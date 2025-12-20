¿Nieve en California para Navidad? Las posibilidades de una tormenta para esta fecha, según The Old Farmer’s Almanac

El pronóstico del clima anticipa escenario complejo para California, marcado por tormentas, lluvias intensas y nevadas en las alturas. Mientras algunas regiones del Estado Dorado serán dominadas por precipitaciones y temperaturas templadas durante Navidad, otras áreas reunirán condiciones más propicias para recibir nieve.

Cómo estará el clima en California durante Navidad, según The Old Farmer’s Almanac

El anticipo para la semana de Navidad que publicó The Old Farmer’s Almanac describió un patrón invernal muy activo sobre gran parte de Estados Unidos. En el caso del Pacífico Sudoeste, donde se ubica California, señaló un inicio mayormente estable, seguido por el avance de sistemas que aportarán lluvias y tormentas hacia el tramo final de la semana navideña.

Según el Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad de 2025, California espera un panorama con mayor probabilidad de lluvias que de nieve Old Farmer’s Almanac

En su informe especial de viajes, indicó que se presentará un comienzo seco y despejado, con la aparición de algunas lluvias más cerca del regreso a casa tras Navidad.

En California, el panorama general estará protagonizado más por lluvias que por nevadas generalizadas, aunque el informe dejó abierta la posibilidad de condiciones invernales en sectores elevados.

Los Ángeles: el escenario climático previsto para Navidad

La oficina del NWS en Los Ángeles y Oxnard coincidió en un patrón inicial estable, con cielos mayormente despejados y un descenso gradual de las temperaturas, aunque todavía por encima de los valores normales. Durante el fin de semana previo a Navidad, la nubosidad aumentará y aparecerán probabilidades acotadas de lluvia, especialmente en sectores del condado de San Luis Obispo.

El cambio más significativo llegará con la irrupción de un sistema más potente a partir del martes. Según el pronóstico, las lluvias se volverán probables en toda la región, con acumulados que alcanzarán alrededor de una pulgada (2,54 centímetros) en zonas costeras y valles, y entre dos y cuatro pulgadas (5,08 a 10,16 centímetros) en laderas y áreas montañosas orientadas al sur.

Las lluvias serán muy probables durante Navidad en Los Ángeles Damian Dovarganes� - AP�

La cota de nieve (altitud mínima a partir de la cual se presenta este fenómeno) se mantendrá elevada durante buena parte del evento, cerca de los 8000 pies (unos 2438 metros), lo que reducirá las chances de nevadas generalizadas.

Para el día de Navidad, el informe anticipa un alto grado de incertidumbre. Algunos modelos sostienen que las lluvias más intensas ocurrirán por la mañana y se volverán más débiles por la tarde, mientras que otros sostienen la posibilidad de acumulaciones importantes debido a precipitaciones constantes durante todo el día .

San Diego: el pronóstico del clima para las fiestas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para el extremo suroeste de California describió un período previo a Navidad dominado por nubosidad baja, nieblas costeras y temperaturas suaves para la época.

En los días previos, las máximas oscilarán desde 65°F a 69°F (18°C a 21°C) cerca de la costa hasta registros entre los 70°F y 79°F (21°C a 26°C) en los valles, con sectores desérticos que rondarán los 80°F (27°C).

En San Diego, el foco está puesto mayormente en las lluvias y no en la nieve Tripadvisor

A medida que avance la semana, el NWS de San Diego advirtió que llegará un sistema de baja presión desde el oeste. Ese cambio incrementará las probabilidades de lluvia a partir del martes, con un escenario más marcado entre miércoles y jueves, coincidente con Nochebuena y Navidad.

El informe destacó la influencia de un río atmosférico, capaz de generar lluvias generalizadas y, en algunos puntos, intensas.

En cuanto a nieve, el pronóstico no señaló acumulaciones significativas en áreas bajas. Las condiciones se mantendrán demasiado templadas para ver copos en zonas pobladas.

San Francisco: la amenaza de tormentas invernales para Navidad

En el norte de California, el panorama resultará más severo. El NWS de San Francisco describió una sucesión de sistemas que aportarán lluvias persistentes desde el viernes 19 y se extenderán, con distinta intensidad, hasta después de Navidad. El pronóstico habló de precipitaciones moderadas a fuertes, con impacto creciente a medida que los suelos se saturen.

Durante el fin de semana, la lluvia pasará de beneficiosa a potencialmente problemática, con riesgo de inundaciones en áreas bajas y cursos de agua rápidos. A este escenario se sumarán vientos intensos: las ráfagas alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h) en zonas costeras y pasos montañosos, lo que incrementará el riesgo de caída de árboles y cortes de energía.

Sacramento: la mayor probabilidad de nieve navideña

El pronóstico del NWS en Sacramento fue el que mostró señales más claras de una Navidad con impacto invernal. Desde el inicio, la oficina advirtió sobre un patrón prolongado de tiempo húmedo e inestable, con lluvias beneficiosas en los valles y un descenso gradual de la cota de nieve.

En Sacramento, existe la probabilidad de nevadas significativas en la Sierra Nevada CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Durante el fin de semana previo, los sistemas serán relativamente cálidos, con nieve limitada a picos elevados. Sin embargo, el escenario cambiará al acercarse la semana navideña.

Los modelos indicaron un descenso progresivo del nivel de nieve: desde alrededor de 8000 pies (2438 metros) hacia 6000 a 7000 pies (1829 a 2134 metros) y, entre martes y miércoles, hasta 5500 a 6500 pies (1676 a 1981 metros).

Esa evolución incrementó la probabilidad de nevadas significativas en la Sierra Nevada, justo entre Nochebuena y Navidad. El NWS alertó sobre posibles impactos mayores en los viajes de montaña, con acumulaciones importantes de nieve y condiciones peligrosas en rutas elevadas.