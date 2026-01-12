Clima de hoy en EE.UU.: alerta por lluvia gélida y semana con contrastes térmicos desde este lunes 12 de enero de 2026

El pronóstico meteorológico para este lunes 12 de enero de 2026 muestra un escenario de fuerte contraste en Estados Unidos. Mientras una extensa zona del centro de ese país registra temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, distintos frentes fríos mantienen activas alertas por nieve, lluvia gélida y precipitaciones mixtas en regiones del norte, noreste y sur.

Cómo impacta el calor inusual en EE.UU. este lunes 12 de enero

Según los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la presencia de una alta presión expansiva genera un clima estable en la mayor parte del país norteamericano, con temperaturas inusualmente templadas para esta época del año. Esto se debe a que una corriente en chorro de orientación zonal actúa como mecanismo clave al desplazar los remanentes de aire polar fuera de los 48 estados contiguos.

El pronóstico para este lunes 12 de enero muestra condiciones mayormente estable para gran parte del territorio estadounidense NWS

Para este lunes 12 de enero, el NWS prevé un calentamiento rápido en gran parte de los estados del centro y sur. Las temperaturas máximas se ubican mayoritariamente entre los 50°F y 60°F (10°C y 15,5°C), lo que marca una diferencia notoria de entre 25 y 30 grados Fahrenheit por encima respecto de los valores normales de la temporada.

Este aumento térmico se extiende desde las Grandes Llanuras hasta sectores del Medio Oeste y beneficia a áreas agrícolas y urbanas que ven interrumpida, al menos de forma temporal, la persistencia del frío invernal. La estabilidad atmosférica asociada a la alta presión también reduce la probabilidad de precipitaciones en estas zonas.

La excepción a este comportamiento se observa en la Costa del Golfo, donde el centro de la alta presión favorece descensos nocturnos más marcados. En estos sectores, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca del punto de congelación durante la madrugada, aunque sin eventos invernales significativos generalizados.

Para mitad de semana, el pronóstico anticipa un retorno gradual del aire frío al este de la Divisoria Continental, impulsado por una serie de frentes que avanzarán desde el norte y el centro del país norteamericano.

Texas hoy: contrastes térmicos entre Houston, Dallas y el Panhandle

En Texas, el clima de este lunes se mantiene dentro de rangos estacionales, con variaciones moderadas entre distintas regiones del estado. La influencia de humedad proveniente del Pacífico genera nubosidad variable, aunque sin precipitaciones relevantes en la mayor parte del territorio.

De acuerdo con el pronóstico del NWS, en el área metropolitana de Houston, se espera un lunes mayormente nublado durante las primeras horas, con tendencia a despejarse de forma gradual. Las máximas se ubican cerca de los 60°F a 62°F (15,5°C y 16,6°C). Para Dallas–Fort Worth, los reportes oficiales indican cielo mayormente cubierto y una máxima cercana a los 63°F (17°C). Las condiciones serán secas, con baja probabilidad de lluvias.

En el Panhandle, localidades como Amarillo registran un marcado contraste térmico. Aunque el día será soleado y con máximas cercanas a los 63°F (17°C), las primeras horas de la mañana presentan sensaciones térmicas muy bajas, con registros entre 19°F y 29°F (-7°C y -1.6°C).

Los informes del Servicio Meteorológico Nacional destacan un aumento inusual de las temperaturas en la zona central del país norteamericano NWS

Clima en Florida este lunes: viento, nubosidad y riesgo costero

En Florida, el paso de un frente frío debilitado introduce cambios leves respecto de días anteriores. Aunque las temperaturas continúan como templadas, se observa un incremento en la nubosidad y en la intensidad del viento.

En Miami, la máxima estimada para este lunes se sitúa alrededor de los 76°F (24°C). Valores similares se replican en otras localidades del sur del estado, como Homestead, Naples y West Palm Beach, según el informe del NWS.

Los vientos del noreste pueden registrar ráfagas cercanas a las 20 millas por hora (32 kilómetros por hora), lo que favorece la aparición de chubascos aislados, especialmente en la costa este. Además, se mantiene un riesgo elevado de corrientes de resaca a lo largo del litoral atlántico, lo que motiva advertencias marítimas para embarcaciones pequeñas y bañistas.

Alertas por lluvias y tormentas eléctricas en EE.UU.

Aunque gran parte de EE.UU. presenta condiciones estables, algunas regiones permanecen bajo vigilancia por lluvias y actividad eléctrica. En el sur de Florida, continúan las alertas por chubascos intermitentes, con posibilidad de tormentas aisladas hacia mediados de semana.

En Texas, las probabilidades de lluvia se concentran principalmente en el extremo sur del estado, donde un sistema de baja presión mantiene activa la posibilidad de precipitaciones mixtas.

En la Costa Oeste, particularmente en el estado de Washington, se esperan precipitaciones más persistentes en la vertiente occidental de la Cordillera Olímpica. Estas lluvias están asociadas a un río atmosférico en proceso de debilitamiento.

Aunque se espera un clima mayormente tranquilo en gran parte de Estados Unidos al inicio de la semana, existen alertas y pronósticos específicos de lluvia y tormentas eléctricas para diversas regiones Freepik

Dónde se espera nieve y precipitaciones mixtas en EE.UU.

Las condiciones invernales más relevantes se concentran en el norte y noreste de EE.UU., donde se pronostican episodios de nieve con acumulaciones significativas, principalmente en el norte de Maine y áreas de Vermont, así como en el norte del estado de Nueva York.

En la región de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, se esperan fenómenos de nieve por efecto lago y borrascas de nieve que pueden generar reducciones temporales de visibilidad durante este lunes, según los informes oficiales.

El Alto Medio Oeste, especialmente Minnesota y Wisconsin, permanece bajo alertas por precipitaciones mixtas, lo que incluye también lluvia engelante. Estas condiciones incrementan el riesgo de formación de hielo sobre carreteras y superficies expuestas.