El momento en que se desplomarán los termómetros en Texas por ola de frío invernal

La semana comenzó con un lunes estable y sin fenómenos climáticos severos en gran parte de Texas. Sin embargo, las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ya anticiparon cuándo llegará el próximo descenso térmico. En específico, el ambiente se mantendrá templado por unos días antes de que una masa de aire polar irrumpa con fuerza hacia finales de la semana y provoque una marcada caída de temperaturas.

Un inicio de semana templado en Texas, antes del giro invernal

Los pronosticadores del NWS Amarillo describieron este lunes 8 de diciembre como un día calmo, soleado y con temperaturas por encima de lo habitual para esta época.

El Panhandle de Texas experimentará un ascenso notable de temperaturas el martes, con pronósticos del NWS Amarillo que indican un 20 a 50% de probabilidades de alcanzar los 70°F NWS

Según la oficina, los valores máximos de este lunes se ubicarán entre 55°F (13°C) a 60°F (15°C), impulsados por el avance de un flujo del suroeste y la presencia de un sistema de baja presión sobre las planicies del norte.

Para el martes, esa corriente más cálida continuará sobre los Panhandles y permitirá que varias ciudades experimenten una nueva suba de temperaturas.

El NWS informó que habrá zonas con un 20% a 50% de probabilidades de alcanzar los 70°F (21°C), especialmente en sectores del noroeste, mientras que el resto del área se moverá en una franja de 65°F (18°C) a 68°F (20°C). Esa tendencia al alza se mantendrá hasta el miércoles, cuando vuelva a dominar un ambiente seco y sin contratiempos.

La estabilización térmica en el centro-norte de Texas

En el área de Lubbock, los meteorólogos anticiparon un escenario similar. El lunes amaneció frío tras la circulación del aire superficial más denso, aunque durante la tarde las temperaturas repuntarán por la mezcla vertical y el aporte de aire más templado desde los niveles medios.

De acuerdo con el NWS Lubbock, el lunes se registrarán valores máximos en el rango de 60°F (15°C) a 65°F (18°C), mientras que la madrugada previa había sido más fría en los sectores con terrenos arenosos y zonas de drenaje natural.

Para el martes, el oeste de Texas verá aumentar aún más la intensidad del viento del suroeste, con ráfagas puntuales estimadas en 25 a 30 millas por hora (40-48 km/h). Ese mecanismo contribuirá a que los termómetros vuelvan a subir hacia los 68°F (20°C) y 72°F (22°C).

A pesar de una moderada baja térmica pronosticada para el miércoles, los meteorólogos del NWS Lubbock anticipan que el termómetro volverá a dispararse el jueves NWS

El miércoles llegará una pequeña baja térmica debido a un frente frío debilitado que cruzará antes del amanecer, pero aun así la diferencia será moderada: las máximas rondarán nuevamente los 65°F (18°C). Hacia el jueves, el termómetro volverá a dispararse hacia los 75°F (24°C).

El sur de Texas también se prepara para otro cambio brusco de temperaturas

En la costa del Golfo, el lunes comenzó con vientos fuertes tras el paso del frente dominical. La oficina del NWS Houston/Galveston detalló que, durante la madrugada y primeras horas del lunes, se registraron ráfagas de hasta 30 millas por hora (48 km/h) en las islas barrera.

A pesar del cielo nublado inicial, la tarde llevará un ambiente más claro y temperaturas que oscilarán entre los 55°F (13°C) a 59°F (15°C) al norte de la autopista I-10 y entre los 59°F (15°C) a 62°F (16°C), hacia el sur.

En esta región el enfriamiento nocturno del lunes será marcado, con mínimas que caerán a 35°F (2°C) a 38°F (3°C). La costa y el área metropolitana de Houston quedarán en una franja algo menos fría, entre 42°F (5°C) a 45°F (7°C).

Sin embargo, el alivio térmico llegará rápidamente: el martes se recuperará el calor con 62°F (16°C), mientras que el miércoles se ascenderá a 72°F (22°C) y el jueves podrían alcanzarse los 80°F (27°C) en algunas localidades. El NWS advirtió que hacia el final de la semana podría producirse un nuevo avance frontal, aunque la incertidumbre aún es significativa.

Cuándo descienden las temperaturas en el norte de Texas: regreso del clima invernal

En Dallas-Fort Worth, la madrugada del lunes dejó un cielo cubierto en los condados del este, pero con el correr de la mañana esa nubosidad comenzará a disiparse. El NWS Fort Worth confirmó que el lunes se mantendrán condiciones frías, pero agradables, con máximas en 52°F (11°C) a 58°F (14°C), acompañadas de viento leve del norte.

La zona de Dallas-Fort Worth experimentará la fase más templada del período entre el miércoles y el jueves NWS

El martes llegará una recuperación hacia los 60°F (15°C), mientras que el miércoles y jueves se ubicará la fase más templada del período, con temperaturas que treparán hacia los 68°F (20°C) a 72°F (22°C).

Sin embargo, la atención está puesta en el viernes: una onda de gran escala desde la región de los Grandes Lagos enviará un frente más enérgico que empujará aire mucho más frío hacia Texas.

Para el NWS Fort Worth, el viernes será el punto de inflexión de la semana y el momento en que se producirá la caída drástica de temperaturas que marcará el inicio de otro tramo invernal.

El día en que caen las temperaturas en Texas, según el NWS

A partir del análisis conjunto de Amarillo, Lubbock, Houston/Galveston y Fort Worth, el desplome térmico ocurrirá entre la madrugada y la tarde del viernes, cuando el aire polar avance desde el norte hacia todo Texas.

Aunque la magnitud exacta del enfriamiento dependerá del estado de modificación de la masa de aire, los meteorólogos coincidieron en que el frente será lo suficientemente fuerte como para interrumpir la racha de días templados y devolver al estado a valores notablemente inferiores a los normales.