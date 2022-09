Chile se quedó afuera “por tercera vez” del Mundial de Qatar y en las redes estallaron los memes

La apuesta de Chile por sacar del Mundial de Qatar 2022 a Ecuador por tener a un jugador supuestamente inelegible fue definitivamente desestimada por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).

El mayor ente deportivo falló a favor de los seleccionados ecuatorianos al considerar que Byron Castillo cumplió con todos los requerimientos para estar en la máxima justa del fútbol. En consecuencia, los usuarios de redes sociales comenzaron a compartir una nueva saga de memes contra la escuadra de Eduardo Berizzo.

Chile había pedido la destitución de Ecuador por presuntamente incluir a un jugador colombiano en sus filas y pedían ocupar su lugar en el partido de apertura contra el anfitrión Qatar. En un principio la Comisión de Disciplina de la FIFA ya había rechazado la petición, pero ahora la Comisión de Apelación volvió a desestimar la denuncia.

Los memes más virales sobre Chile estaban en Twitter

Las redes sociales fueron el escenario principal para descargar las ácidas bromas por la decisión que dejó a Chile por “tercera vez” fuera del Mundial. Los twitteros de varios países de la región hicieron de las suyas y lanzaron todo tipo de imágenes graciosas para burlarse de sus otrora rivales.

Lo que más destacaron en los memes es que Chile se convirtió en el único país que ha sido rechazado tres veces en la misma competencia. Hay que recordar que este combinado nacional se quedó fuera desde la clasificación de la CONMEBOL para la Copa Mundial, mientras que Ecuador se clasificó de forma directa en la repesca con un quinto sitio.

Chile quedó eliminado de Qatar 2022 por tercera vez

Después de haber perdido, no se dieron por vencidos en su sueño de ir a Qatar 2022 y quisieron eliminar a los dirigidos por Gustavo Alfaro. No obstante, la FIFA les dijo que no y que Ecuador sí iba a la principal cancha del futbol. Por ello los usuarios no perdonaron este suceso y arremetieron con todo en las plataformas digitales.

Los usuarios no perdonaron a la selección de Chile por la apelación contra Ecuador

Además, Byron Castillo fue uno de los protagonistas en estas imágenes, enaltecido por la “defensa legal” que obtuvo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Chile no irá al Mundial y todos se rieron en redes

Según los directivos de Chile, Castillo nació en Tumaco, Colombia el 25 de julio de 1995 y no en General Villamil Playas, Ecuador, el 10 de noviembre de 1998.

Ecuador ratificó su puesto en la Copa del Mundo y dejó a Chile fuera

Las apelaciones tenían el argumento de que el futbolista mintió y falsificó documentos para poder jugar con esta selección. Incluso en una audiencia realizada este 15 de septiembre, los representantes de ambos equipos presentaron nuevos argumentos y el resultado fue el ya conocido.

Los Simpson no faltaron en los memes contra Chile

Nada importó para los twitteros que hicieron imágenes con todo lo que se encontraron a su alcance.

Los memes contra Chile no faltaron

Por su parte, Gustavo Alfaro emitió una respuesta bastante simple, pero contundente. A través de sus redes sociales dijo que ellos se ganaron el puesto para Qatar “legítimamente en la cancha y representando todos los principios y valores que emanan del deporte”. Y también recibió múltiples muestras de apoyo por parte de los fanáticos de su escuadra.