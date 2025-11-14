Cheques de reembolso de US$2000: qué se sabe del incentivo anunciado por Donald Trump en 2025

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un incentivo para los ciudadanos estadounidenses como reembolso de los aranceles. Se trata de la entrega de un cheque de 2000 dólares, de acuerdo con una publicación que hizo en Truth Social el pasado 9 de noviembre.

Qué dijo Trump sobre los cheques de reembolso de US$2000

El mandatario comentó en su red social que quienes se oponen a los aranceles eran “tontos”, ya que ahora EE.UU. es el país “más rico y respetado del mundo, con una inflación casi nula y un mercado de valores récord”.

El mandatario propone redirigir los ingresos arancelarios para financiar cheques de dividendos de 2000 dólares Truth Social @realDonaldTrump - Truth Social @realDonaldTrump

“Inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas por doquier. Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!)“, propuso el republicano. Añadió que gracias a lo recaudado, pronto comenzarán a pagar la deuda de 37 billones de dólares.

En la más reciente reunión con medios de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se le cuestionó acerca del cheque de estímulo y sobre si la presidencia estaba comprometida a hacerlo realidad.

Leavitt dijo a los periodistas que la Casa Blanca sí estaba comprometida a que eso sucediera y que actualmente exploran todas las opciones legales para lograrlo. Sin embargo, explicó que no tienen un cronograma ni más detalles por ahora, pero confirmó que el presidente Trump ha dejado claro que quiere que se lleve a cabo.

“El equipo de asesores económicos está analizando la situación y, cuando tengan novedades, se las haremos saber”, señaló Karoline Leavitt.

¿Real y probable? Analistas no creen en la propuesta

Ante la iniciativa del presidente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mostró indeciso en una entrevista con el programa This Week de ABC, al señalar que no se han hecho propuestas formales para distribuir los ingresos arancelarios y que el pago de US$2000 dólares “podría adoptar muchas formas y maneras”.

Brett House, profesor de economía en la Escuela de Negocios de Columbia, dijo a CNBC: “No creo que los consumidores deban esperar recibir estos cheques de reembolso”, al hacer referencia a que la respuesta sugiere que no se trata de una medida política real ni probable.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca declaró al medio citado que “la Administración está comprometida a dar buen uso a este dinero en beneficio del pueblo estadounidense”.

En contraparte a lo que ha sugerido el gobierno federal, los economistas consultados por CNN concluyeron que es improbable que los aranceles generen suficientes ingresos para pagar los dividendos que promete Trump y de hecho, hasta podrían aumentar la deuda de Estados Unidos.

Leavitt confirmó que el presidente está comprometido con llevar a cabo su propuesta AP Foto/Evan Vucci

“Todo esto es precisamente la receta equivocada si se quiere controlar la inflación y hacer que las cosas parezcan más asequibles”, dijo Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, en diálogo con la cadena de televisión.

Cuánto le costaría a EE.UU. entregar el cheque de reembolso por los aranceles

CNN refiere que, según datos del Departamento del Tesoro de EE.UU., la administración Trump ha recaudado más de US$220 mil millones en ingresos arancelarios, que incluyen una combinación de los impuestos por el presidente y anteriores que estaban vigentes antes de que asumiera el cargo.

Un cálculo aproximado indica que los cheques de reembolso de US$2000 tendrían un coste total de unos 326.000 millones de dólares. “Eso supera los ingresos arancelarios que Estados Unidos ha recaudado desde que comenzó el segundo mandato de Trump”, precisa el medio citado.

Mientras que un análisis realizado por el Comité para un Presupuesto Federal Responsable estimó que los pagos podrían costar hasta US$600 mil millones, si se diseñan como los cheques de estímulo entregados a razón de la pandemia por Covid-19.

Tomas Philipson, profesor de estudios de políticas públicas en la Universidad de Chicago y expresidente interino del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, comentó a CNBC: “Van a devolver más de lo que recaudan por los aranceles. Esos son los números que hacen que esto sea extraño”.