Colorado: estos son los 10 lugares más baratos para comprar una casa

Comprar una casa en Estados Unidos es un desafío de altos costos, aunque también existen opciones más asequibles. Por caso, en Colorado, hay barrios considerados más económicos en materia inmobiliaria en comparación con áreas como Denver, donde un hogar puede valer más de US$650 mil.

Los lugares más baratos para comprar una casa en Colorado

SmartAsset elaboró un mapa con los 10 lugares más asequibles de Colorado para comprar una vivienda y tomó en cuenta factores como los costos de cierre, los impuestos inmobiliarios, el seguro de vivienda y las tasas hipotecarias.

Algunas viviendas en Colorado pueden ser más asequibles que otras, según la ciudad en la que se coticen (Pexels/Kindel Media)

Además, se consideraron a las ciudades con al menos 5000 habitantes, y emplearon el costo promedio de la vivienda para definir la cantidad total que se necesita para adquirir un hogar.

Los 10 lugares de Colorado en donde los costos de vivienda son más asequibles, en comparación con los ingresos promedio de las mismas zonas son:

La Junta. Costos anuales de vivienda: US$ 14.506 . Ingreso promedio de US$ 60.072 .

Costos anuales de vivienda: US$ . Ingreso promedio de US$ . Lamar . Costos anuales de vivienda: US$ 16.318 . E ingreso promedio de US$ 62.729

. Costos anuales de vivienda: US$ . E ingreso promedio de US$ Craig . Costos anuales de vivienda US$ 22.646 . Ingreso promedio de US$ 73.649 .

. Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ . Johnstown . Costos anuales de vivienda: US$ 41.739 . Ingreso promedio de US$ 132.320 .

. Costos anuales de vivienda: US$ . Ingreso promedio de US$ . Frederick . Costos anuales de vivienda US$ 40.159 . Ingreso promedio de US$ 120.172

. Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ Pueblo West. Costos anuales de vivienda US$ 32.854 . Ingreso promedio de US$ 95.419 .

Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ . Roxborough Park . Costos anuales de vivienda US$ 59.162 . Ingreso promedio de US$ 167.874.

. Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ Brush . Costos anuales de vivienda US$ 26.456 . Ingreso promedio de US$ 74.144 .

. Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ . Highlands Ranch . Costos anuales de vivienda US$ 59.308 . Ingreso promedio de US$ 166.501 .

. Costos anuales de vivienda US$ . Ingreso promedio de US$ . Trinidad. Con costos anuales de vivienda US$19.625. Ingreso promedio de US$54.78.

Así es La Junta, el pueblo más asequible en Colorado

La Junta ocupa el primer lugar de las zonas más baratas para comprar una vivienda en Colorado, con un índice de asequibilidad del 50.57%.

Este pueblo tiene el pago hipotecario anual más bajo de toda la lista, aproximadamente 7300 habitantes y está ubicado en el valle del río Arkansas en una extensión de 3 millas cuadradas (más de 7.7 kilómetros cuadrados), según WestWord.

La ciudad es cabecera del Otero County y constituye un punto importante en el borde norte del Pastizal Nacional Comanche, según Aroundus.

La Junta, Colorado, es un pueblo de poco más de 7.300 habitantes (uncovercolorado.com)

La Junta se fundó en 1881 y uno de sus atractivos es el Museo Indio Koshare, ubicado dentro del Colegio Otero, que alberga en sus salas artefactos que forman parte del patrimonio del nativo americano.

La zona también suele atraer a visitantes y observadores de la naturaleza durante septiembre y octubre, meses en los que sus pastizales se vuelven escenario de la migración de tarántulas.

Se destaca que en la ciudad se ubica el Centro Médico Regional del Valle Arkansas y que las redes de transporte público conectan por la Autopista 50 y los autobuses interurbanos Bustang.

Cuáles son las ciudades más caras de Colorado, según la IA

Herramientas como ChatGPT crearon un análisis con una lista de las ciudades donde resulta más costoso adquirir una vivienda en Colorado.

Cherry Hills Village es una de las ciudades de Colorado con las viviendas más costosas en todo el estado, según la IA (mansionglobal.com)

En primer lugar, se encuentra Cherry Hills Village, considerada como el lugar con los precios de propiedades más costosas de todo el estado. Aunque se destaca que es una zona de viviendas de lujo, que incluyen todas las comodidades y se ubican en barrios exclusivos.

Otro de los sitios menos asequibles en el estado es Greenwood Village, aunque se destaca por sus buenos vecindarios, un nivel de vida alto y cómodo con hogares de alto valor en el mercado.

Aspen es una zona de turismo y montaña muy costosa para comprar una vivienda, aunque ofrece buena calidad de vida, posibilidades de recreación y una gran belleza natural.