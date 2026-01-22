Texas en alerta máxima: así quedó el H-E-B de Burleson antes de que llegue la tormenta invernal

De cara a la tormenta invernal que amenaza a Texas, empezaron las compras preventivas. Las imágenes de una tienda de H-E-B en Burleson dejan ver que los residentes del Estado de la Estrella Solitaria comenzaron a adquirir provisiones para los días en que se complicarán las condiciones climáticas. Los pronósticos indican que la ola de frío impactará en decenas de estados del país.

Alerta en Texas por la tormenta invernal: compras masivas en una sucursal de H-E-B

Las imágenes se difundieron a través de las redes sociales. En una publicación de X, un usuario compartió una grabación en la que se pueden ver heladeras y estantes vacíos dentro de una tienda de la cadena.

Las góndolas vacías en el HEB de Burleson de cara a la tormenta invernal en Texas

En ese clip, se destaca que los residentes parecen haber tomado primero los productos básicos como leche y huevos. Es que se anticipan problemas de abastecimiento por la tormenta invernal, por lo que muchas personas buscan contar con los insumos necesarios en caso de emergencia.

Otro video que compartió Telemundo a través de Instagram da cuenta de una situación similar. En las imágenes, también tomadas en una sucursal de H-E-B en la ciudad de Burleson, queda a la vista una escasez de los artículos más importante.

En este caso, hay góndolas repletas sin stock. Lo mismo sucedió en el sector de las frutas y verduras, que quedó vacía casi por completo.

Una tienda de HEB en Burleson, Texas, mostró muchas góndolas vacías antes de la tormenta invernal Captura video Telemundo

Clima en Texas: cuándo se sentirá lo peor de la tormenta invernal

Burleson, ubicado en los condados de Johnson y Tarrant, se verá afectado por la tormenta invernal y una fuerte baja de las temperaturas que se sentirá especialmente desde la noche del viernes.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés), la ciudad afrontará valores de 26°F (-3°C) antes de que comience el sábado.

El frío se mantendrá durante el fin de semana. El domingo por la noche, los termómetros podrían llegar a marcar 7 °F (-13 °C).

La alerta del NWS por la ola de frío que afectará a gran parte de EE.UU.

En su sitio web oficial, el NWS emitió una alerta por las condiciones climáticas extremas para este fin de semana.

“Se espera que una gran tormenta invernal de larga duración traiga fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada generalizada desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del Sur hacia la región centro-sur a partir del viernes”, indicó la entidad.

Además, detalló que un “frente ártico traerá temperaturas gélidas” y generará sensaciones térmicas “peligrosas”.

Texas y buena parte de EE.UU. se prepara para la llegada de un frente frío Brett Coomer - Houston Chronicle

Cómo afectará el frente frío a Texas

De acuerdo con el pronóstico de Texas Storm Chasers, las temperaturas comenzarán a descender el viernes por la tarde, especialmente en las regiones del Panhandle, oeste y norte del Estado de la Estrella Solitaria.

Durante el viernes por la noche y sábado, se esperan precipitaciones en buena parte de Texas. Las condiciones mejorarán hacia el sábado por la noche y el domingo, aunque los registros térmicos bajos se mantendrán.

Los expertos alertaron por las condiciones de viaje para el sábado y consideraron que será peligroso trasladarse durante esa jornada, especialmente en la parte norte del estado.