Adiós, Jared Polis en Colorado: quiénes son los demócratas que compiten para reemplazar al gobernador en 2026

El final del segundo mandato del gobernador Jared Polis abrió un escenario poco habitual para los demócratas de Colorado: una interna con solo dos figuras de alto perfil que, según las propias voces del Partido Demócrata, representan visiones distintas para el futuro del estado.

El duelo por la gobernación de Colorado: los dos candidatos demócratas

La contienda se ordenó rápidamente alrededor de Michael Bennet, senador desde 2009, y Phil Weiser, procurador general y protagonista en las disputas legales contra las dos administraciones de Donald Trump.

Michael Bennet y Phil Weiser se perfilan como los principales candidatos demócratas en Colorado X@JoeMyGod / X@KDVR

A diferencia del campo republicano, donde compiten varios nombres sin grandes recursos, el tablero demócrata quedó reducido a una pulseada entre dos dirigentes ampliamente conocidos en el partido, con el respaldo de exalcaldes, exgobernadores y legisladores que, aun entre elogios cruzados, ya tomaron partido por uno u otro, según destacó The Colorado Sun.

El primer movimiento lo hizo Phil Weiser, que lanzó su candidatura el 2 de enero y de inmediato capturó apoyo y una recaudación sólida.

Su mensaje inicial combinó temas de vivienda, crisis climática, salud mental juvenil y la promesa de protegerse ante las políticas del gobierno federal actual.

En abril, Michael Bennet, en su tercer mandato en el Senado, anunció que quería “forjar una mejor política” en Colorado y construir una agenda centrada en educación, cuidado infantil y vivienda.

La irrupción de Bennet terminó de reducir la competencia. Reunió más de 175 respaldos, incluidos casi todos los demócratas federales del estado.

Pero Weiser resistió: sumó apoyos de figuras históricas como el exgobernador Roy Romer, quien afirmó: “He visto a Phil durante años. Es un buen hombre y creo que será un gran gobernador”.

Colorado deberá elegir el reemplazo de Jared Polis en 2026 David Zalubowski - AP

Qué representa cada candidato para el Partido Demócrata

Bennet, a lo largo de 15 años en el Senado, construyó una carrera que combinó negociaciones nacionales, reformas educativas y un foco permanente en los costos de vida. Recordó que si los jóvenes “no pueden permitirse vivir aquí, nada importa”, y prometió unir al estado detrás de soluciones concretas.

Sus cuatro propuestas iniciales giran en torno al desarrollo infantil, la formación vinculada al empleo, la reducción del costo del cuidado y una expansión del 30% de la vivienda apoyada por el Estado. Exlíderes demócratas como Daneya Esgar justificaron su apoyo al senador por su historial: “Tiene una historia de gobernar, y eso es lo que necesitamos en la oficina del gobernador”.

Pero su candidatura también generó incomodidad entre algunos referentes, como el exsenador Tim Wirth, quien dijo estar “sorprendido y decepcionado” por su decisión de dejar el Senado antes del final de su mandato.

Desde 2006 que Colorado no elige a un gobernador republicano AFP

Weiser, en cambio, ofrece una trayectoria marcada por el litigio contra las políticas de Trump, la defensa del Estado en temas como la fusión de Kroger y Albertsons, la gestión de fondos por la crisis de opioides y la negociación por el río Colorado.

Para David Skaggs, excongresista, lo central en él es su “disposición a realmente luchar por valores importantes”.

Los republicanos que compiten por la gobernación de Colorado

Mientras tanto, la interna republicana de Colorado tuvo una sacudida cuando la senadora estatal Barbara Kirkmeyer lanzó su campaña para la gobernación a principios de septiembre, con un destacado perfil conservador y su experiencia en el Comité Conjunto de Presupuesto, detalló Colorado News Line.

Compite contra Mark Baisley, Scott Bottoms, Greg Lopez, Jason Mikesell y otros. El ganador enfrentará a los demócratas, que parten como favoritos en un estado que no elige un gobernador republicano desde 2006.