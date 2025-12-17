Clima hoy en EE.UU.: reportan apagones de luz por la nieve y el viento este miércoles 17 de diciembre

Un amplio sistema atmosférico avanza este miércoles sobre Estados Unidos y marcará una jornada con contrastes climáticos extremos. Mientras gran parte del país norteamericano registra temperaturas por encima de lo habitual para la época, varias regiones del norte enfrentan un escenario complejo, con vientos peligrosos, nevadas intensas y riesgo de tormentas aisladas. El pronóstico anticipó impactos directos en el transporte, el suministro eléctrico y las actividades cotidianas.

Vientos intensos y condiciones peligrosas en el norte de Estados Unidos

Un disturbio de niveles medios, seguido por una vaguada de gran escala, impulsará condiciones adversas a lo largo de la franja norte. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se esperan ráfagas generalizadas extremadamente fuertes que afectarán amplias zonas del noroeste, las Montañas Rocosas del norte y centro, y las Planicies del Norte.

El NWS advirtió sobre ráfagas extremadamente fuertes de entre 50 y 70 mph (80 a 113 km) en el Noroeste y las Planicies del Norte NWS

En este contexto, los vientos alcanzarán valores capaces de provocar daños estructurales y cortes de energía. Las ráfagas oscilarán entre 50 y 70 millas por hora (80 a 113 km/h) en áreas extensas, mientras que en los picos más elevados de las Rocosas del Norte y Centro, así como en sus laderas orientales, podrían superarse las 80 millas por hora (129 km/h).

Este escenario favorecerá la caída de árboles y desplazamientos altamente riesgosos en rutas expuestas.

La combinación de viento intenso y nieve reducirá drásticamente la visibilidad en varios tramos. En las Planicies del Norte, estas circunstancias podrían desarrollarse desde la noche hasta el jueves, con episodios de ventiscas que dificultarán o incluso impedirán la circulación vehicular.

Apagones masivos por el impacto del viento y la nieve en el noroeste de EE.UU.

Las condiciones meteorológicas severas también se reflejarán en el sistema eléctrico, con miles de hogares y comercios que permanecen sin suministro debido a los efectos combinados del viento extremo, la nieve pesada y las lluvias intensas.

De acuerdo con los registros de Power Outage, los cortes ya comenzaron y se concentran principalmente en el oeste, en línea con las zonas donde el NWS anticipó las ráfagas más peligrosas y las precipitaciones más persistentes.

Washington : allí se contabilizan 378.965 clientes sin electricidad sobre un total de 3.586.449 usuarios monitoreados, lo que representa un 10,57% del sistema afectado.

: allí se contabilizan 378.965 clientes sin electricidad sobre un total de 3.586.449 usuarios monitoreados, lo que representa un 10,57% del sistema afectado. Oregón: 210.720 hogares están sin servicio eléctrico, de un total de 1.483.053 usuarios seguidos, (14,21%).

210.720 hogares están sin servicio eléctrico, de un total de 1.483.053 usuarios seguidos, (14,21%). California: también registran interrupciones, aunque en una escala considerablemente menor. Se reportan 8106 clientes sin energía sobre 16.015.479 usuarios rastreados (0,05%).

también registran interrupciones, aunque en una escala considerablemente menor. Se reportan 8106 clientes sin energía sobre 16.015.479 usuarios rastreados (0,05%). Texas: hay 3480 clientes sin electricidad, de un total de 15.477.703.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional se anticipó que los apagones podrían extenderse o incrementarse en aquellas regiones donde coincidan las ráfagas más fuertes con nieve pesada o lluvias persistentes.

Nevadas fuertes en zonas montañosas y Planicies del Norte

Las precipitaciones invernales se concentrarán especialmente en áreas elevadas del oeste y el norte. Durante este miércoles, se prevén rondas de nieve significativa en los sectores más altos de las Cascadas y de las Montañas Rocosas del Norte.

El nivel de nieve descenderá hasta unos 3000 pies (914 metros) hacia la mañana del jueves, lo que permitirá que las nevadas se presenten en latitudes más bajas de lo habitual.

