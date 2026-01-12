Confusión en Colorado: el error en las gasolineras que dejó sin autos a cientos de conductores en el estado

Un error en varias gasolineras del área metropolitana de Denver, en Colorado, dejó a cientos de conductores sin sus autos, luego de que combustible contaminado provocara graves daños mecánicos. Los afectados ahora exigen compensaciones millonarias a las compañías involucradas por los costos de reparación.

Qué ocurrió en las gasolineras de Colorado que dejó a cientos sin autos

De acuerdo con 9 News, miles de galones de diésel se mezclaron por error con gasolina sin plomo y fueron distribuidos en distintas estaciones de servicio del área de Denver, lo que derivó en fallas severas en los motores de los vehículos que cargaron ese combustible.

Conductores afectados por gasolina contaminada deben pagar hasta 3000 dólares en repraciones (Unsplash)

Según informó la División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado, la contaminación se originó en una terminal de HF Sinclair, donde decenas de camiones cisterna fueron cargados con combustible contaminado entre la tarde del miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de enero de 2026.

Ese combustible fue distribuido a estaciones de King Soopers, Costco y Murphy Express en distintos puntos del estado.

Cientos de conductores que cargaron gasolina en esas estaciones sufrieron daños inmediatos en sus vehículos, que en la mayoría de los casos debieron ser remolcados por grúas y permanecen hasta hoy en talleres mecánicos. Los costos de reparación oscilan entre US$1500 y US$3000, según informó CBS.

Conductores afectados piden reembolso ante daños por combustible contaminado

Los automovilistas perjudicados expresaron su preocupación ante la posibilidad de no recibir ningún reembolso, pese a los elevados gastos que enfrentan por la reparación de sus autos.

Mezclan diésel con gasolina en Colorado y afecta a cientos de conductores (Unsplash)

Funcionarios estatales indicaron el 9 de enero de 2026 que los conductores afectados deben contactar directamente a la gasolinera donde cargaron combustible para iniciar el proceso de compensación por los daños sufridos.

Algunos afectados señalaron a 9 News que, tras comunicarse con las estaciones, se les informó que una compañía de seguros se pondría en contacto con ellos. Sin embargo, casi una semana después, aseguran no haber recibido ninguna respuesta ni solución concreta.

King Soopers, filial de Kroger, confirmó que 13 de sus sucursales resultaron afectadas por el combustible contaminado, en un tramo que va desde Castle Rock hasta Boulder. La empresa aseguró que cerró los surtidores involucrados y que inició el proceso de atención a los clientes damnificados.

No obstante, una conductora relató a 9 News que la empresa le prometió que un administrador externo de reclamos se comunicaría con ella en un plazo de 24 horas, llamada que nunca se produjo.

En paralelo, aseguradoras consultadas recomendaron a varios conductores prepararse para asumir los gastos por su cuenta, lo que incluye reparaciones, remolque y transporte alternativo mientras sus vehículos permanecen fuera de servicio.

“Espero que Kroger y los demás proveedores, Costco o quien sea que haya vendido este combustible contaminado, traten bien a sus clientes y nos cuiden

Exhortan a conductores afectados a presentar una queja

Kroger emitió un comunicado en el que lamentó el incidente y las molestias ocasionadas, y aseguró que trabajará de manera directa con los clientes afectados. La empresa pidió a los conductores que se comuniquen con su sucursal local para recibir asistencia.

Instan a conductores afectados a poner una queja para recibir un reembolso (Unsplash)

Por su parte, la División de Petróleo y Seguridad Pública de Colorado también instó a los afectados a presentar una queja formal, ya sea a través de su portal en línea o por teléfono al 303-866-4967.