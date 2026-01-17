Furor en Colorado: la popular cadena de supermercados que abrirá su primera tienda en el estado

En medio de una gran expectativa comercial, se confirmó que Aldi, la popular cadena minorista inaugurará su primera tienda en Colorado, lo que marca un hito en su estrategia de expansión por el oeste de Estados Unidos. Esta apertura no solo promete transformar el panorama minorista local con su oferta única, sino que también se proyecta como un motor de empleo y dinamismo económico para la región en este 2026.

Aldi abrirá su primera tienda en Colorado

Lo que comenzó como una ola de rumores entre sus seguidores se transformó en una realidad: Aldi desembarcará oficialmente en Colorado. El gigante alemán de los supermercados de descuento anunció el lunes 12 de enero de 2026 un ambicioso plan para abrir más de 50 sucursales repartidas entre Denver y Colorado Springs, indicó The Denver Post.

Aldi abrirá más de 180 nuevas tiendas en 31 estados por su 50 años en 2026 (Archivo) Unsplash

“Uno de cada tres hogares estadounidenses compró en Aldi el año pasado, y en 2026 nos centraremos en facilitar aún más que los clientes compren primero en nuestros pasillos”, afirmó el director ejecutivo de Aldi US, Atty McGrath, en un comunicado de prensa.

“Eso significa llevar Aldi a aún más vecindarios, actualizar nuestro sitio web y planificar centros de distribución adicionales para mantener nuestros estantes abastecidos con los productos que aman nuestros compradores”, indicó.

Esta es la primera vez que las tiendas se construirán en Colorado, tras años de gran demanda. La medida forma parte de una enorme expansión de US$9000 millones.

Para sostener este crecimiento, la compañía proyecta la inauguración de un centro de distribución en Aurora para el año 2029, una infraestructura que no solo reforzará su logística, sino que también generará cientos de nuevos empleos en la zona.

Aldi anuncia su plan de cinco años para ingresar a Colorado. Planea abrir 50 tiendas en los mercados de Denver y Colorado Springs (Archivo)

En qué otros estados planea abrir Aldi

Tras lograr atraer más de 17 millones de nuevos clientes durante el 2025, Aldi decide transformar ese éxito en una inversión masiva para ampliar su cobertura geográfica en el país. Como parte de su plan de cinco años, la compañía prioriza llegar a zonas donde su modelo de compra sencilla y asequible aún no tenía presencia, indicó Abasto.

La cadena informó nuevas tiendas en las siguientes regiones:

Maine: en 2026, Aldi ingresará a Maine como su estado número 40 en los EE.UU., en la ciudad de Portland para brindar un valor inigualable a los compradores de esa región.

en 2026, Aldi ingresará a Maine como su estado número 40 en los EE.UU., en la ciudad de Portland para brindar un valor inigualable a los compradores de esa región. Colorado: Aldi anuncia planes de expansión en el estado de Colorado dentro de los próximos cinco años, con más de 50 tiendas para los mercados de Denver y Colorado Springs que se respaldaran con un centro de distribución complementario.

Aldi anuncia planes de expansión en el estado de Colorado dentro de los próximos cinco años, con más de para los mercados de Denver y Colorado Springs que se respaldaran con un centro de distribución complementario. Phoenix: a medida que la cadena continúa su expansión hacia el oeste, la tienda de comestibles abrirá 10 nuevas tiendas en el mercado de Phoenix en 2026 , con planes de agregar un total de 40 nuevas tiendas en el mercado para fines de 2030 .

a medida que la cadena continúa su expansión hacia el oeste, la tienda de comestibles abrirá , con planes de agregar un total de . Las Vegas: después de inaugurar cuatro tiendas exitosas en 2025, la tienda de comestibles continuará su presencia en el creciente mercado con planes de duplicar su número actual de tiendas para 2030 .

después de inaugurar cuatro tiendas exitosas en 2025, la tienda de comestibles continuará su presencia en el creciente mercado con planes de . Sureste: se planea continuar su expansión en el sureste en 2026 con la conversión de cerca de 80 tiendas de Southeastern Grocers al formato Aldi. Desde la adquisición de Southeastern Grocers en 2024, Aldi convirtió y abrió casi 90 tiendas, con planes de convertir más de 200 en total para finales de 2027.

Aldi continúa con su compromiso de invertir US$9 mil millones en EE.UU. hasta 2028 para ampliar sus operaciones (Archivo) Internet: Telemundo

Con cinco décadas de trayectoria en los Estados Unidos, Aldi acelerará su presencia nacional con el objetivo de inaugurar más de 180 establecimientos antes de que concluya 2026 en 31 estados. Además de la expansión física, la empresa lanzará una renovada experiencia digital para optimizar las compras en línea durante este año, indicó CBS News.