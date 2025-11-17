Clima hoy en EE.UU.: alertas en California y frente frío en Nueva York este lunes 17 de noviembre

Una nueva ronda de condiciones invernales afectará a amplias zonas de Estados Unidos este lunes 17 de noviembre, con nevadas fuertes en cordones montañosos del oeste y los Grandes Lagos, además de lluvias que se extenderán desde las Rocosas hasta el valle del Ohio.

Fuertes lluvias y tormentas en el oeste: cómo impacta en California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) destacó que un núcleo frío en altura se desplazará por la costa de California y avanzará hacia el norte de México entre este lunes y el miércoles. El proceso generará un extenso radio de inestabilidad que derivará en precipitaciones persistentes sobre buena parte del litoral pacífico.

Mientras que las zonas centrales de California enfrentarán tormentas eléctricas aisladas activas hasta el martes, la Sierra Nevada registrará acumulaciones significativas de nieve en alta montaña NWS

En California, la combinación de aire húmedo y el avance del sistema desencadenará lluvias generalizadas desde las primeras horas del día. Las zonas centrales tendrán incluso tormentas eléctricas aisladas, que seguirán activas hasta comienzos del martes.

Sobre la Sierra Nevada, la caída de nieve será un factor clave: las condiciones previstas apuntan a acumulaciones significativas en alta montaña a lo largo de toda la jornada.

Más al norte, sectores del Pacífico Noroeste tendrán un episodio de precipitaciones que alternará entre lluvias débiles y nieve ligera. Ese cuadro se concentrará principalmente durante la mañana del martes y tenderá a disiparse el miércoles.

En paralelo, el NWS adelantó que desde esta noche se formarán chubascos y tormentas en zonas elevadas del suroeste, donde también aparecerá nieve en altitudes mayores, un patrón que persistirá hasta las primeras horas del miércoles.

Nevada y lluvias desde las montañas Rocosas hacia el valle del Mississippi

Otro sistema de baja presión, ubicado inicialmente sobre las Rocosas centrales, avanzará de forma constante hacia el valle del Ohio. El desplazamiento será suficiente para alterar las condiciones de una extensa franja que abarca desde las zonas montañosas del oeste hasta el centro de EE.UU.

Se prevé el desarrollo de tormentas aisladas en las llanuras del norte y del centro que, durante la tarde y la noche, se expandirán hacia el valle medio y bajo del Mississippi SPC

En el Gran Cuenca y las Rocosas centrales, el NWS prevé que desde la mañana y hasta entrada la noche se desarrollarán nevadas en zonas elevadas, con lluvias en regiones más bajas. Al mismo tiempo, tormentas aisladas comenzarán a formarse en las llanuras del norte y del centro, mientras que se extenderán esta tarde hacia el valle medio y bajo del Mississippi.

Para el martes por la mañana, la franja más septentrional del sistema tendrá aire lo suficientemente frío como para originar nieve ligera en partes del alto Mississippi y áreas cercanas a los Grandes Lagos, incluida una porción del valle del Ohio.

En el resto de la región, la precipitación se manifestará en forma de lluvias y tormentas aisladas que se prolongarán hasta el miércoles. Las lluvias también alcanzarán los Apalaches centrales y el Atlántico Medio, donde las precipitaciones continuarán hasta el día siguiente.

Nevadas sobre el noreste impulsadas por aire frío y los Grandes Lagos

Las previsiones del NWS y el análisis de AccuWeather coinciden en que este lunes, la región noreste vivirá otro episodio invernal significativo. El NWS señaló que un sistema en altura situado sobre el área favorecerá el desarrollo de nieve generada por efecto lago sobre las zonas ubicadas al este de los lagos Erie y Ontario. Ese fenómeno, típico de la época fría, tenderá a debilitarse al avanzar la noche.

La región noreste vivirá un episodio invernal significativo este lunes debido a un sistema en altura que favorecerá el desarrollo de nieve por "efecto lago" NWS

Además, sectores del estado de Nueva York y de áreas montañosas del noreste experimentarán nevadas que disminuirán de forma paulatina durante la noche del martes. AccuWeather complementó este panorama al destacar que una masa de aire ártico reforzada acompañará a un sistema tipo “clipper” que descendió desde Canadá. Esa combinación provocará temperaturas más bajas y ráfagas intensas.

La circulación del viento será decisiva para determinar qué condados recibirán los mayores volúmenes de nieve. Un ligero cambio en la dirección podrá ampliar el área afectada, mientras que un flujo constante desde el noroeste favorecerá acumulaciones más concentradas.

Los momentos de mayor complicación para los desplazamientos se darán durante la mañana del lunes, especialmente en el centro y noroeste de Pensilvania y en el oeste y centro del estado de Nueva York.