Autoridades emitieron alertas de tormenta invernal para Minnesota y Dakota del Norte ante la posibilidad de ventiscas NWS

Este descenso favorecerá acumulaciones adicionales y aumentará la carga sobre árboles y líneas eléctricas, sobre todo allí donde la nieve se presente húmeda y pesada. El NWS advirtió que esta situación podría derivar en nuevos apagones y daños en infraestructura entre el jueves y viernes.

En las Planicies del Norte, el panorama será aún más delicado por la interacción entre nieve y viento. Las ráfagas intensas levantarán la nieve caída, lo que generará reducciones abruptas de visibilidad y desplazamientos peligrosos, especialmente durante la noche y la mañana siguiente.

Alertas por tormenta invernal en el Medio oeste superior

El Servicio Meteorológico Nacional emitió y mantendrá vigentes varias alertas de tormenta invernal para regiones de Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, donde las condiciones podrían deteriorarse rápidamente desde la noche de este miércoles.

Zonas bajo vigilancia en Minnesota y Dakota del Norte : las autoridades anticiparon la posibilidad de condiciones de ventisca, con mayor probabilidad al norte de la autopista 200. En estas áreas, las acumulaciones totales de nieve podrían ubicarse entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros), acompañadas por ráfagas que alcanzarán hasta 60 millas por hora (97 km/h).

: las autoridades anticiparon la posibilidad de condiciones de ventisca, con mayor probabilidad al norte de la autopista 200. En estas áreas, las acumulaciones totales de nieve podrían ubicarse entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros), acompañadas por ráfagas que alcanzarán hasta 60 millas por hora (97 km/h). Norte de Minnesota: en los condados de Koochiching y North St. Louis, el pronóstico incluye una mezcla invernal más compleja. Allí se esperan acumulaciones de nieve de entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros), con algunos puntos que podrían llegar a seis pulgadas (15,2 centímetros), además de una leve capa de hielo.

en los condados de Koochiching y North St. Louis, el pronóstico incluye una mezcla invernal más compleja. Allí se esperan acumulaciones de nieve de entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros), con algunos puntos que podrían llegar a seis pulgadas (15,2 centímetros), además de una leve capa de hielo. Dakota del Sur y oeste de Minnesota: en estas zonas, se prevén acumulaciones de nieve de hasta dos pulgadas (cinco centímetros), combinadas con vientos que podrían alcanzar nuevamente las 60 millas por hora (97 km/h). El riesgo principal será la formación repentina de condiciones de visibilidad nula, con caminos resbaladizos y tramos donde el tránsito podría resultar imposible.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en el noroeste

Mientras el norte interior enfrentará nieve y ventiscas, el noroeste lidiará con precipitaciones abundantes en forma de lluvia, especialmente en zonas bajas y costeras. A partir del jueves, las lluvias se intensificarán y podrían agravar la crecida de ríos, arroyos y cursos menores.

Mientras el interior enfrenta nieve, el Noroeste del Pacífico lidiará con lluvias abundantes SPC

El NWS mantiene advertencias por inundaciones vigentes al menos hasta el viernes por la tarde. Además, establece un riesgo leve de precipitaciones excesivas, con al menos un 15% de probabilidad de inundaciones repentinas, desde el suroeste de Washington hasta el oeste de Oregon y el noroeste de California. Este riesgo se desplazará hacia el sur el viernes, en paralelo al avance de un frente frío.

Temperaturas en EE.UU.: calor inusual seguido por un descenso brusco

En contraste con el tiempo severo, gran parte del país norteamericano registrará este miércoles temperaturas superiores al promedio. Una dorsal robusta sobre el Pacífico oriental favorecerá valores elevados en amplias zonas del oeste durante los próximos días. Este patrón mantendrá condiciones relativamente templadas, incluso en áreas que suelen experimentar frío más marcado en esta época.

Sin embargo, el alivio térmico será temporal para las Planicies del Norte. El sistema responsable de las precipitaciones y los vientos del noroeste se intensificará al avanzar sobre el centro del territorio el jueves, lo que provocará una caída abrupta de las temperaturas en apenas 24 horas. Este descenso marcará un cambio notable, con un retorno a condiciones mucho más frías y acordes al invierno.