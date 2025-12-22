Clima hoy en EE.UU.: alerta por fuertes lluvias e inundaciones repentinas en California este lunes 22 de diciembre

Estados Unidos afrontará este lunes 22 de diciembre un escenario climático diverso. Mientras algunas regiones enfrentarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas, otras estarán alerta por avisos por nieve, hielo y vientos intensos, especialmente en zonas montañosas y del oeste del país norteamericano.

Nieve en Estados Unidos: las zonas afectadas

Durante el transcurso de este lunes, una onda de baja presión que se ubicará sobre las Montañas Rocosas del norte avanzará hacia el este en dirección a la región de los Grandes Lagos para la mañana del martes.

Una onda de baja presión se desplazará desde las Rocosas hacia los Grandes Lagos, lo que dejará a su paso una mezcla de nieve, hielo y lluvias intensas NWS

Ese sistema se combinará más tarde con otra baja presión proveniente del este de Canadá, lo que generará un frente que, según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), favorecerá lluvias y nevadas a lo largo de amplias áreas:

En las primeras horas del lunes, la energía en niveles altos de la atmósfera impulsará nevadas ligeras sobre el valle superior del Mississippi y la zona de los Grandes Lagos.

Con el correr de la jornada, esas nevadas se desplazarán hacia los Grandes Lagos inferiores.

Para el martes se desarrollará nieve en sectores del noreste.

Lluvia y hielo en Pensilvania y los Apalaches centrales

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, en zonas de Pensilvania y los Apalaches centrales se desarrollarán lluvias y heladas, lo que aumentará el riesgo de superficies resbaladizas.

Más adelante, durante la noche del martes, estas precipitaciones se desplazarán hacia sectores del sur de Nueva Inglaterra, mientras que la nieve ganará terreno en el norte de esta región y el este del estado de Nueva York.

Este tipo de eventos, caracterizados por la mezcla de lluvia y hielo, pueden generar complicaciones en rutas y zonas urbanas, especialmente durante las primeras horas del día.

Fuerte preocupación en el norte de California por lluvias excesivas e inundaciones

Uno de los focos principales del día estará en el oeste. Impulsos en niveles altos y una marcada entrada de humedad desde el Pacífico avanzarán sobre el noroeste y el norte de California. El flujo directo desde el océano favorecerá lluvias muy intensas sobre sectores del norte del Estado Dorado durante el lunes.

El NWS mantiene un riesgo moderado (nivel 3 de 4) de lluvias excesivas en el norte de California NWS

De acuerdo con el NWS, se mantendrá un riesgo moderado de lluvias excesivas (nivel tres de cuatro) en partes del norte de California hasta la mañana del martes. Este escenario aumentará de manera significativa la probabilidad de inundaciones repentinas, lo que podría hacer que los arroyos e incluso ríos de mayor tamaño se desborden.

En simultáneo, la nieve se desarrollará en las elevaciones más altas de varias cadenas montañosas:

Sierra Nevada

Cordillera de las Cascadas

Región Intermontañosa del norte

Montañas Rocosas del norte

Estas nevadas se intensificarán entre el lunes y el martes, lo que generarán condiciones complejas para el tránsito en pasos de montaña.

En las Rocosas del norte, estados como Montana e Idaho registrarán vientos fuertes y nevadas ligeras CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Alertas invernales en el oeste de Estados Unidos

Diversas oficinas del NWS mantendrán vigentes avisos por condiciones invernales adversas en estados del oeste y del noroeste.