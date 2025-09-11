Clima de hoy en EE.UU.: frente de frío, tormentas y estatus del avance de huracanes este jueves 11 de septiembre

El pronóstico en Estados Unidos presentará este jueves 11 de septiembre contrastes notables, con lluvias intensas en el sureste del país norteamericano y condiciones de tormenta en las zonas oeste y norte. El pronóstico indica riesgo de inundaciones repentinas en algunas ciudades de Florida, además de tormentas severas que afectarán a las llanuras del norte y a regiones montañosas del oeste.

Lluvias intensas en el sur de Florida

El frente estacionario que se encuentra sobre la península de Florida permanecerá activo y aportará humedad tropical, lo que generará un escenario de tormentas eléctricas acompañadas de precipitaciones fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que habrá un riesgo leve (nivel dos de cuatro) de lluvias excesivas en el sureste del estado durante la jornada de hoy y hasta el viernes.

Un frente estacionario sobre la península de Florida aportará humedad tropical NWS

Las zonas más vulnerables serán las áreas urbanas, calles, arroyos pequeños y sectores bajos donde el agua podría acumularse con rapidez. El pronóstico contempla que estas lluvias intensas podrán provocar anegamientos repentinos y complicaciones para el tránsito.

Las tormentas se concentrarán en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Se prevé que la inestabilidad continúe durante el viernes, manteniendo la amenaza de inundaciones localizadas.

El riesgo se extenderá hasta la mañana del sábado.

Más lluvias y tormentas en el oeste de Estados Unidos

Mientras Florida lidiará con las lluvias torrenciales, en el oeste se observará otro fenómeno meteorológico. Una baja presión en niveles altos, ubicada sobre California y el Gran Cuenco, impulsará lluvias débiles con tormentas aisladas en el noroeste y norte del Estado Dorado.

Durante la noche de este jueves, la humedad avanzará desde el noroeste de México hacia las Rocallosas del sur, lo que dará lugar a tormentas acompañadas de precipitaciones abundantes. El WPC informó que habrá un riesgo leve de lluvias excesivas en las Rocallosas centrales y del sur entre viernes y sábado, con la posibilidad de inundaciones repentinas cerca de zonas de quema reciente por incendios forestales.

Las áreas con mayor riesgo incluirán Colorado, Nuevo México y sectores de Arizon a.

a. La actividad tormentosa será más intensa el viernes y se prolongará hasta la madrugada del sábado .

. Los caminos de montaña y cauces de arroyos estarán entre los lugares más expuestos a crecidas súbitas.

Se formará un corredor de tormentas severas desde el este de Montana hasta el oeste de Dakota del Norte, las cuales podrán estar acompañadas de granizo de tamaño considerable SPC

Tormentas severas en las llanuras del norte

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) adelantó que se formará un corredor de tormentas severas desde el este de Montana hasta el oeste de Dakota del Norte. Estas podrán estar acompañadas de granizo y ráfagas de viento destructivas.

El informe técnico destacó que la combinación de humedad, calor diurno y fuertes vientos en altura generará un ambiente propicio para tormentas de tipo supercelular.

Se anticipa que las primeras celdas de tormenta se desarrollen en Montana y el norte de Wyoming después de las 21 horas.

Posteriormente, se desplazarán hacia las Dakotas durante la noche.

Además de granizo de tamaño considerable, no se descarta la formación de estructuras lineales con vientos intensos.

Calidad del aire comprometida por el humo por incendios

En el noroeste de Estados Unidos, la calidad del aire seguirá comprometida por el humo de los incendios forestales. El NWS emitió alertas en sectores de Oregon, Washington e Idaho, donde las concentraciones de partículas en el ambiente podrán reducir la visibilidad y afectar la salud de personas con enfermedades respiratorias.

El NHC vigila una onda tropical que emergerá frente a la costa occidental de África el viernes NHC

Situación ciclónica en el Atlántico: ¿se reactiva la temporada de huracanes?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) vigila una onda tropical que emergerá frente a la costa occidental de África el viernes. Aunque las probabilidades de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas son prácticamente nulas, el NHC indicó que en los próximos siete días el sistema tendrá una posibilidad baja, del 30%, de evolucionar mientras avanza hacia el oeste o noroeste a una velocidad de 15 millas por hora (24 km/h).

En el Atlántico central se encuentran activas otras dos ondas tropicales, una ubicada en torno a los 35° oeste y otra en los 56° oeste. Ambas desplazarán lluvias y tormentas hacia el oeste, sin mostrar, por ahora, un potencial inmediato de desarrollo significativo.