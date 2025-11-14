Regalan US$10.000 a estos trabajadores de la TSA: la recompensa de Trump a los que no faltaron durante el shutdown

Un grupo de agentes de la TSA recibirá un pago extraordinario de 10.000 dólares por su labor durante el cierre de gobierno federal de Estados Unidos. La medida surge como una iniciativa impulsada desde la Casa Blanca para destacar a quienes mantuvieron asistencia perfecta durante el “shutdown" y ofrecieron un servicio excepcional mientras el país norteamericano atravesaba la congelación del gasto federal más extensa de su historia.

Bonos de US$10.000 para agentes de la TSA durante el cierre de gobierno

Según consignó The New York Times, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entregó el primer conjunto de cheques en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas. El anuncio incluyó a empleados de la TSA que cubrieron turnos adicionales y mantuvieron su presencia diaria a pesar de seis semanas sin cobrar. La funcionaria señaló que los beneficiados realizaron un esfuerzo extraordinario para sostener las operaciones de seguridad en los aeropuertos.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció la medida en el aeropuerto de Houston, Texas (Photo by Jim WATSON / AFP)

“Me complace anunciar que, bajo la presidencia de Trump, otorgaremos una bonificación de US$10.000 a los agentes de la TSA de todo EE.UU. que se destacaron por su labor durante el cierre de gobierno provocado por los demócratas”, expresó la funcionaria federal en un comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En esa línea, añadió: “Garantizaron que el país no se paralizara, sin importar cuánto desearan los demócratas que el ciudadano estadounidense promedio sufriera las consecuencias”.

Donald Trump impulsa el pago extra y replica el modelo para controladores aéreos

Días antes, el presidente Trump recomendó una bonificación similar para los controladores de tráfico aéreo que no faltaron a ningún turno durante el cierre de gobierno. También calificó como una “falta seria” cualquier ausencia. El secretario de Transporte, Sean Duffy, apoyó la propuesta y la definió como “brillante”, aunque evitó alentar renuncias entre quienes atravesaron problemas económicos en el proceso.

De acuerdo con CBS News, el DHS explicó que los pagos a la TSA provienen de fondos remanentes del año fiscal 2025. El gobierno argumentó que el ahorro se logró gracias a “la responsabilidad fiscal” del presidente Trump y de la secretaria Noem.

Casos destacados de agentes de la TSA con asistencia perfecta en el shutdown

Durante su presentación en Houston, Noem destacó nombres concretos. Mencionó al agente Reiko Walker, con dos décadas dentro de la TSA y asistencia perfecta durante todo el cierre de gobierno. Según el comunicado, el hombre cubrió turnos extra y “trabajó voluntariamente el doble de lo que le correspondía originalmente”.

El shutdown duró más de 40 días y se convirtió en el más largo de la historia (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) KAMIL KRZACZYNSKI� - AFP�

La funcionaria también mencionó a Ashley Richardson, otra oficial con asistencia perfecta. Según contó, la mujer planeaba mudarse a un nuevo apartamento, pero la congelación del gasto federal la obligó a cancelar el proyecto.

Impacto del cierre de gobierno en aeropuertos y vuelos en EE.UU.

El cierre duró 43 días y dejó sin sueldo a 13.000 controladores aéreos y a 50.000 agentes de la TSA. Muchas familias tuvieron dificultades para cubrir gastos básicos, como hipotecas o cuidados infantiles. En ese período, aumentaron las ausencias entre quienes buscaron empleos temporales para afrontar la falta de ingresos.

La escasez de personal generó largas filas en los puntos de control y retrasos en miles de vuelos por la limitada disponibilidad de controladores, informó Reuters. Algunos aeropuertos enfrentaron jornadas críticas, con demoras extensas y deficiencias en la coordinación operativa.

Reclamos sindicales por los bonos a la TSA y pedidos de ampliación

La medida provocó la reacción de los gremios del rubro. Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (Natca, por sus siglas en inglés), expresó que aceptaría “cualquier cosa que reconociera a estos hombres y mujeres trabajadores”.

Noem aclaró que los bonos no se limitarán únicamente a quienes nunca faltaron al trabajo, sino a cada agente que acreditó un “servicio excepcional” durante el shutdown

Por su parte, Johnny J. Jones, secretario-tesorero del Consejo 100 de la TSA, consideró que el pago era positivo para algunos empleados, aunque pidió un apoyo más generalizado porque “todos sufrieron y todos pasaron momentos difíciles durante los últimos 43 días”.

Cómo decidirá el DHS qué agentes de la TSA recibirán los US$10.000

Noem afirmó que los bonos no se limitarán a quienes nunca faltaron al trabajo. En concreto, explicó que el DHS evaluará a cada agente que acreditó un “servicio excepcional”, incluso entre quienes cubrieron turnos extra o realizaron tareas adicionales sin remuneración.

“Continuaremos no solo reconociendo a los empleados de todo EE.UU., sino que también nos fijaremos en cada uno de los funcionarios de la TSA que prestaron servicio durante este cierre, y haremos lo posible por reconocer su labor y ayudarlos económicamente con un cheque de bonificación”, dijo la funcionaria.

A su vez, la secretaria agregó que la revisión no se vinculará de forma automática con la ausencia o enfermedad de un agente, sino con su contribución específica durante el cierre de gobierno.