Clima hoy en EE.UU.: río atmosférico y advertencias por hielo, nieve y viento este martes 9 de diciembre

Se espera que las condiciones meteorológicas de este martes 9 de diciembre generen una de las jornadas más activas de la semana en amplias zonas de Estados Unidos. En específico, se prevén nevadas, hielo, lluvias intensas y ráfagas de viento muy fuertes que modificarán por completo el tránsito, la visibilidad y la sensación térmica, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Un río atmosférico impactará el noroeste de Estados Unidos

El NWS adelantó que un intenso río atmosférico continuará en su avance sobre el Pacífico Noroeste y marcará el comienzo de varios días de lluvias abundantes entre el litoral de Washington y el noroeste de Oregon.

El intenso río atmosférico que avanza sobre el Pacífico Noroeste descargará lluvias copiosas en el litoral, mientras que en las zonas montañosas del norte de Wyoming se esperan acumulaciones significativas que podrían superar el pie de nieve nueva NWS

El organismo explicó que este corredor de humedad transportará aire subtropical y descargará fuertes precipitaciones cerca de la costa, mientras que las zonas montañosas recibirán acumulaciones significativas de nieve.

Las precipitaciones se intensificarán este martes, con riesgo de inundaciones repentinas en sectores cercanos al litoral y en el corredor de las Cascadas, donde rigen múltiples advertencias de anegamientos

Las montañas del norte de Wyoming podrían superar el pie de nieve nueva, es decir, más de 12 pulgadas (30,4 centímetros).

Las ráfagas de viento acompañarán el temporal en áreas del noroeste, las Rocosas del Norte y las planicies septentrionales, donde las corrientes alcanzarán valores muy elevados.

El NWS remarcó que la combinación de humedad abundante y vientos fuertes podría generar interrupciones en rutas, crecidas rápidas en arroyos y ríos, y condiciones adversas para quienes transiten por pasos montañosos.

Dos sistemas clipper afectarán el Medio oeste y los Grandes Lagos

El primer clipper de la semana avanzará durante el martes sobre el Medio oeste Superior y los Grandes Lagos, lo que dejará un periodo de nevadas ligeras que dará paso a un sistema más robusto hacia la noche.

El segundo clipper, que se intensificará con rapidez al ingresar al norte de las planicies, provocará nevadas moderadas a intensas y vientos muy intensos entre hoy y mañana.

El corredor entre el noreste de Dakota del Norte y el centro de los Grandes Lagos registrará cuatro a ocho pulgadas (10,1 a 20,3 centímetros) de nieve.

Las ráfagas en el sector también se elevarán notablemente: se prevén valores de hasta 55 millas por hora (88,5 km/h) en zonas de Minnesota y Dakota del Norte.

La visibilidad disminuirá de manera abrupta durante las ráfagas de nieve, algo que complicará tanto la circulación matinal como la vespertina.

El segundo sistema clipper que se intensificará sobre las planicies provocará nevadas moderadas a intensas entre hoy y mañana, esperándose que el corredor entre el noreste de Dakota del Norte y el centro de los Grandes Lagos registre acumulaciones totales de nieve de cuatro a ocho pulgadas NWS

A medida que el sistema avance hacia el noreste, las nevadas se desplazarán durante el miércoles hacia la región de los Grandes Lagos inferiores y el interior del noreste, mientras que la nieve se atenuará en las planicies septentrionales.

Múltiples advertencias por hielo, nieve y viento: las zonas más afectadas

Distintas oficinas regionales del NWS mantienen o activaron avisos por clima invernal a lo largo de este martes. Cada uno de ellos describe eventos que complicarán el desplazamiento y podrían ocasionar daños en arbolado o tendidos eléctricos.

Dakota del Norte y Minnesota

Un Aviso de clima invernal permanecerá vigente hasta esta tarde para sectores de Minnesota y Dakota del Norte. La combinación de nieve, hielo y viento fuerte generará un escenario inestable.

Las acumulaciones llegarán hasta dos pulgadas (cinco centímetros) de nieve y hasta 0,10 pulgadas (0,25 centímetros) de hielo.

Las ráfagas se ubicarán alrededor de 55 millas por hora (88,5 km/h).

El tránsito se verá afectado por superficies resbaladizas y episodios de nieve levantada por el viento.

Norte de Minnesota (Itasca, St. Louis y Lake)

En estas zonas, dos avisos estarán activos: uno hasta primeras horas de la mañana y otro desde el mediodía hasta la madrugada del miércoles.

Se prevén hasta una pulgada (2,5 centímetros) iniciales y luego entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros) adicionales.

El NWS advirtió que los desplazamientos por la tarde y la noche se verán condicionados por la acumulación y la reducción de visibilidad.

Carolina del Norte

El NWS de Blacksburg indicó que el hielo será el principal problema en el noroeste y norte del estado, donde las temperaturas matinales permitirán la formación de superficies congeladas.

Los valores en los 20°F (-6,6°C) favorecerán la presencia de hielo negro.

Las rutas, veredas y accesos se transformarán en puntos muy resbaladizos hasta cerca del mediodía.

En el centro del estado, otro aviso por hielo se extenderá hasta el mediodía, con riesgo similar en puentes y pasos elevados.

El NWS de Blacksburg advirtió que el principal problema en el noroeste y norte de Carolina del Norte será la presencia de hielo negro Mic Smith� - FR2 AP�

Montana

Un aviso entrará en vigor desde la medianoche hasta la mañana del miércoles en el sector de la Rocky Mountain Front.

En Marias Pass se esperan dos a cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros), con valores de hasta siete pulgadas (17,7 centímetros) en cumbres.

Las tasas de precipitación se ubicarán cerca de una pulgada por hora (2,5 centímetros) entre las 4 hs y las 7 hs del miércoles.

Wyoming (Sierra Madre y Snowy Range)

Las acumulaciones serán más elevadas en las zonas altas, donde el NWS prevé un episodio complejo.

Por encima de los 9000 pies (2743 metros) caerán entre seis y 12 pulgadas (15,2 a 30,4 centímetros).

En los sectores superiores a 10.000 pies (3048 metros) podrían darse totales mayores.

Las ráfagas alcanzarán las 75 millas por hora (120,7 km/h).

Iowa, Minnesota y Wisconsin

El NWS de La Crosse anticipó una mezcla de lluvia helada, nieve y ráfagas intensas desde la tarde hasta la madrugada del miércoles.

Hasta una pulgada (2,5 centímetros) de nieve y una capa de hielo de hasta 0,05 pulgadas (0,12 centímetros).

Los vientos llegarán a 45 millas por hora (72 km/h).

Dakota del Sur (Corson y Dewey)

Hasta media mañana se mantendrá activo un aviso por lluvia helada.