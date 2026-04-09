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“Cógelo con take it easy”: qué significa una de las frases más famosas del spanglish

La expresión, producto de la mezcla de idiomas entre el español e inglés, funciona como un llamado a relajarse y restar importancia a un problema

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La frase combina dos sentidos: “cógelo” sugiere una actitud frente a algo y “take it easy” apunta a tomárselo con calma
La frase combina dos sentidos: “cógelo” sugiere una actitud frente a algo y “take it easy” apunta a tomárselo con calmaFotomontaje generado con IA/Freepik

El spanglish reúne palabras y estructuras del español y el inglés en una misma oración, y una de sus fórmulas más extendidas es “cógelo con take it easy”. La expresión se utiliza en ámbitos informales y su significado se vincula con la idea de mantener la calma o relativizar una situación.

Qué significa “cógelo con take it easy” en spanglish

La construcción combina dos partes: “cógelo”, del español, que remite a tomar o recibir algo con cierta actitud, y “take it easy, del inglés, que significa tomárselo con calma.

Se emplea cuando alguien quiere que otra persona deje de preocuparse o dramatizar una situación
Se emplea cuando alguien quiere que otra persona deje de preocuparse o dramatizar una situaciónFreepick

De acuerdo con The Online Slang Dictionary, se usa como interjección para expresar “relájate, no te preocupes”.

Por ejemplo, cuando una persona se queja por una situación, otra puede usar esta frase para pedirle que se calme y no le dé tanta importancia al problema.

Cómo surgió el spanglish y qué variantes existen en EE.UU.

Según explicó la base de datos académica EBSCO Information Services, el origen del spanglish se remonta al siglo XIX. Y se vincula con hechos como el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la guerra entre México y Estados Unidos.

En ese período, las comunidades hispanohablantes mantuvieron el español en el ámbito privado y utilizaron el inglés en espacios públicos. Este cambio marcó el inicio de la mezcla entre ambos idiomas. Sin embargo, la práctica de combinar ambas lenguas se consolidó con las migraciones de los siglos XX y XXI.

El funcionamiento del spanglish incluye la adaptación de palabras y estructuras. Incorpora términos modificados o traducidos de forma literal que permiten su comprensión incluso entre personas que no dominan completamente ambos idiomas.

Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran:

  • “La laptopa” para referirse a “laptop”
  • “El parking” para indicar estacionamiento
  • “¿Estás ready?” como equivalente de “Are you ready?

El término “spanglish” fue acuñado en la década de 1940 por el escritor puertorriqueño Salvador Tió.

¿Cómo varía el spanglish según la región y el origen de los hablantes?

El uso del spanglish no es uniforme y presenta variaciones según el origen de los hablantes y la región donde se utiliza. Estas diferencias reflejan experiencias culturales diversas dentro de EE.UU. Algunas de las principales variantes son:

  • “Cubonics”, utilizada por comunidades cubanas en Miami
  • “Nuyorican”, empleada por puertorriqueños en Nueva York

La proporción de español o inglés varía según la cercanía con la frontera mexicana y el contexto social en el que se emplea.

En ese sentido, el spanglish funciona como un puente entre comunidades y refleja la interacción constante entre culturas dentro de una sociedad multicultural.

La convivencia entre comunidades bilingües impulsó la alternancia entre idiomas en distintos ámbitos de la vida cotidiana
La convivencia entre comunidades bilingües impulsó la alternancia entre idiomas en distintos ámbitos de la vida cotidianaFreepick

¿Es el spanglish un idioma o una forma de comunicación?

El spanglish no se considera un idioma independiente. Según la empresa educativa de idiomas Berlitz, no cuenta con una gramática ni un vocabulario propios definidos de manera autónoma. Se describe como:

  • Una forma híbrida de comunicación
  • Un proceso de alternancia de códigos
  • Una combinación flexible de dos lenguas

Esta característica le permite adaptarse a distintos contextos y situaciones.

Dónde se habla spanglish: estados y regiones con mayor presencia en EE.UU.

El uso del spanglish se concentra en espacios donde interactúan comunidades bilingües. Es frecuente en varias regiones de Estados Unidos. Entre los principales lugares se encuentran:

  • California
  • Texas
  • Florida
  • Nueva York

También se registra en ciudades de Canadá, Puerto Rico y algunos países de habla hispana.

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