Cómo actualizar el estatus en el Seguro Social tras recibir el pasaporte estadounidense

Los migrantes que ya obtuvieron la ciudadanía estadounidense pueden actualizar su estatus ante la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) para que sus registros reflejen correctamente su nueva condición y así acceder sin inconvenientes a todos los beneficios disponibles.

Cómo actualizar la ciudadanía o estatus migratorio en el Seguro Social

De acuerdo con la SSA, una vez que una persona recibe su naturalización, puede actualizar su ciudadanía o estatus migratorio en Estados Unidos mediante una solicitud de tarjeta del Seguro Social, ya sea nueva o de reemplazo.

Se puede solicitar el cambio de estatus migratorio con un reemplazo de la tarjeta del Seguro Social (Unplash/Kelsey Farish)

Como parte del proceso, este trámite puede realizarse completamente en línea. Sin embargo, según las circunstancias de cada caso, los naturalizados podrían tener que visitar una oficina de la dependencia para finalizar la gestión.

Para hacerlo en línea, se debe:

Abrir una cuenta en my Social Security o iniciar sesión.

o iniciar sesión. Solicitar una tarjeta nueva o un reemplazo en el sitio oficial de la SSA.

Seleccionar la opción para reemplazar la tarjeta debido a un cambio de estado de ciudadanía.

Cabe señalar que este proceso está disponible únicamente en línea y en inglés. Por ello, los migrantes de habla hispana pueden comunicarse al 1 800-772-1213 para recibir orientación en español, al marcar el número siete en el menú.

Qué documentos se necesitan para actualizar el estatus en la SSA

Además de completar la solicitud en línea, la SSA exige presentar documentación que acredite el cambio de ciudadanía o estatus migratorio.

En algunos casos, la SSA puede solicitar a las personas acudir a una oficina para validar su cambio de estatus migratorio (Unsplash/David Hahn)

Los documentos necesarios son:

Certificado de naturalización

Pasaporte de Estados Unidos

Certificado de nacimiento

Estos documentos deben cargarse en el sitio web. No obstante, la SSA indicó que en algunos casos los solicitantes deberán acudir a una oficina de la dependencia para presentar la documentación en formato físico, tanto en original como en copia.

Una vez entregada y validada la documentación, los nuevos ciudadanos recibirán su tarjeta del Seguro Social en un plazo de entre cinco y 10 días hábiles por correo tradicional.

Cómo solicitar la naturalización en Estados Unidos

La naturalización es el proceso mediante el cual una persona nacida fuera del país se convierte en ciudadana de Estados Unidos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Quienes deseen obtener la ciudadanía deben presentar una solicitud formal.

Desde abril de 2024, quienes completen el Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) pueden solicitar al mismo tiempo el Número del Seguro Social o una tarjeta, con el fin de actualizar su estatus ante la SSA de manera digital, sin necesidad de acudir a una oficina.

Para presentar el Formulario N-400 en línea, los solicitantes deben:

Crear una cuenta en el sitio oficial del Uscis, que permite enviar formularios de manera segura.

Pagar la tarifa correspondiente.

Dar seguimiento al estatus de la solicitud durante el proceso de adjudicación.

La creación de la cuenta en el sitio web del Uscis no tiene costo. En cuanto a la tarifa de naturalización, es de 760 dólares si el formulario se presenta en papel y de 710 dólares si se presenta en línea.

También existe una tarifa reducida de 380 dólares para quienes cumplan con los requisitos y presenten la documentación que lo respalde.