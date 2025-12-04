La advertencia del DOS a los estadounidenses y residentes con green card que estén en Venezuela: “Salgan de inmediato”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) reiteró su recomendación de no viajar a Venezuela e insistió en que quienes ya estén en el país latino deben abandonarlo lo antes posible. La alerta, de Nivel 4, la más alta, se publicó debido al contexto de fricción política entre la administración estadounidense de Donald Trump y el gobierno de Nicolás Maduro.

La alerta de EE.UU. para quienes quieran viajar o ya se encuentren en Venezuela

La advertencia se difundió en paralelo a contactos reservados entre los mandatarios de ambos países. El mensaje busca informar a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales sobre los riesgos operativos a los que podrían estar expuestos en territorio venezolano.

El Departamento de Estado mantuvo la alerta de viaje más alta respecto a Venezuela y pidió a estadounidenses y residentes permanentes que se encuentren en el país que salgan de inmediato Captura de pantalla X @TravelGov

“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan de inmediato”, solicitó el DOS. En el comunicado oficial se señala que la medida responde al incremento de tensiones derivadas de la campaña antidrogas que impulsa Trump y de la presión sostenida sobre Maduro.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, insistió la autoridad estadounidense.

En el mensaje de alerta se contextualiza que, desde marzo de 2019, el personal diplomático estadounidense fue retirado de Caracas, por lo que la sede consular dejó de operar y no presta servicios de ningún tipo.

Debido a esta ausencia de representación en el país sudamericano, Estados Unidos señala que carece de capacidad para asistir a ciudadanos estadounidenses o residentes con green card ante emergencias, trámites migratorios, pérdida de documentos o situaciones que requieran intervención consular. El aviso explica que la Embajada en Colombia brinda apoyo cuando es posible, aunque sin capacidad de acción directa dentro del territorio venezolano.

La medida responde al incremento de tensiones derivadas de la campaña antidrogas que impulsa Trump y de la presión sostenida sobre el gobierno de Maduro JIM WATSON� - AFP�

Condiciones de detención y limitaciones para contactar a familiares o representación legal en Venezuela

El DOS sostiene que el riesgo de detención prolongada sin acceso consular es alto. De acuerdo con la advertencia, fuerzas de seguridad han retenido a ciudadanos estadounidenses durante periodos extensos, en algunos casos de hasta cinco años, sin garantizar el cumplimiento de procesos judiciales regulares.

El comunicado indica que, en la mayoría de los casos, la autoridad estadounidense no es notificada formalmente sobre la detención de un ciudadano o residente en Venezuela. Además, quienes se encuentran bajo custodia no tienen posibilidades de comunicarse con familiares ni con abogados independientes.

Organizaciones de derechos humanos y personas que recuperaron su libertad informaron sobre prácticas que incluyen restricciones físicas prolongadas y otros métodos de presión.

La advertencia también señala que los delitos violentos son frecuentes en distintas zonas del país latino. Entre los hechos mencionados se encuentran homicidios, asaltos a mano armada, secuestros y robo de vehículos. A esto se suma la realización de protestas y concentraciones políticas que pueden convocarse sin aviso previo y que en ocasiones derivan en intervenciones de fuerzas de seguridad. “No viaje a Venezuela por ningún motivo”, reiteró el organismo.

La autoridad estadounidense insiste en que viajar a Venezuela o permanecer en el país representa un riesgo elevado para ciudadanos estadounidenses Imagen generada con inteligencia artificial

Operaciones en zonas fronterizas, limitaciones de movilidad y problemas de abastecimiento

El aviso agrega que grupos armados de origen colombiano operan en áreas fronterizas de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana. Estas organizaciones, según el DOS, incrementan los riesgos para viajeros y residentes.

A esto se suma la escasez de combustibles, energía, agua, medicamentos y material médico en distintas regiones de ese país. Las dificultades para acceder a servicios esenciales constituyen una parte relevante de la advertencia oficial. También se advierte que viajar por carretera entre ciudades o desplazarse entre Caracas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía durante la noche representa un riesgo mayor.

Asimismo, se indica que el uso de taxis no regulados o cajeros automáticos en el aeropuerto puede incrementar la vulnerabilidad de los viajeros. El acceso a medicamentos básicos, tanto de venta libre como de prescripción, es limitado, por lo que se recomienda viajar únicamente con un abastecimiento completo para toda la estadía.

Recomendaciones de EE.UU. para quienes decidan viajar a Venezuela pese a la advertencia

Aunque el Departamento de Estado enfatiza que no existe un modo seguro de visitar Venezuela, el aviso incluye sugerencias para quienes, pese a la alerta, viajen a ese país. Entre las indicaciones se encuentra:

Preparar documentación personal.

Designar beneficiarios en seguros.

Establecer un plan de comunicación familiar.

Este plan debe incluir un protocolo de verificación de vida, diseñado para que los familiares puedan confirmar que la persona se encuentra con vida en caso de secuestro o detención. También recomienda evaluar la contratación de personal o empresas especializadas en seguridad.

El gobierno estadounidense advierte que no puede ofrecer ayuda para reemplazar pasaportes, obtener sellos de entrada o salida ni intervenir en emergencias médicas. Por esta razón, sugiere contratar seguros de viaje que incluyan evacuaciones sanitarias y coberturas médicas internacionales. Indica, además, que ingresar a Venezuela sin visa válida puede derivar en detenciones indefinidas sin acceso consular.