Llegó a EE.UU. sin inglés, ganaba US$7 la hora y seis años después volvió a Guatemala con un negocio propio

Una joven guatemalteca de 24 años, Sarita Herrera, relató cómo fue su experiencia en Estados Unidos y por qué decidió regresar a su país tras seis años. Primero viajó con el objetivo de convertirse en futbolista profesional, pero no logró concretarlo y optó por volver con un negocio propio.

De Guatemala a buscar el sueño deportivo en EE.UU.

Sarita relató su historia en una entrevista con el youtuber Jorge Martínez en la zona 10 de la capital de Guatemala. Desde allí, explicó que viajó a Estados Unidos por un “sueño muy ambicioso”: ser futbolista profesional.

Sin embargo, aunque reconoció que sus metas se cumplieron, el sueño original no se materializó. Aun así, logró formar su negocio y regresar a su país con lo que definió como un “sustento seguro”.

El proceso de adaptación en Estados Unidos

Al llegar a Nueva Jersey, Estados Unidos, a los 17 años, Sarita se enfrentó a un escenario desconocido, ya que tampoco dominaba el idioma y eso le impedía integrarse.

En Guatemala solo estudiaba y al migrar tuvo que empezar a trabajar, por lo que, en sus palabras, fue una transición “muy fuerte”.

La joven comenzó su trayectoria laboral en una tienda de regalos similar a las cadenas de productos económicos. Allí, según explicó, le pagaban US$7 la hora.

El distanciamiento de su familia influyó en su decisión de regresar. call me jorge

Sobre ese período, la ahora emprendedora señaló que no tenía experiencia previa.

Ante las preguntas de empleadores, solía responder que contaba con los conocimientos requeridos, pero luego los aprendía en la práctica.

Desde su experiencia, en lugares como Nueva Jersey existen oportunidades en áreas como manicura y pedicura.

A su vez, mencionó que el trabajo como mesera puede generar ingresos a través de propinas, especialmente en restaurantes frecuentados por estadounidenses.

La razón por la que regresó a Guatemala

Sarita se sinceró durante la entrevista con el influencer y reconoció que otro de sus objetivos en EE.UU. era conocer a su padre. Describió ese encuentro como “muy raro”, ya que implicó construir una relación desde cero.

La decisión de volver a Guatemala fue parte de una reflexión personal. Mientras vivía en Nueva Jersey, cambió su forma de pensar y decidió que “no era necesario estar en Estados Unidos” para alcanzar sus objetivos y aseguró que “las oportunidades no las crea un país, ni un gobierno o un sistema, sino uno mismo”.

La distancia con su entorno cercano impactó en su decisión de replantear su proyecto de vida

Además, destacó que se preparó previamente para ese retorno. Tres años antes de volver, fundó un negocio en Guatemala para poder tener estabilidad económica.

Su esposo, originario de Nueva Jersey, también participó en la decisión. Según relató, fue él quien propuso mudarse.

Consejos para quienes quieren ir a vivir a EE.UU.

A partir de su experiencia, la emprendedora planteó una serie de recomendaciones para quienes evalúan migrar:

Tener un plan de acción antes de tomar decisiones

Evaluar habilidades laborales que puedan generar ingresos

Aprender inglés antes de viajar

Definir objetivos concretos y sostenibles

Actualmente, Sarita inició una serie de 30 videos donde documenta su proceso de regreso tras seis años en Estados Unidos.

Su objetivo es brindar herramientas para que otras personas puedan regresar y generar ingresos en Guatemala.