Cheques de hasta US$1702 en EE.UU.: quiénes reciben el pago desde el 2 de octubre y qué pasa con los migrantes

Los residentes de Alaska, en Estados Unidos, verán llegar un nuevo cheque de estímulo este 2 de octubre. El pago será de hasta US$1702 y corresponde al Dividendo del Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés).

Quiénes recibirán un cheque de hasta US$1702 en EE.UU.

La División de Dividendos del Fondo Permanente del Departamento de Ingresos de Alaska es responsable de determinar la elegibilidad de los solicitantes. Este pago es anual y se hace a los residentes por la inversión de regalías minerales.

La División de Dividendos del Fondo Permanente es responsable de determinar la elegibilidad del solicitante Facebook/Permanent Fund Dividend Division - State of Alaska

La agencia publicó las fechas en las que se otorgará el cheque de estímulo correspondiente al programa. Aunque el PFD 2025 es de US$1000, algunas personas podrían recibir hasta US$1702 si tienen solicitudes pendientes de 2024. Los residentes que realicen el trámite por primera vez en 2025 recibirán únicamente el monto correspondiente a este año.

En Alaska: el calendario de pagos del dividendo del Fondo Permanente

La división comenzará a distribuir las solicitudes del PFD 2025 elegibles para pago en dos partes. El primer desembolso se emitirá el 2 de octubre de este año para los solicitantes elegibles que presentaron su solicitud en línea y optaron por depósito directo.

El segundo pago se emitirá el 23 de octubre de 2025 para quienes presentaron la solicitud en papel u optaron por cheque.

Así queda el calendario de pagos:

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estatus “Elegible-No pagado” al 18 de septiembre de 2025: se distribuirán el 2 de octubre.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estatus “Elegible-No pagado” al 13 de octubre de 2025: se distribuirán el 23 de octubre.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que estén en estatus “Elegible-No pagado” al 12 de noviembre de 2025: se distribuirán el 20 de noviembre.

La división comenzará a distribuir las solicitudes del PFD 2025 elegibles para pago en dos desembolsos Freepik

Cómo calificar para el cheque de estímulo PFD: ¿aplica para migrantes?

La temporada de solicitud de dividendos del Fondo Permanente es del 1º de enero al 31 de marzo de cada año. Todos los residentes pueden presentarla en línea y firmarla electrónicamente.

Los adultos pueden usar una cuenta de myAlaska. Las peticiones en papel están disponibles en los centros de distribución de todo el estado.

Para ser elegible para un PFD, una persona debe haber residido en Alaska durante todo el año calendario anterior a la fecha de solicitud de dividendos y tener la intención de permanecer como residente indefinidamente al momento de solicitarlos. Además:

No haber reclamado residencia, ni haber obtenido un beneficio en ningún otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023.

No haber sido condenado por delito grave durante el año 2024; encarcelado durante el año señalado por delito grave; o por delito menor si ya se tenía una condena grave o dos o más sentencias menores desde el 1º de enero de 1997.

Si se estuvo ausente de Alaska durante más de 180 días, que haya sido una ausencia permitida.

Estar físicamente presente en la entidad durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento durante 2023 o 2024.

El pago se hace a los residentes de Alaska que han vivido en el estado durante un año calendario completo Hasan Akbas/Anadolu via Getty Images

La agencia también señala que los extranjeros residentes y a quienes se les concede el estatus de refugiado o asilado son elegibles para recibir un dividendo, si obtuvieron el estatus antes del 1º de enero del año de calificación y cumplen los demás requisitos.