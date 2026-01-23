Clima de hoy en EE.UU.: de Texas a Nueva York, los 19 estados donde rige la alerta por tormenta invernal este viernes 23 de enero

Estados Unidos se prepara para atravesar uno de los fines de semana más extremos del invierno boreal. Es que varias regiones afrontarán un potente sistema meteorológico que combinará nevadas intensas, acumulaciones de hielo potencialmente catastróficas y un refuerzo de aire ártico que llevará las temperaturas y la sensación térmica a niveles peligrosos.

Nieve intensa y acumulaciones significativas en Estados Unidos: las zonas más afectadas

Las nevadas más importantes se concentrarán en una franja amplia que incluye el Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste, donde los modelos prevén acumulaciones que superarán con holgura el pie (30 centímetros) de nieve en varias ciudades.

Las nevadas más importantes se esperan en el Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste NWS

En estas zonas, el impacto principal será la interrupción del transporte terrestre y aéreo, además de la dificultad para mantener despejadas las principales arterias urbanas y rutas interestatales.

En sectores del Valle del Ohio, el Atlántico Medio y el Noreste se esperan acumulaciones superiores a 12 pulgadas (30 centímetros).

El corredor de la Interestatal 95, que atraviesa áreas densamente pobladas, podría experimentar uno de los mayores eventos de nieve de los últimos años.

, que atraviesa áreas densamente pobladas, podría experimentar uno de los mayores eventos de nieve de los últimos años. Ciudades como Filadelfia, Washington D.C. y Nueva York tienen probabilidades crecientes de recibir más de 12 pulgadas (30 centímetros), aunque el rango final podría oscilar entre ocho y 16 pulgadas (20 y 41 centímetros), según la trayectoria exacta del sistema.

La alerta por tormenta invernal afecta a 19 estados: Pensilvania, Virginia Occidental, Kansas, Colorado, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Míchigan, Virginia, Louisiana y Nueva York, según Newsweek.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) también advirtió sobre el desarrollo de nieve por efecto lago en la región de los Grandes Lagos desde este viernes hasta la mañana del sábado. Este fenómeno que puede generar acumulaciones rápidas y localizadas, lo que complicaría aún más la circulación.

Hielo peligroso en el sur y sureste de Estados Unidos

Uno de los aspectos más críticos del evento será la acumulación de hielo, especialmente en el sur de las Planicies, el Valle del Mississippi inferior, el Valle de Tennessee y buena parte del Sudeste. En estas áreas, la lluvia congelada y la aguanieve podrían generar condiciones calificadas como “significativas a localmente catastróficas”.

El mapa de los estados en donde rigen alertas por clima severo NWS

Fox Weather advirtió que el corredor más comprometido se extenderá desde el este de Texas hasta el norte de Mississippi, así como en Arkansas y Louisiana, donde la carga de hielo sobre árboles y tendidos eléctricos podría provocar apagones prolongados y daños estructurales.

Más de 15 estados podrían registrar acumulaciones de hielo suficientes para derribar líneas eléctricas.

El área metropolitana de Dallas-Fort Worth deberá prepararse para condiciones extremadamente resbaladizas desde el viernes por la noche.

Otras zonas urbanas vulnerables incluyen Nashville, Little Rock, Atlanta, Augusta y Charlotte.

Las autoridades estatales ya comenzaron a activar planes de emergencia. Texas emitió una declaración de desastre para más de 130 condados, mientras que estados como Arkansas, Virginia, Georgia, Alabama y Tennessee declararon el estado de emergencia de manera preventiva, explicó Fox Weather.

Frío extremo y sensación térmica peligrosa

Tras el paso principal de la tormenta, un refuerzo de aire ártico asociado al vórtice polar se expandirá desde las Planicies del sur hasta el Noreste. Este descenso térmico no solo mantendrá el hielo y la nieve durante más tiempo, sino que también aumentará los riesgos para la salud y la infraestructura.

El NWS remarcó que las temperaturas gélidas y las sensaciones térmicas peligrosas prolongarán las condiciones adversas para el tránsito y dificultarán las tareas de restauración del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

El aire frío quedará “encerrado” contra los Apalaches , lo que favorecerá la persistencia del hielo en el Sudeste.

El deshielo será mínimo durante varios días, lo que incrementa el riesgo de caminos intransitables y caídas de árboles.

Se espera que la tormenta genere desde demoras en el transporte aéreo hasta cortes en el suministro eléctrico Freepik

Impacto en el transporte por la tormenta invernal

Las consecuencias ya comenzaron a sentirse antes del inicio pleno del evento. Según Fox Weather, cerca de 1300 vuelos fueron cancelados antes de las 21 horas del jueves y se espera que esa cifra aumente de forma considerable durante el fin de semana.

Los aeropuertos de grandes ciudades podrían enfrentar días consecutivos de demoras y suspensiones, mientras que el transporte por carretera se verá seriamente afectado en amplias zonas de Estados Unidos.