Es oficial: la nueva ley de tránsito en Carolina del Norte que entra en vigor este 1° de diciembre 2025

El 1° de diciembre de 2025 marcará un punto de inflexión en la regulación del transporte en Carolina del Norte: el estado pondrá en marcha una nueva normtiva que prohíbe expresamente la inmovilización (“booting”) de tractocamiones y otros vehículos comerciales, al mismo tiempo que impone nuevas medidas para proteger a trabajadores, endurecer sanciones por accidentes graves y regular desde la conducción imprudente hasta el uso de dispositivos contra vehículos.

SB 311: los detalles de esta nueva norma de tránsito en Carolina del Norte

La ley, sancionada tras años de denuncias periodísticas sobre prácticas abusivas por parte de empresas de remolque, entra en vigor en diciembre de este año. WBTV reveló con sus investigaciones cómo el “salvaje oeste del remolque” había permitido que compañías colocaran dispositivos inmovilizadores a camiones comerciales sin respaldo legal. Hasta ahora, el término “boot” ni siquiera existía en los estatutos generales del estado.

La nueva legislación añade una sección específica al capítulo de tránsito dedicada a “booting comercial”, con dos disposiciones clave: la prohibición de inmovilizar vehículos comerciales y la obligación de devolver la carga bajo ciertas condiciones.

Bajo la sección § 20-219.3A, la norma prohíbe el uso de cualquier dispositivo —como un “boot” u otro inmovilizador— para ejercer control de estacionamiento en vehículos comerciales. Su violación es considerada una falta de Clase 2.

Complementariamente, la sección § 20-219.15 exige que, en caso de remolque no consensuado, la empresa remolcadora devuelva la carga comercial al dueño o a un designado.

¿Qué es “booting” y por qué era un problema en Carolina del Norte?

“Booting” (poner una “bota” o inmovilizador) consiste en colocar un dispositivo metálico pesado en una o varias ruedas del camión para que no pueda moverse aunque el motor funcione. Es lo mismo que a veces se hace con autos particulares que estacionan mal y les ponen el “cepo” naranja o amarillo.

En el caso de los camiones, el procedimiento ocurría de la siguiente manera:

El camionero para en un estacionamiento privado (gasolinera, centro comercial, etc.) a descansar o cargar combustible.

Aparece gente de una empresa de grúas (a veces ni siquiera con grúa, solo en un auto sin identificación).

Le colocan el “boot” a las ruedas sin avisar.

Cuando el camionero quiere irse, le exigen pagar en efectivo cantidades exorbitantes (miles o decenas de miles de dólares) para quitar el inmovilizador.

Si no paga, lo remolcan y le cobran aún más, o directamente se llevan el camión con la carga dentro.

En algunos casos extremos que denuncian los periodistas, los “booters” perseguían a los camioneros con armas, los golpeaban o ponían en peligro sus vidas.

Durante años, reportes de abusos alarmaron a los conductores del estado. El chofer de camión Nicolas Bedney contó a WBTV que tras ser “booteado” y remolcado, debió afrontar costos millonarios para recuperar su unidad. “Esta ley no solo ahorra dinero al camionero en abogados y hoteles. Podría salvar vidas”, enfatizó.

Otro conductor, Rdele Olive, relató una experiencia aún más grave: en una estación de servicio fue “booteado” por dos hombres que ni siquiera manejaban un camión de remolque. Al rechazar pagar una exorbitante cifra para liberar su camión, lo persiguieron por una autopista hasta un predio ferroviario. El hombre aseguró que uno de los sujetos le apuntó con un arma y lo golpeó con la culata antes de escapar.

El paquete legislativo endurece las sanciones por conducción imprudente: si esta causa lesiones graves, el responsable será acusado de una falta de Clase 1; si provoca una lesión corporal grave, la acusación pasará a ser una falta de tipo A1 Pexels/Kindel Media

Más allá del remolque: otros cambios en el tránsito en Carolina del Norte

La norma SB 311 no se limita al booting comercial. Forma parte de un paquete más amplio de modificaciones al sistema legal estatal. Entre las modificaciones figuran:

El endurecimiento de sanciones por conducción imprudente : si una conducción temeraria causa lesiones graves, el responsable será acusado de una falta de Clase 1. Si provoca una lesión corporal grave pasará a una falta de tipo A1.

: si una conducción temeraria causa lesiones graves, el responsable será acusado de una falta de Clase 1. Si provoca una lesión corporal grave pasará a una falta de tipo A1. Nuevas penas para carreras callejeras ilegales (“street racing”) o maniobras peligrosas : si una competencia de velocidad no autorizada en la vía pública causa lesiones graves o muerte, los responsables podrán enfrentar penas de clase H o clase G según la gravedad. Además, la licencia de conducir se revocará por períodos prolongados.

: si una competencia de velocidad no autorizada en la vía pública causa lesiones graves o muerte, los responsables podrán enfrentar penas de clase H o clase G según la gravedad. Además, la licencia de conducir se revocará por períodos prolongados. Aumento de obligaciones tras siniestros de tránsito: ante un choque con lesiones graves o muerte, el conductor deberá detenerse, brindar información, prestar asistencia y permanecer en la escena hasta que la autoridad lo autorice a retirarse; la omisión podrá conllevar penas de tipo felonía.