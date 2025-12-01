Clima hoy en EE.UU.: el mapa de las tormentas invernales por estado y hasta cuándo dura la nieve, según el pronóstico

El inicio de la semana estará marcado por un escenario invernal que avanzará sobre buena parte de Estados Unidos, con nevadas, lluvias intensas y tormentas. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipan un lunes 1° de diciembre con múltiples focos de inestabilidad, que afectarán tanto a regiones del interior como a zonas cercanas a la costa del Golfo.

Clima invernal en EE.UU.: nevadas y fuertes lluvias

El NWS explicó que EE.UU. será atravesado por un patrón invernal que llevará nieve desde las Montañas Rocosas hasta el valle medio del Mississippi, mientras que en sectores del sur se desarrollarán tormentas y chaparrones a medida que avance el día.

Un nuevo sistema de baja presión extenderá un corredor de acumulación de nieve desde las planicies centrales hasta el valle medio del Mississippi y la región de los Grandes Lagos inferiores, con potencial de nevadas moderadas NWS

La jornada comenzará con algunos remanentes de nieve en los Grandes Lagos y el noreste interior, producto del sistema que afectó a la región durante el fin de semana y que se desplazará hacia el sureste de Canadá. Durante la mañana, estas nevadas serán intermitentes y de baja intensidad, aunque suficientes para generar condiciones resbaladizas en rutas y caminos secundarios.

A partir de allí, el foco se trasladará hacia el oeste, donde un nuevo sistema comenzará a organizarse. Este fenómeno favorecerá el transporte de humedad desde el Golfo de México sobre un frente casi estacionario, lo que permitirá que una extensa área de precipitaciones se expanda desde las planicies y el valle del Mississippi hacia el Medio oeste y el sureste del país norteamericano.

El avance de este nuevo sistema aportará una cuota significativa de humedad y, según el NWS, el proceso dará lugar a lluvias de variada intensidad, con la posibilidad de que algunas zonas reciban precipitaciones intensas y registren riesgo aislado de dinundaciones repentinas.

Precipitaciones y clima invernal en el centro este de EE.UU.

A medida que el aire más frío avance desde el norte, el escenario cambiará rápidamente. Las lluvias se transformarán en una mezcla invernal compleja que afectará los Ozarks, el Medio Sur y el valle de Ohio, donde se espera una combinación de lluvia congelada, hielo y nieve que hará muy peligrosa la circulación. Este tipo de precipitación mixta cubrirá una franja considerable y requerirá extrema precaución, especialmente durante la tarde y la noche.

Un poco más al norte, la precipitación caerá directamente en forma de nieve. Las proyecciones amplían el corredor de acumulación desde las planicies centrales hasta el valle medio del Mississippi y la región de los Grandes Lagos inferiores. Allí podrían darse acumulaciones ligeras o moderadas, con puntos aislados donde la nieve se intensificará debido al efecto de lago. Estas áreas, particularmente expuestas a la humedad adicional generada por el viento sobre las superficies de agua, podrían terminar el día con totales superiores a los esperados inicialmente.

Un ciclón se organizará en la costa este, lo que generará la primera tormenta de invierno de la temporada para Nueva Inglaterra, con potenciales acumulaciones superiores a cinco pulgadas (15 centímetros) NWS

El noreste de EE.UU. espera la primera tormenta invernal de la temporada

Hacia el final del día, el sistema que habrá avanzado desde la costa del Golfo se fortalecerá y tomará dirección noreste. Esa evolución derivará en un ciclón más organizado que se desplazará hacia la costa este entre el lunes a última hora y el martes.

El NWS anticipó que el flujo de aire marítimo, combinado con el frío instalado sobre Nueva Inglaterra y el Atlántico medio interior, generará un evento invernal significativo. Se tratará de la primera tormenta de invierno de la temporada para esta región.

Aunque todavía existe incertidumbre respecto de los montos finales, la tendencia marca que las zonas interiores, en especial al norte y al oeste del corredor I-95, serán las más expuestas a acumulaciones superiores a las cinco pulgadas (15 centímetros).

Más al sur, particularmente sobre los Apalaches centrales y meridionales, el riesgo principal será la formación de hielo debido a la lluvia congelada. El NWS advirtió que esta situación podría resultar traicionera, ya que este puede generar cortes de energía, caída de ramas y un aumento marcado en los incidentes viales.

El SPC destacó un “riesgo marginal” de tormentas severas sobre sectores de la franja costera del Panhandle de Florida entre la noche del lunes y la madrugada del martes SPC

El sur de Estados Unidos y el riesgo de tormentas: ¿tornado en Florida?

El SPC destacó que existe una “riesgo marginal” de tormentas severas sobre sectores de la franja costera del Panhandle de Florida entre la noche del lunes y la madrugada del martes. Según el organismo, un impulso en altura de baja amplitud se combinará con un flujo de viento más intenso en niveles medios y bajos, lo que favorecerá la creación de un entorno propicio para algunos episodios aislados de tiempo severo.

El análisis prevé que en la mañana del martes el avance de una onda frontal impulse aire húmedo desde el Golfo hacia la costa del Panhandle. Esa humedad podría permitir que algunas superceldas costeras logren avanzar tierra adentro. De hacerlo, el riesgo incluirá ráfagas intensas y la posibilidad aislada de tornados.