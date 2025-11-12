Clima en EE.UU. hoy: el mapa con el avance de la ola de frío y las nevadas este miércoles 12 de noviembre

El clima en Estados Unidos para este miércoles 12 de noviembre combina heladas en el sureste, temperaturas en ascenso en el centro y condiciones invernales severas sobre la costa oeste. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se experimentará un cambio de patrón atmosférico que trasladará el frío extremo hacia el noreste. En tanto, una nueva tormenta se formará frente al Pacífico, con fuertes lluvias y nevadas de montaña que impactarán en California y Oregon.

Temperaturas más suaves en el este y ascenso térmico en el centro de Estados Unidos

El sistema polar que dominó el este de EE.UU. durante los últimos días comenzará a retirarse hacia el norte. El NWS indicó que los vientos intensos y las temperaturas bajo cero darán paso a un ambiente más templado, aunque se mantendrán algunas nevadas dispersas en los alrededores de los Grandes Lagos y el interior del noreste, especialmente sobre Nueva Inglaterra.

Aunque el aire frío comienza a retirarse, ciudades como Buffalo, Syracuse y Rochester aún experimentarán nevadas de "efecto lago" NWS

En ciudades como Buffalo, Syracuse y Rochester, del estado de Nueva Yor, el aire frío que aún se desplazará sobre las aguas más cálidas de los lagos Erie y Ontario favorecerá la formación de nevadas de tipo “efecto lago”, fenómeno habitual en esta época del año. Estas condiciones se prolongarán hasta el jueves, aunque con una intensidad menor en comparación con los días anteriores.

Mientras tanto, en el centro del país norteamericano, el panorama será completamente distinto. Una masa de aire cálido avanzará desde el sur, empujada por un flujo persistente de vientos del suroeste. El NWS anticipó que esta advección cálida elevará notablemente las temperaturas en los estados de las Llanuras del Norte y del Centro, donde los valores máximos alcanzarán entre 60°F (15°C) y 70°F (21°C).

Regiones como Nebraska, Kansas y Dakota del Sur disfrutarán de jornadas agradables y soleadas, mientras que el contraste térmico con el aire frío del noreste marcará la configuración meteorológica de los próximos días.

Lluvias intensas y nieve en la costa oeste: cómo afecta a California

En el oeste, un nuevo sistema de baja presión comenzará a desarrollarse frente a la costa del Pacífico durante la noche. Este ciclón, descrito por el NWS como “intenso y de rápida profundización”, afectará principalmente a California, donde se prevén lluvias abundantes, vientos fuertes y acumulaciones significativas de nieve en zonas montañosas.

Las advertencias de tormenta invernal y vientos intensos rigen para el sur de la Sierra Nevada y áreas costeras de California y Oregón Shutterstock

Los meteorólogos señalaron que las precipitaciones más fuertes se concentrarán sobre la Sierra Nevada y el área de la Bahía de San Francisco, donde se mantiene un riesgo leve de lluvias excesivas, equivalente a una probabilidad del 15% de inundaciones repentinas.

Ese escenario se extenderá hacia el sur hasta alcanzar la zona metropolitana de Los Ángeles, donde podrían registrarse tormentas aisladas y ráfagas de viento superiores a 40 millas por hora (64 km/h).

Las autoridades emitieron advertencias de tormenta invernal para el sur de la Sierra Nevada, mientras que las porciones septentrionales permanecen bajo aviso de condiciones invernales. En áreas costeras de California y en el centro sur de Oregon, también rigen advertencias por vientos intensos, que podrían causar la caída de ramas y cortes de energía eléctrica.

En las elevaciones más altas, la nieve podría superar las 24 pulgadas (61 centímetros) en los pasos montañosos, lo que dificultará la circulación y generará condiciones peligrosas para los viajeros.

Frío extremo y heladas en Florida y Georgia

En el sureste, la jornada amanecerá bajo condiciones inusualmente frías para la región. El Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville, Florida, emitió una advertencia por congelamiento que permanecerá vigente por la mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional de Jacksonville emitió una advertencia por congelamiento para el norte de Florida, donde los valores mínimos descenderán hasta 27°F (-3°C) NWS

Los valores mínimos descenderán hasta 27°F (-3°C) en sectores del norte y noreste de Florida, donde se encuentran los condados de Suwannee, Baker, Nassau y Bradford, así como también en porciones del sur de Georgia.

Las autoridades advirtieron que las temperaturas bajo cero podrían afectar cultivos sensibles, mascotas al aire libre y poblaciones vulnerables, como niños pequeños, personas mayores y quienes no cuenten con refugio. El organismo recomendó proteger plantas, cubrir tuberías expuestas y asegurar un abrigo adecuado para evitar la hipotermia.

En tanto, las áreas costeras de Jacksonville, Palm Coast y St. Augustine permanecerán bajo aviso de heladas. Se prevé que los termómetros lleguen a 33°F (0,5°C), lo que generará la formación de escarcha sobre superficies expuestas. Según la advertencia oficial, esta situación podría causar daños a la vegetación delicada si no se toman medidas preventivas.