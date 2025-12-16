¿Adiós a la Navidad blanca?: el cambio drástico en la corriente en chorro que dejaría sin nieve a Chicago

El clima invernal azotó a Chicago a comienzos de diciembre, con frío extremo y un inicio de temporada que rompió récords de nieve. Sin embargo, ese escenario podría quedar atrás justo en la semana de Navidad. Los pronósticos más recientes anticiparon un giro marcado en la corriente en chorro que modificaría por completo el patrón atmosférico sobre el Medio oeste y pondría en duda la tradicional postal de una festividad blanca en la ciudad más poblada de Illinois.

Un diciembre histórico que no garantiza nieve en Navidad en Chicago

Chicago atravesó el comienzo de diciembre más nevado en casi medio siglo, un dato que, en otros años, habría sido sinónimo de altas probabilidades de nieve para el 25 de diciembre. De acuerdo con un análisis meteorológico difundido por NBC 5, las chances de una Navidad con el suelo cubierto por un manto blanco comenzaron a caer de manera sostenida, a pesar del contexto inicial extremadamente invernal.

Pronóstico de temperaturas para el 23 al 29 de diciembre: Chicago por sobre la media NOAA

Tras un fin de semana marcado por sensaciones térmicas peligrosamente bajas, los especialistas advirtieron que la atmósfera entrará en una fase completamente distinta en estos días.

El factor central de ese cambio será la corriente en chorro, que dejaría de descender desde el norte para adoptar una trayectoria más zonal, es decir, de oeste a este. Esa modificación tendrá consecuencias directas sobre las temperaturas y las precipitaciones previstas para los días previos a Navidad.

Temperaturas en ascenso sostenido hasta Navidad en Chicago

Uno de los efectos más notorios de este nuevo patrón será el aumento de las temperaturas. Este martes 16, los termómetros comenzarán a ubicarse por encima del punto de congelación durante la tarde. A partir de ese momento, los pronósticos coincidieron en que las máximas diarias se mantendrían sobre los 32°F (0°C) de forma sostenida.

Se esperan temperaturas por sobre el punto de congelación Sarah Rafi� - AP�

Los modelos de largo alcance analizados por NBC 5 mostraron valores máximos que oscilarán entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C) hasta el mismo día de Navidad. Este rango térmico reducirá de manera considerable la posibilidad de acumulación de nieve y favorecerá el derretimiento del manto blanco que podría persistir en algunos sectores del área metropolitana.

Incluso el 25 de diciembre apareció en los pronósticos con temperaturas en torno a los 40°F (4°C), un escenario poco compatible con una Navidad blanca.

Pronóstico detallado del Servicio Meteorológico para los próximos días en Chicago

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Chicago respaldó este panorama en su pronóstico emitido en la madrugada del martes 16 de diciembre. El informe oficial describió una tendencia marcada hacia temperaturas moderadas y episodios de lluvia en lugar de nieve.

Pronóstico para los próximos días en Chicago NWS

Evolución prevista de las condiciones meteorológicas en Chicago:

Miércoles 17: tras el paso de un frente débil, algunas zonas del noroeste del área registrarán mínimas en torno a los 20°F (-6°C) cerca del amanecer. Durante el día, la presencia de nubosidad baja limitará el ascenso térmico, aunque las máximas se mantendrán cerca del punto de congelación.

tras el paso de un frente débil, algunas zonas del noroeste del área registrarán mínimas en torno a los 20°F (-6°C) cerca del amanecer. Durante el día, la presencia de nubosidad baja limitará el ascenso térmico, aunque las máximas se mantendrán cerca del punto de congelación. Miércoles por la noche y jueves: un sistema más organizado avanzará desde las Grandes Llanuras. Se espera por lloviznas y lluvias ligeras hacia la mañana del jueves. Las temperaturas del aire se ubicarán varios grados por encima de 32°F (0°C), lo que reducirá el riesgo de hielo generalizado.

un sistema más organizado avanzará desde las Grandes Llanuras. Se espera por lloviznas y lluvias ligeras hacia la mañana del jueves. Las temperaturas del aire se ubicarán varios grados por encima de 32°F (0°C), lo que reducirá el riesgo de hielo generalizado. Jueves 18: el ingreso de un frente frío generará un período de lluvias más continuas hacia el final de la mañana y el inicio de la tarde. Aunque el pronóstico contempla una breve mezcla de lluvia y nieve, la precipitación tenderá a finalizar rápidamente con el paso del frente.

el ingreso de un frente frío generará un período de lluvias más continuas hacia el final de la mañana y el inicio de la tarde. Aunque el pronóstico contempla una breve mezcla de lluvia y nieve, la precipitación tenderá a finalizar rápidamente con el paso del frente. Jueves por la noche y viernes: detrás del sistema frontal, el aire más frío llegará con retraso. Se esperan ráfagas del oeste y noroeste que superarán las 30 millas por hora (48 km/h) y, de manera puntual, alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h). Aun así, las nevadas se limitarán a copos aislados y de corta duración.

detrás del sistema frontal, el aire más frío llegará con retraso. Se esperan ráfagas del oeste y noroeste que superarán las 30 millas por hora (48 km/h) y, de manera puntual, alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h). Aun así, las nevadas se limitarán a copos aislados y de corta duración. Fin de semana: el viernes presentará cielos mayormente despejados y temperaturas que ascenderán hasta el rango medio de los 20°F (-4°C). El sábado y el domingo transcurrirán con condiciones secas, bajo la influencia de áreas de alta presión, y sin señales de acumulaciones significativas de nieve.

el viernes presentará cielos mayormente despejados y temperaturas que ascenderán hasta el rango medio de los 20°F (-4°C). El sábado y el domingo transcurrirán con condiciones secas, bajo la influencia de áreas de alta presión, y sin señales de acumulaciones significativas de nieve. Domingo por la noche y lunes: el NWS señaló la posibilidad de un disturbio menor en niveles medios de la atmósfera, que podría generar un breve episodio de nieve ligera, aunque sin impactos relevantes.