La nueva ley de Carolina del Norte que impacta en los vehículos: los conductores deben adecuarse antes de 2026

Una norma aprobada en Carolina del Norte transformará la manera en que los automovilistas circulan con vidrios polarizados. A partir de diciembre de 2025, la legislación estatal suma exigencias que obligan a los conductores a modificar costumbres y cumplir con requisitos específicos para evitar sanciones.

Nuevas reglas para los conductores de Carolina del Norte en controles policiales

La nueva legislación, identificada como SB 391, introdujo un punto clave para la seguridad de los agentes. Desde el 1° de diciembre de 2025, todos los conductores con vidrios polarizados deberán bajar la ventanilla cuando un policía se acerque a su vehículo.

Durante controles policiales, los conductores con vidrios polarizados deberán bajar totalmente la ventanilla del lado por donde se aproxime el oficial Freepik

Si el oficial se aproxima por el lado del conductor , la ventanilla de ese lado deberá quedar totalmente baja .

, la ventanilla de . Si lo hace por el lado del acompañante, se deberá bajar la ventanilla correspondiente.

La intención es reducir riesgos en los controles de tránsito. El capitán Mark McDaniel, de la Oficina del Sheriff del condado de Rowan, señaló a Spectrum News que la medida hará más seguro el trabajo de los oficiales.

“Esto les facilita, al acercarse, ver qué sucede dentro del vehículo y les brinda mayor seguridad, ya que pueden reaccionar mejor una vez que se acercan”, explicó.

En paralelo, la ley ratificó que el límite de polarización se mantendrá en el 32% de transmisión de luz. Superar ese nivel podrá derivar en infracciones y, en casos extremos, en cargos por delito menor.

Permisos médicos para vidrios polarizados en Carolina del Norte

Uno de los puntos más relevantes de la ley SB 391 se centró en las excepciones médicas. Las autoridades reconocieron que algunas personas sufren fotosensibilidad a la luz visible y requieren una protección adicional en sus vehículos. Por ese motivo, la norma abrió la posibilidad de ampliar la cantidad de permisos de este tipo, al mismo tiempo que reforzó los requisitos de acreditación.

Personas con fotosensibilidad a la luz visible podrán solicitar permisos especiales a la División de Vehículos Motorizados Unsplash/Teddy O

Cualquier persona con fotosensibilidad podrá solicitar un permiso especial a la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte. La solicitud debe hacerse por escrito al Programa de Evaluación Médica de Conductores, acompañada por un formulario completado por un médico.

a la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte. La solicitud debe hacerse por escrito al Programa de Evaluación Médica de Conductores, acompañada por un formulario completado por un médico. El permiso tendrá una validez de cinco años desde su emisión, aunque el organismo podrá fijar un plazo menor si lo considera necesario. Para renovarlo, será indispensable una nueva certificación médica.

desde su emisión, aunque el organismo podrá fijar un plazo menor si lo considera necesario. Para renovarlo, será indispensable una nueva certificación médica. El máximo de permisos válidos de manera simultánea pasó de dos a cuatro , lo que representa un alivio para quienes poseen más de un automóvil en el grupo familiar.

, lo que representa un alivio para quienes poseen más de un automóvil en el grupo familiar. El documento especificará el vehículo autorizado , las ventanas que podrán ser polarizadas y el nivel de oscurecimiento permitido.

, las ventanas que podrán ser polarizadas y el nivel de oscurecimiento permitido. Cada conductor deberá portar el permiso en el automóvil cuando circule por autopistas.

en el automóvil cuando circule por autopistas. Será obligatorio exhibir una calcomanía oficial en la parte inferior izquierda de la luneta trasera. Este distintivo advertirá a posibles compradores de que las ventanas no cumplen con los estándares generales de polarizado. Su ausencia podrá ser sancionada con una multa de US$200.

Según lo establecido, la sección que regula los permisos médicos entró en vigencia el 1° de julio de 2025.

Se eliminó la inspección obligatoria de polarizados dentro de la revisión anual de seguridad vehicular desde diciembre de 2025 Eakrin Rasadonyindee - Shutterstock

Eliminación de la inspección obligatoria de polarizados

Otra modificación significativa fue la eliminación de la inspección de polarizados dentro de la revisión anual de seguridad vehicular. Hasta ahora, los mecánicos debían verificar con un medidor de luz que el nivel de oscurecimiento respetara lo fijado por la ley estatal. Desde diciembre de 2025 ese paso desaparecerá.

La revisión de seguridad ya no incluirá la verificación de polarizados aplicados después de fábrica.

La tarifa extra de US$10 que se cobraba por controlar esos vidrios quedará eliminada.

Los mecánicos no revisarán ni siquiera los autos que tengan un permiso médico de excepción.

El cambio busca simplificar el proceso de inspección, aunque no significa un relajamiento absoluto. Tal como explicó Garrett Kassel, gerente de ventas de Sun Stoppers Charlotte, “mucha gente cree que porque el requisito de inspección desaparece ya no hay límites, pero en realidad la ley mantiene un tope de oscurecimiento, solo que ahora no interfiere con la revisión para renovar la matrícula”.