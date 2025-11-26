Clima en EE.UU. hoy: avanza el ciclón por el frente frío en la previa a Thanksgiving este miércoles 26 de noviembre

El avance de un sistema de gran intensidad sobre el norte de Estados Unidos provocará este miércoles nevadas abundantes, ráfagas de viento fuertes y un cambio brusco de temperaturas en amplias zonas de ese país. Esta jornada se presentará inestable en varios estados, mientras que otras regiones afrontarán condiciones más frías y ventosas.

Un ciclón dominará el norte de Estados Unidos, con frío y nieve

Durante este miércoles, un ciclón profundo asociado a un frente frío continuará su desplazamiento hacia el este, lo que hará que atraviese la región de los Grandes Lagos. Ese sistema, que ya provocó la primera nevada significativa de la temporada en el extremo norte, seguirá intensificándose y ampliará su radio de influencia a medida que progrese por el área.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que la franja del Snow Belt, especialmente a lo largo de la costa sur del Lago Superior y el sector conocido como el Arrowhead, recibirá un volumen de nieve superior a un pie (0,30 metros).

A lo largo del día, ese sector vivirá un escenario de ventisca, con condiciones de visibilidad reducida y acumulaciones rápidas debido al ingreso sostenido de aire frío. La nevada persistente y las ráfagas intensas crearán un ambiente sumamente adverso para trasladarse, tanto en rutas como en áreas urbanas expuestas.

El resto de los Grandes Lagos también quedará bajo un patrón de inestabilidad. La combinación de aire más frío y humedad remanente permitirá que las precipitaciones que comiencen como lluvia se transformen en nieve conforme avance el día y especialmente hacia la madrugada de Acción de Gracias. Esta transición vendrá acompañada de ráfagas fuertes que acentuarán la sensación de frío.

A partir de esta noche y durante el jueves, los vientos del noroeste favorecerán la formación de bandas de nieve producto del efecto lago, un fenómeno típico de esta época cuando irrumpen masas polares sobre aguas relativamente más cálidas.

En los Grandes Lagos superiores, la actividad de la nevada comenzará a disminuir hacia el viernes por la mañana, cuando el ciclón se aleje hacia el noreste.

Cambios marcados hacia el este: aire frío y viento para la noche

A lo largo de este miércoles, gran parte del este de Estados Unidos experimentará temperaturas más altas que las habituales para fines de noviembre. El NWS señaló que el día comenzará con un ambiente templado, acompañado de chaparrones dispersos y una mayor probabilidad de tormentas aisladas en el sureste. En Nueva Inglaterra, la lluvia constante terminará durante la mañana, abriendo paso a una tarde más seca.

Sin embargo, este escenario relativamente agradable no durará. Recién hacia la noche el frente frío asociado al ciclón alcanzará la costa este. Cuando esto ocurra, el aire más polar avanzará con rapidez, generará vientos fuertes y establecerá un ambiente mucho más frío para los preparativos y celebraciones del Día de Acción de Gracias.

El NWS anticipó que Maine será el último estado en dejar atrás la precipitación, ya que la región se liberará de la lluvia y la nieve húmeda recién durante la mañana del jueves.

Detrás del frente, una masa de aire polar se desplazará hacia el sur hasta asentarse sobre el centro y el este del país norteamericano. Como resultado, el viernes por la mañana las temperaturas caerán hasta el punto de congelación tan al sur como el Panhandle de Florida.

Un escenario climático distinto en el oeste de Estados Unidos: templado y con lluvia

Mientras el centro y este se preparan para un descenso térmico marcado, el oeste de Estados Unidos atravesará una realidad completamente distinta. El NWS remarcó que el sector occidental se mantendrá con temperaturas superiores a las habituales durante el feriado, sin irrupciones de aire muy frío.

El noroeste del Pacífico aún recibirá precipitaciones frecuentes, con nieve en zonas montañosas y lluvia en áreas más bajas. Estos episodios estarán vinculados al ingreso sucesivo de sistemas provenientes del Pacífico, que aportarán humedad y favorecerán la inestabilidad regional.

Hacia el viernes por la mañana, Montana verá aumentar la probabilidad de nevadas, en lo que podría desarrollarse como un evento de nieve por ascenso orográfico. Esta configuración se dará por la combinación de aire ártico que desciende desde el norte y un centro de baja presión que se forma sobre las Altas Llanuras centrales.