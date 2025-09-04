Colombia vs. Bolivia, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido clave por las Eliminatorias Sudamericanas

Colombia recibirá este jueves a Bolivia por la jornada 17 de las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Este partido podría definir uno de los boletos directos al Mundial 2026, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), ya que una combinación de resultados le podría dar el pase a la selección cafetera.

Colombia vs. Bolivia: a qué hora y dónde ver en vivo desde EE.UU.

Colombia y Bolivia se verán las caras este jueves 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, según el calendario oficial de la FIFA. El partido comenzará a las 19.30 hs, tiempo del Este de EE.UU.

Dayro Moreno fue una de las sorpresas en la convocatoria de Néstor Lorenzo (X/@FCFSeleccionCol) (X/@FCFSeleccionCol)

El partido podrá seguirse en vivo desde EE.UU. a través de Fanatiz USA, de acuerdo con Los Angeles Times.

En la jornada 15 y 16, la selección colombiana enfrentó a Perú y Argentina. En el primer partido, la escuadra cafetera no pudo vencer al arco rival y terminó 0-0 en contra “La Blanquirroja”. Posteriormente, Colombia viajó a Argentina para enfrentarse a “La Albiceleste”, un partido en el que hubo varios roces y jugadas fuertes entre ambos combinados. Al final, quedaron 1-1, un resultado que dejaba a los cafetaleros con 22 puntos .

. Por otro lado, Bolivia viajó a Venezuela y recibió a Chile en casa en la pasada jornada de Eliminatorias. En el primer encuentro, “La Verde” perdió 2-0 en contra de Venezuela, lo cual lo dejaba alejado en la tabla de posiciones. No obstante, en casa se sacaron la espina al vencer por el mismo marcador a la selección chilena. Actualmente, la selección boliviana se encuentra en el octavo lugar con 17 puntos, a un solo punto de “La Vinotinto”, quien hasta el momento cuenta con el pase al repechaje.

Colombia y Bolivia, rumbo a las fechas finales de Eliminatorias

Los seleccionadores de ambos combinados ya dieron a conocer a los jugadores que serán parte de las dos jornadas de Eliminatorias de Conmebol.

Del lado colombiano, Néstor Lorenzo mantuvo la base de partidos anteriores, aunque también sorprendió con el llamado del delantero Dayro Moreno, quien regresa a una convocatoria.

Por su parte, Óscar Villegas, seleccionador de Bolivia, mantuvo la base de los últimos partidos con el objetivo de seguir soñando con su clasificación a la justa mundialista.

La selección de Bolivia enfrentará a Colombia y Brasil en el final de las eliminatorias (Instagram/@fbf_oficial) (Instagram/@fbf_oficial)

Panorama de Colombia y Bolivia para clasificar al Mundial 2026

Hasta el momento, la selección colombiana acumula 22 puntos, lo que la coloca en el sexto lugar de la tabla de clasificación de la zona. Hay que recordar que el proceso clasificatorio al Mundial para Conmebol se definió en partidos de ida y vuelta entre las 10 selecciones pertenecientes a la confederación.

Al disputarse todas las jornadas, se clasificarán de manera directa las seis mejores selecciones, mientras la séptima en la tabla disputará el Torneo clasificatorio (repechaje) para la el certamen mundialista, según FIFA.

Colombia tiene una ventaja de cuatro puntos sobre Venezuela, quien se ubica en la séptima posición, y en caso de una victoria asegurará el pase directo, pero una derrota o empate aún les da esperanzas a sus perseguidores.

Colombia le lleva cinco puntos de ventaja a Bolivia (X/@FCFSeleccionCol) (X/@FCFSeleccionCol)

Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos, a un solo punto de “La Vinotinto”. Los dirigidos por Óscar Villegas tienen la obligación de ganar este partido para seguir soñando con su pase.