Clima hoy en EE.UU., hoy: tormenta invernal, lluvias en California y principales alertas este jueves 18 de diciembre

El clima en Estados Unidos este jueves 18 de diciembre muestra grandes contrastes. Mientras amplias zonas enfrentarán vientos peligrosos, nieve intensa y lluvias abundantes, otras áreas quedarán bajo temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año.

Vientos extremos y tormenta invernal en el centro y norte de Estados Unidos

Durante la jornada, grandes regiones de las Planicies del norte y centrales, junto con las Montañas Rocosas centrales, quedarán expuestas a ráfagas de viento extremadamente fuertes que alcanzarán entre 50 y 80 millas por hora (80 a 129 km/h). Estas condiciones favorecerán cortes de energía, daños materiales y un gran peligro para circular, con advertencias por vientos intensos ya vigentes.

El mapa de los eventos climáticos esperados este jueves 18 de diciembre NWS

En paralelo, el mismo sistema impulsará nevadas de ligeras a moderadas que, combinadas con el viento, derivarán en episodios de visibilidad casi nula. En sectores del noreste de Montana, gran parte de Dakota del Norte y zonas del noroeste de Minnesota se mantendrán advertencias de tormenta de nieve.

La reducción brusca de visibilidad por nieve levantada dificultará seriamente los desplazamientos, especialmente en rutas abiertas y áreas rurales, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Cómo impacta el clima invernal en cada región: los estados afectados

Las alertas invernales del NWS detallaron escenarios complejos en varios estados, con acumulaciones moderadas de nieve y viento sostenido que agravará la situación en carreteras:

Alertas invernales en el norte y oeste de Estados Unidos NWS

Washington (cordillera de las Cascadas orientales): un aviso de clima invernal continuará vigente hasta la tarde. Se espera nieve y lluvia congelante, con acumulaciones adicionales de entre dos y seis pulgadas (cinco a 15 centímetros) durante la mañana. Estas condiciones dificultarán el tránsito en zonas como Cle Elum, Appleton y Cliffdell.

un aviso de clima invernal continuará vigente hasta la tarde. Se espera nieve y lluvia congelante, con acumulaciones adicionales de entre dos y seis pulgadas (cinco a 15 centímetros) durante la mañana. Estas condiciones dificultarán el tránsito en zonas como Cle Elum, Appleton y Cliffdell. Centro de Washington y valle del Methow: en áreas por encima de 2000 pies (610 metros), se prevé nieve con acumulaciones generales de dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros), aunque en sectores altos del valle del Methow podrían registrarse entre seis y nueve pulgadas (15 a 23 centímetros). Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 35 millas por hora (56 km/h).

en áreas por encima de 2000 pies (610 metros), se prevé nieve con acumulaciones generales de dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros), aunque en sectores altos del valle del Methow podrían registrarse entre seis y nueve pulgadas (15 a 23 centímetros). Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 35 millas por hora (56 km/h). Dakota del Norte y oeste de Minnesota: se desarrollará nieve con fuertes ráfagas que llegarán a 60 millas por hora (97 km/h). La acumulación será de hasta dos pulgadas (cinco centímetros), pero el principal problema será la nieve levantada por el viento, que reducirá la visibilidad por debajo de media milla.

se desarrollará nieve con fuertes ráfagas que llegarán a 60 millas por hora (97 km/h). La acumulación será de hasta dos pulgadas (cinco centímetros), pero el principal problema será la nieve levantada por el viento, que reducirá la visibilidad por debajo de media milla. Noreste de Minnesota: desde la mañana hasta la medianoche, se espera una mezcla de precipitaciones, con nieve de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) y una ligera capa de hielo. Las ráfagas de viento se intensificarán hasta 45 millas por hora (72 km/h), lo que incrementará el riesgo de ramas caídas y calzadas resbaladizas, especialmente durante el horario vespertino.

desde la mañana hasta la medianoche, se espera una mezcla de precipitaciones, con nieve de hasta dos pulgadas (cinco centímetros) y una ligera capa de hielo. Las ráfagas de viento se intensificarán hasta 45 millas por hora (72 km/h), lo que incrementará el riesgo de ramas caídas y calzadas resbaladizas, especialmente durante el horario vespertino. Montana occidental: un río atmosférico aportará humedad subtropical y provocará nevadas significativas en zonas montañosas. En el paso Lookout, sobre la Interestatal 90, se anticiparán acumulaciones totales de entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros), con ráfagas de hasta 35 millas por hora (56 km/h). El nivel de nieve subirá temporalmente por encima de 5000 pies (1524 metros) durante la noche, antes de descender bruscamente con el paso de un frente frío.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el noroeste

Mientras el interior lidiará con nieve y viento, la costa del noroeste del Pacífico quedará bajo un patrón persistente de lluvias intensas. Un sistema de baja presión profunda impulsará precipitaciones abundantes desde el suroeste de Washington hasta el oeste de Oregon y el noroeste de California. El NWS advirtió un riesgo leve, al menos del 15%, de lluvias excesivas capaces de generar inundaciones repentinas.

Estas precipitaciones agravarán crecidas ya existentes en ríos, arroyos y cursos menores. Además, en áreas de terreno escarpado y zonas afectadas recientemente por incendios forestales, aumentará la probabilidad de deslizamientos y flujos de escombros.

A medida que el frente frío avance, las lluvias más intensas se desplazarán hacia el sur durante el viernes, lo que mantendrá el riesgo en el suroeste de Oregon y el norte de California.

Temperaturas inusualmente altas en gran parte de Estados Unidos

En marcado contraste con el tiempo severo, un sistema de alta presión en niveles altos favorecerá temperaturas por encima del promedio en buena parte del oeste, con excepción del Valle Central de California. Se anticiparon que numerosos récords de valores térmicos podrían igualarse o superarse hacia el viernes.

El mapa de las lluvias que se esperan en Estados Unidos hacia el viernes SPC

Este patrón cálido se extenderá también al este. La aproximación de la baja presión desde el Medio oeste generará vientos del sur intensos que transportarán aire cálido hacia la costa este. Como resultado, se prevén temperaturas anómalas, con marcas máximas y mínimas notablemente elevadas para la época en regiones del noreste y del Atlántico medio.

Junto con este ascenso térmico, se desarrollarán lluvias y tormentas dispersas desde el valle del Mississippi hasta la costa atlántica durante la tarde del viernes.