Clima de hoy en EE.UU.: alerta por tormentas y riesgo de tornados para el fin de semana y este viernes 17 de octubre 2025

Un sistema de tormentas avanzará lentamente por el centro de Estados Unidos entre este viernes y el fin de semana, lo que provocará lluvias intensas, ráfagas de viento, caída de granizo y posibles tornados en varios estados del país norteamericano. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este frente frío marcará un cambio drástico en las condiciones climáticas, especialmente desde el valle del Mississippi hasta los Grandes Lagos.

Lluvias y tormentas desde el centro hasta el norte de Estados Unidos

El viernes se presentará un panorama inestable en amplias zonas del país norteamericano. Un sistema de baja presión, ubicado sobre las Dakotas, continuará su desplazamiento hacia el noreste, hasta cruzar Ontario durante la tarde y la noche. A su paso, dejará un frente estacionario que se extenderá desde el Medio Oeste hasta la región de los Grandes Lagos, donde se prevén lluvias y tormentas de diversa intensidad.

De acuerdo con el NWS, el avance de este sistema llevará consigo un aumento significativo de las precipitaciones entre Arkansas y Michigan, con acumulaciones que podrían alcanzar entre una y tres pulgadas (entre 2,5 y 7,6 centímetros) en áreas de Illinois e Indiana. En esas zonas, los especialistas advirtieron sobre la posibilidad de inundaciones repentinas debido a la persistencia de las tormentas.

Las condiciones se volverán más severas a medida que avance el sábado, cuando una nueva área de baja presión se formará sobre Wisconsin y Michigan. Este fenómeno reforzará el frente frío, lo que generará un incremento en la actividad eléctrica y en la intensidad de los vientos.

Riesgo de tormentas severas y tornados

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un “riesgo leve” de tormentas severas para este sábado, desde los Ozarks hasta el valle medio del Mississippi. En esa franja, que incluye partes de Arkansas, Missouri y Kentucky occidental, se espera la formación de tormentas capaces de generar vientos superiores a 60 millas por hora (97 km/h), granizo de gran tamaño y, en casos aislados, tornados.

AccuWeather señaló que el peligro será mayor en una zona comprendida entre Arkansas central, Missouri sudoriental e Illinois suroccidental, donde las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas con rotación. Ciudades como St. Louis, Little Rock y Memphis se ubicarán dentro de la zona de riesgo moderado.

El meteorólogo Alex Sosnowski, de AccuWeather, explicó que “las tormentas más fuertes podrían provocar tornados, especialmente en el centro del valle del Mississippi”, y agregó que el peligro de ráfagas intensas también se extenderá hacia el valle de Ohio.

Entre las áreas más expuestas a condiciones severas se encuentran:

Región de los Ozarks y valle del Mississippi: riesgo de tormentas severas con posibles tornados y vientos destructivos.

riesgo de tormentas severas con posibles tornados y vientos destructivos. Centro y norte de Illinois e Indiana: lluvias intensas que podrían ocasionar inundaciones localizadas.

lluvias intensas que podrían ocasionar inundaciones localizadas. Centro de Oklahoma hasta Iowa: tormentas aisladas con caída de granizo de tamaño similar al de una pelota de golf.

Clima frío y seco en el este y suroeste

Mientras el centro enfrentará tormentas y precipitaciones intensas, el este de Estados Unidos experimentará un ambiente fresco y seco. El NWS informó que se mantendrá una masa de aire limpio sobre la costa atlántica, acompañada de temperaturas bajas y cielos despejados.

Las advertencias por heladas y congelamiento se extenderán sobre el interior del Atlántico Medio y el noreste, donde las temperaturas nocturnas podrían descender a valores cercanos al punto de congelación. En algunas zonas rurales, se espera que los termómetros bajen por debajo de 32 °F (0 °C).

Por su parte, el suroeste, que incluye Arizona, Nevada y California, permanecerá bajo un régimen de alta presión que garantizará días soleados y condiciones secas durante todo el fin de semana.

Cambios en el noroeste: lluvia y nieve en las montañas

Hacia el noroeste, un nuevo sistema del Pacífico comenzará a impactar desde el sábado por la tarde. Las lluvias regresarán al estado de Washington, mientras que las zonas montañosas del norte recibirán las primeras nevadas del mes.

El NWS advirtió que, a partir del sábado por la noche, los vientos podrían superar las 45 millas por hora (72 km/h) en el norte de Montana. En áreas elevadas, la acumulación de nieve podría alcanzar varios centímetros, especialmente por encima de los 4000 pies (1200 metros).