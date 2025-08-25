Regalan aires acondicionados en Carolina del Norte: quienes son elegibles para recibir gratis este electrodoméstico

La ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, anunció que regalará unidades de aire acondicionado a los ciudadanos que no cuenten con los recursos suficientes para comprar este electrodoméstico. El programa se llevará a cabo durante el mes de agosto de 2025 y los requisitos para aplicar son simples.

Cómo conseguir una unidad de aire acondicionado gratis en Charlotte

El 21 de agosto de 2025, los Servicios de vivienda y vecindario de la ciudad de Charlotte publicaron en su perfil de Facebook una convocatoria para recibir unidades de aire acondicionado gratis.

La ciudad de Charlotte anunció la dinámica en sus redes sociales (Facebook/City of Charlotte Housing & Neighborhood Services)

En conjunto con la organización Parque y recreación del condado de Mecklenburg, el gobierno de la ciudad entregará 100 de estos electrodomésticos a los residentes que cumplan con los criterios de selección.

La entrega de las unidades se llevará a cabo el jueves 28 de agosto de 2025 en dos ubicaciones: una en Eastway Recreation Center (3150 Eastway Park Drive) y la segunda en Bette Rae Thomas Recreation Center (2921 Tuckaseegee Road).

En ambos lugares, las donaciones se realizarán en un horario de 09.00 hs a 13.00 hs.

Qué requisitos deben cumplirse para participar en la dinámica

Las personas interesadas conseguir una unidad de aire acondicionado sin costo deberán registrarse en el formato en línea proporcionado por el gobierno de Charlotte.

Solo las personas que vivan en el condado de Mecklenburg recibirán este beneficio (Facebook/Mecklenburg County Park and Recreation)

La información requerida para aplicar es:

Dirección

Tipo de vivienda (apartamento multifamiliar o casa unifamiliar)

Especificar si es propietario del inmueble o si es arrendatario

Identificación vigente con fotografía

Además de proporcionar los datos anteriores, los candidatos deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

Vivir en el condado de Mecklenburg

Percibir ganancias inferiores o iguales al 60% del Ingreso Promedio del Área (AMI, por sus siglas en inglés)

Como explicó el gobierno de Charlotte, el valor del AMI depende de la cantidad de personas que viven dentro de la misma casa. Por ejemplo, si una familia de cuatro personas quisiera participar en esta dinámica, el hogar debería percibir menos de US$67.320 anuales.

Las personas que resulten seleccionadas recibirán un correo electrónico con información adicional en un lapso de 48 horas hábiles.

Otros programas en Carolina del Norte para combatir el calor

El estado de Carolina del Norte ofrece varios programas para ayudar a los residentes de bajos recursos tanto en temporada de calor como en la de frío.

Existe un programa en Carolina del Norte que regala ventiladores para combatir el calor (Unsplash/Delaney Van)

Uno de ellos es Crisis Intervention Program (CIP; Programa de intervención de crisis). El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (Ncdhhs) explicó que una crisis se define cuando una persona está en peligro de experimentar una emergencia de salud por la falta de mecanismos para enfriar o calentar su hogar.

La convocatoria del CIP se abre el día 1 de julio de cada año y cierra el 30 de junio del año siguiente. Además de demostrar que existe una crisis en la casa, los interesados deben probar que no tienen forma de arreglarla por su cuenta.

Otro programa implementado por el Ncdhhs es Operation Fan Heat Relief (Operación de alivio del calor con ventiladores). Este apoyo está dirigido a adultos mayores y adultos con discapacidades, a quienes se les regalan ventiladores eléctricos para enfrentar las altas temperaturas en temporada de calor.

El Departamento de Calidad Ambiental (DEQ) de Carolina del Norte también cuenta con una opción llamada Weatherization Assistance Program (Programa de asistencia para la climatización).

Este proyecto atiende a ciudadanos de bajos recursos, en especial a los adultos mayores, personas discapacitadas y familias con hijos que no pueden costear los niveles de energía necesarios para cuidar a todos los habitantes de su hogar.

Para mantener a las personas seguras en las temporadas de calor y de frío, este programa del DEQ ofrece apoyos económicos y electrodomésticos gratis.