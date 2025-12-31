Colorado: las nuevas leyes que entran en vigor este 1° de enero
El estado pondrá en marcha 19 leyes desde el primer día de 2026
- 3 minutos de lectura'
A partir del 1° de enero de 2026, el estado de Colorado pondrá en vigor 19 nuevas leyes que impactan distintos ámbitos de la vida cotidiana, como vivienda, salud, transporte, comercio, cuidado infantil, exhibiciones de armas y condiciones laborales. Estas reformas fueron aprobadas por la Asamblea General de Colorado y buscan actualizar regulaciones estatales para el nuevo año.
Las cinco nuevas leyes que se aplican en Colorado en 2026
La Asamblea General de Colorado aprobó un total de 19 nuevas leyes que se aplicarán a partir del 1° de enero de 2026 en el estado, entre las que destacan cinco que hay que tomar en cuenta para iniciar el año.
- Evaluación de inquilinos residenciales
La ley HB 25-1236 modifica la definición de los informes de evaluación para inquilinos residenciales. A partir de 2026, los solicitantes que utilicen subsidios de vivienda no estarán obligados a presentar historial crediticio, puntaje de crédito ni reportes de eventos crediticios adversos.
- Exhibiciones de armas
Con la aprobación de la HB 25-1238, los promotores de exhibiciones de armas deberán elaborar un plan de seguridad y enviarlo a las agencias policiales locales con jurisdicción en el área del evento. Las autoridades podrán establecer requisitos adicionales para los exhibidores.
- Food trucks y establecimientos móviles
La ley HB 25-1295 establece que las licencias otorgadas por el estado y por la ciudad de Denver serán válidas en ambas jurisdicciones, lo que facilitará la operación de camiones de comida y negocios móviles en diferentes zonas.
- Centros de cuidado infantil
La SB 25-004 determina que las tarifas de solicitud, depósitos y listas de espera en centros de cuidado infantil, hogares familiares u organizaciones juveniles deberán ser reembolsables si el menor no es inscrito después de seis meses.
- Atención del aborto
La ley SB 25-183 ajusta la legislación estatal conforme a la Enmienda 79, ampliando los servicios de planificación familiar para incluir el acceso a la atención del aborto.
Nueva ley en Colorado en temporada invernal
Con el objetivo de reducir accidentes viales durante el invierno, Colorado reforzó su ley de tracción mediante la SB 69, que exige a los conductores contar con neumáticos de nieve o cadenas en determinadas carreteras, especialmente en la Interestatal 70.
Quienes circulen sin el equipamiento adecuado podrían enfrentar multas de 130 dólares, mientras que los conductores que provoquen bloqueos o accidentes por incumplir la norma podrían recibir sanciones de hasta 650 dólares, según reportes de The Sun.
De acuerdo con Denver 7, la medida también aplica a vehículos de alquiler, que suelen estar involucrados en un alto número de incidentes durante la temporada invernal.
Aumenta el salario mínimo en Colorado en 2026
Colorado es uno de los 19 estados de Estados Unidos en los que aumentará el salario mínimo por hora a partir del 1° de enero de 2026, de acuerdo con el Departamento de Labor y Empleo de Colorado (CDLE, por sus siglas en inglés).
Desde el primer día del año, los empleados en el estado recibirán 15,16 dólares por hora, después de que durante todo 2025 el sueldo base se mantuvo en 14,81 dólares por hora, lo que significa un aumento de 35 centavos de dólar.
Este aumento solo aplica en las ciudades de Colorado donde no existe un mínimo local.
