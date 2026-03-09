Alerta del FBI en Nueva York: arrestan a dos hombres tras lanzar un explosivo casero frente a la casa de Mamdani

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) arrestó a dos hombres sospechosos de arrojar explosivos caseros frente a Gracie Mansion, la residencia del alcalde Zohran Mamdani y su esposa, Rama Duwaji. El caso, que ocurrió la tarde del sábado 7 de marzo, se encuentra bajo investigación del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). El demócrata condenó el altercado y las protestas que se realizaron previamente.

Zohran Mamdani se mudó a Gracie Mansion tras asumir como alcalde de Nueva York Instagram Mandami

Qué dijo el FBI sobre los explosivos frente a Gracie Mansion

Emir Balat e Ibrahim Kayumi, de 18 y 19 años, fueron detenidos el sábado en el lugar de los hechos, según reveló la comisionada del departamento policial, Jessica S. Tisch, como principales sospechosos de manipular los explosivos caseros que se arrojaron en las inmediaciones de East End Avenue y East 88th Street.

El FBI de Nueva York indicó en una publicación de X este domingo que la investigación sigue en curso, en colaboración con el NYPD y otras fuerzas del orden. El organismo detalló que dos dispositivos fueron arrojados fuera de Gracie Mansion y que se trató de artefactos explosivos improvisados. Como parte del proceso, realizan entrevistas y revisan videos para recopilar las pruebas necesarias.

El FBI detuvo a dos sospechosos de arrojar artefactos caseros en Gracie Mansion X/@NewYorkFBI

“Si bien no existe ninguna amenaza para la seguridad pública, el FBI y el NYPD se mantienen alerta”, aseveraron en el comunicado. En tanto, proporcionaron una vía de contacto para la población que desee aportar información adicional relacionada con el incidente, al llamar al 1-800-CALL-FBI o enviar una denuncia en línea en tips.fbi.gov.

Quiénes son los detenidos por los explosivos cerca de la residencia de Mamdani

El suceso ocurrió durante el mes del Ramadán, durante una protesta bajo el título “Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York” y “Detengan la oración musulmana pública”, según consignó CNN. La concentración fue convocada por un influencer que fue indultado por los disturbios del 6 de enero, llamado Jake Lang, y reunió a entre 20 y 25 personas.

A su vez, una manifestación de alrededor de 125 asistentes se enfrentaron a la protesta, bajo la consigna de “Sacar a los nazis de Nueva York”. En total, otras cuatro personas fueron detenidas.

En un comunicado en redes sociales, Tisch señaló que los explosivos caseros eran capaces de causar “lesiones graves o la muerte”. CNN indicó que se trataría de dispositivos de un tamaño aproximado a un balón de fútbol americano, con material de vidrio envuelto en cinta adhesiva negra y rellenos de tuercas y tornillos. Además, portaban mechas para poder activarlos.

Un tercer artefacto se halló en el interior de un vehículo entre 81st y 82nd Street, en East End Avenue del Upper East Side, que se encuentra bajo investigación.

Mamdani condenó el lanzamiento de explosivos en Gracie Mansion

A través de su perfil de X, Mamdani condenó la situación del sábado en las inmediaciones de su residencia. “El supremacista blanco Jake Lang organizó una protesta frente a Gracie Mansion, basada en la intolerancia y el racismo. Ese odio no tiene cabida en la ciudad de Nueva York“, aseveró.

Zohran Mamdani condenó el altercado en las inmediaciones de su residencia en Nueva York X/@NYCMayor

También hizo referencia al lanzamiento de dispositivos caseros frente a su residencia. “La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos", añadió. Así, indicó que su administración sigue de cerca el caso de la mano de las autoridades a cargo.