Wilde

Ambos números formarán parte del espectáculo que acompaña a la iniciativa y que se replica a lo largo del recorrido en distintas ciudades.

La banda Smash Mouth y la cantante canadiense JJ Wilde se presentarán en el tren navideño durante su parada en Illinois Imagen compuesta

Artistas invitados: Smash Mouth y JJ Wilde en Franklin Park

Smash Mouth, grupo conocido por sus temas de pop rock con presencia en listas de popularidad, cuenta con varios sencillos reconocidos mundialmente. Su canción “All-Star” supera los mil millones de reproducciones en plataformas digitales y figura entre los temas que integraron la banda sonora de la película Shrek.

JJ Wilde, por su parte, inició una carrera que tomó impulso con su álbum debut Ruthless, publicado en 2020. Su sencillo “The Rush” ocupó simultáneamente la primera posición en las listas destacadas de Canadá, donde es oriunda.

Eventos navideños en Chicago durante el fin de semana

Mientras Franklin Park se prepara para recibir el tren festivo, Chicago comienza sus actividades de temporada. Este viernes 21 de noviembre tiene lugar la ceremonia del encendido del árbol de Navidad en Millennium Park, cerca de Michigan Avenue y Washington Street. Este es el árbol número 112 instalado por la ciudad.

La jornada cuenta con un preshow, a cargo del DJ Mike P, desde las 17 hs (hora local) y el encendido oficial alrededor de las 18.25 hs. La organización dispone de pantallas en varios puntos del parque, además de un escenario dispuesto junto al Centro Cultural de Chicago. La iluminación permanecerá activa hasta el 11 de enero de 2026.

El programa del acto incluye presentaciones del Coro de la Escuela Secundaria Leo, artistas locales, números circenses y la participación del Mariachi Sirenas. La ceremonia finaliza con fuegos artificiales que se lanza desde el techo del Centro Cultural. Posteriormente, actúa el Coro de Hombres Gay de Chicago y el DJ Mike P retoma la musicalización hasta el cierre del evento.

Chicago enciende su árbol navideño este viernes 21 de noviembre de 2025 Facebook Illinois Stays

Otros eventos destacados en Chicago:

ZooLights : el zoológico de Lincoln Park inaugura su temporada navideña el viernes 21 de noviembre. La actividad reúne millones de luces LED distribuidas a lo largo de sus instalaciones, junto con recursos interactivos, exhibiciones y un recorrido que incluye una rueda de la fortuna y un túnel de iluminación. El evento tendrá entradas desde US$7 y una modalidad de acceso flexible de US$20 que permitirá asistir cualquier día, según disponibilidad. Sin embargo, los lunes serán gratuitos con registro previo, salvo el 22 de diciembre.

: el zoológico de Lincoln Park inaugura su temporada navideña el viernes 21 de noviembre. La actividad reúne millones de luces LED distribuidas a lo largo de sus instalaciones, junto con recursos interactivos, exhibiciones y un recorrido que incluye una rueda de la fortuna y un túnel de iluminación. El evento tendrá entradas desde US$7 y una modalidad de acceso flexible de US$20 que permitirá asistir cualquier día, según disponibilidad. Sin embargo, los lunes serán gratuitos con registro previo, salvo el 22 de diciembre. Desfile de la Magnificent Mile : otro punto del calendario es el Festival de Luces de la Magnificent Mile, que se realizará el sábado 22 de noviembre. Desde las 11 hasta las 16 hs, la zona ofrecerá actividades previas al desfile, que comenzará a las 17.30 hs. Más de un millón de luces en 200 árboles se activarán durante el paso de las carrozas, que incluirán personajes de Disney. Sobre el río Chicago se lanzarán fuegos artificiales a las 19.15 hs.

: otro punto del calendario es el Festival de Luces de la Magnificent Mile, que se realizará el sábado 22 de noviembre. Desde las 11 hasta las 16 hs, la zona ofrecerá actividades previas al desfile, que comenzará a las 17.30 hs. Más de un millón de luces en 200 árboles se activarán durante el paso de las carrozas, que incluirán personajes de Disney. Sobre el río Chicago se lanzarán fuegos artificiales a las 19.15 hs. Patinaje en Millennium Park: el patinaje sobre hielo en la pista McCormick Tribune de Millennium Park también abre el 21 de noviembre. El acceso será gratuito, con registro obligatorio, mientras que el alquiler de patines tendrá costo. Las sesiones diarias se desarrollarán entre las 11 y las 22.30 hs.

Además, dos mercados navideños abren al público el 21 de noviembre: uno ubicado en Aurora y otro en la Plaza Daley. El de Wrigleyville iniciará actividades el domingo 23.

Estos espacios ofrecen productos artesanales, artículos coleccionables, comidas típicas y bebidas calientes. También, forman parte de una tradición establecida entre residentes de la ciudad.