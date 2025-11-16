Cuánto durará el nuevo frente frío en Nueva York: ¿más nieve y bajas temperaturas?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anunció el ingreso de un frente frío en Nueva York. Se prevé que el próximo 17 de noviembre sea el día más gélico, con temperaturas que rocen los 41°F y 32°F (5°C y 0°C respectivamente).

La advertencia del NWS sobre el nuevo frente frío en Nueva York

El NWS confirmó las bajas de temperatura por medio de un informe. Allí, estipuló que el frente frío ingresó desde Nueva Inglaterra, la región del noreste de Estados Unidos que incluye seis estados: Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut.

Se prevé que este 16 de noviembre las temperaturas se mantengan estables o incluso comiencen a descender ligeramente, desde los 40-50 °F (4-10 °C) Archivo Reuters

El frente pasó por el este de Nueva York en la mañana y se prevé que la masa de frío se intensifique por la tarde con ráfagas de hasta 65 km/h (40 mph) que se mantengan hasta las primeras horas de la noche.

Con relación a las temperaturas, podrían mantenerse o descender de manera ligera desde los 40-50 °F (4-10°C) registrados al inicio del día.

El día más frío de la semana y el alivio del frente frío

El 17 de noviembre se pronostica como el día más frío de la semana en Nueva York. De acuerdo con el organismo meteorológico, el frente se asentará en esta fecha con máximas pronosticadas entre los 39.2°F y 44.6°F (4-7°C), unos 10 grados por debajo de la temperatura promedio para mediados de noviembre.

Con el frente frío, Nueva York estará 10 grados por debajo de la temperatura promedio estipulada para mediados de noviembre "Anastasiya Kargapolova " - Freepik

Junto con las condiciones ventosas, la sensación térmica se podría acercar hasta los 32 °F (0 °C) durante parte del día. Esta condición mejora al día siguiente, aunque se mantendrán los 39.2°F (4°C) durante la tarde.

Para el 19 y 20 de noviembre, las temperaturas se moderarán dentro de lo normal, con ligeras probabilidades de lluvias y para el viernes 21, estará entre los 55-57°F (12.7-13.8°C).

Cómo sobrellevar un frente frío

El NWS presenta seis consejos esenciales que debe seguir una persona en caso de enfrentar una baja de temperatura:

Consulta el pronóstico en weather.gov o en tu aplicación, estación meteorológica, etc. favorita: se debe revisar el pronóstico de forma diaria para saber a qué temperatura se está.

se debe revisar el pronóstico de forma diaria para saber a qué temperatura se está. Ajustar horario : tratar de evitar estar al aire libre durante las horas más frías del día, generalmente temprano por la mañana.

: tratar de evitar estar al aire libre durante las horas más frías del día, Proteja a sus mascotas, ganado y demás bienes: En caso de tener mascotas o animales de granja, asegurarse de que no estén expuestos a temperaturas extremadamente bajas y de que tengan suficiente comida y agua que no se haya congelado.

En caso de tener mascotas o animales de granja, asegurarse de que no estén expuestos a temperaturas extremadamente bajas y de que tengan suficiente comida y agua Llena el tanque: Asegúrate de que el coche o vehículo tenga al menos medio tanque de gasolina durante el frío extremo para que puedas mantenerte caliente si te quedas varado.

Asegúrate de que el coche o vehículo tenga al menos medio tanque de gasolina durante el frío extremo para que puedas mantenerte caliente si te quedas varado. Vestimenta: vestirse de manera adecuada para estar al aire libre, aunque no creas que vayas a salir mucho.

Asimismo, se debe actualizar el kit de emergencia para el coche con cables de arranque, linternas, botiquín de primeros auxilios, artículos para bebés (fórmulas o pañales), suministros médicos, alimentos como cereales secos, un litro de agua por persona al día y herramientas básicas como alicates, llave inglesa o destornillador.