Clima hoy en EE.UU.: alerta por fuertes lluvias e inundaciones repentinas en California este lunes 22 de diciembre
El norte del Estado Dorado aguarda por la llegada de precipitaciones abundantes que podrían desbordar ríos y arroyos
- 4 minutos de lectura'
Estados Unidos afrontará este lunes 22 de diciembre un escenario climático diverso. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas, otras estarán alerta por avisos por nieve, hielo y vientos intensos, especialmente en zonas montañosas y del oeste del país norteamericano.
Nieve en Estados Unidos: las zonas afectadas
Durante el transcurso de este lunes, una onda de baja presión que se ubicará sobre las Montañas Rocosas del norte avanzará hacia el este en dirección a la región de los Grandes Lagos para la mañana del martes.
Ese sistema se combinará más tarde con otra baja presión proveniente del este de Canadá, lo que generará un frente que, según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), favorecerá lluvias y nevadas a lo largo de amplias áreas:
- En las primeras horas del lunes, la energía en niveles altos de la atmósfera impulsará nevadas ligeras sobre el valle superior del Mississippi y la zona de los Grandes Lagos.
- Con el correr de la jornada, esas nevadas se desplazarán hacia los Grandes Lagos inferiores.
- Para el martes se desarrollará nieve en sectores del noreste.
Lluvia y hielo en Pensilvania y los Apalaches centrales
Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, en zonas de Pensilvania y los Apalaches centrales se desarrollarán lluvias y heladas, lo que aumentará el riesgo de superficies resbaladizas.
Más adelante, durante la noche del martes, estas precipitaciones se desplazarán hacia sectores del sur de Nueva Inglaterra, mientras que la nieve ganará terreno en el norte de esta región y el este del estado de Nueva York.
Este tipo de eventos, caracterizados por la mezcla de lluvia y hielo, pueden generar complicaciones en rutas y zonas urbanas, especialmente durante las primeras horas del día.
Fuerte preocupación en el norte de California por lluvias excesivas e inundaciones
Uno de los focos principales del día estará en el oeste. Impulsos en niveles altos y una marcada entrada de humedad desde el Pacífico avanzarán sobre el noroeste y el norte de California. El flujo directo desde el océano favorecerá lluvias muy intensas sobre sectores del norte del Estado Dorado durante el lunes.
De acuerdo con el NWS, se mantendrá un riesgo moderado de lluvias excesivas (nivel tres de cuatro) en partes del norte de California hasta la mañana del martes. Este escenario aumentará de manera significativa la probabilidad de inundaciones repentinas, lo que podría hacer que los arroyos e incluso ríos de mayor tamaño se desborden.
En simultáneo, la nieve se desarrollará en las elevaciones más altas de varias cadenas montañosas:
- Sierra Nevada
- Cordillera de las Cascadas
- Región Intermontañosa del norte
- Montañas Rocosas del norte
Estas nevadas se intensificarán entre el lunes y el martes, lo que generarán condiciones complejas para el tránsito en pasos de montaña.
Alertas invernales en el oeste de Estados Unidos
Diversas oficinas del NWS mantendrán vigentes avisos por condiciones invernales adversas en estados del oeste y del noroeste.
- Montana e Idaho: en áreas montañosas de Montana y el este de Idaho, se esperarán nevadas de hasta dos pulgadas (cinco centímetros), con posibles mezclas de lluvia helada y una ligera acumulación de hielo. Los vientos podrán registrar ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 km/h) en Montana y 35 millas por hora (56 km/h) en Idaho.
- Washington y Oregon: en las Cascadas del estado de Washington, se prevé una acumulación adicional de nieve de hasta tres pulgadas (ocho centímetros), con caminos resbaladizos en pasos clave como Snoqualmie Pass y Stevens Pass. En el sur de Oregon, las nevadas húmedas continuarán en elevaciones superiores a 5000 pies (1524 metros), con acumulaciones de entre una y tres pulgadas (tres y ocho centímetros) y ráfagas que alcanzarán 40 millas por hora (64 km/h) en zonas expuestas.
- Sierra Nevada y región del lago Tahoe: para este lunes se mantendrá un aviso por nieve pesada y húmeda, con acumulaciones adicionales de entre dos y diez pulgadas (cinco a 25 centímetros) por encima de 8000 pies (2438 metros).
Otras noticias de Agenda EEUU
“Necesita atención médica”. Fue un famoso actor de Nickelodeon y preocupó a sus fans tras ser filmado en las calles de California
En vivo. Noticias de Miami y Florida: los últimos reportes de todo el estado hoy, lunes 22 de diciembre
Pozos en EE.UU. y probabilidades de ganar. Ganar la lotería en Estados Unidos: lo que revela un nuevo estudio sobre las probabilidades de llevarse un premio mayor
- 1
Es mexicano y viajó a EE.UU. con visa de turista para la Navidad, pero igual fue detenido por el ICE
- 2
Todas las leyes migratorias firmadas por Gavin Newsom en California en 2025
- 3
Walmart confirma el cierre de todas sus tiendas en California por 24 horas
- 4
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año