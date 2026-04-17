Los migrantes que ya no pueden registrar un vehículo en el DMV de Houston tras aprobación de una nueva regla

Por una regla que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Texas comenzó a aplicar en marzo, migrantes de Houston no pueden registrar un vehículo si no acreditan su presencia legal en Estados Unidos. La normativa se votó de manera unánime en la entidad y detalla cuáles son los documentos aceptados.

Migrantes de Houston no pueden registrar un vehículo ante el DMV sin prueba de presencia legal

Mientras la ciudad discute con el estado por una ordenanza sobre la colaboración de la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los migrantes deben tener en cuenta una nueva norma para el registro de un auto.

Desde marzo, el DMV de Texas exige presencia legal en EE.UU. para completar el registro de un auto

Según lo que votó de manera unánime la entidad, desde el 5 de marzo la acreditación de estatus legal en EE.UU. es un requisito para llevar a cabo este proceso. La norma aplica tanto en Houston como en el resto de Texas.

En ese sentido, el DMV exige cumplir con los siguientes pasos para llevar a cabo el registro de un vehículo:

Presentar una identificación aceptable .

. Tener un seguro de responsabilidad civil y acreditar la propiedad a través del título correspondiente .

y . Completar el formulario 130-U .

. Exhibir un comprobante de domicilio que demuestre la residencia en el Estado de la Estrella Solitaria.

El cambio en la normativa aplica sobre el primer ítem, que ahora incluye el requisito de estadía legal.

Por eso, los extranjeros de Houston deben llevar alguna de las opciones de documentación aceptadas para poder completar el proceso.

Migrantes de Houston sin prueba de presencia legal en EE.UU. no pueden registrar un vehículo ante el DMV Imagen ilustrativa generada con IA

Cuáles son los documentos aceptados por el DMV de Texas para hacer el registro de un vehículo

Según consta en el documento oficial que especifica los detalles de la medida, cualquiera de estas opciones es válida para acreditar la identidad y presencia legal en EE.UU.:

Pasaporte estadounidense .

. Licencia de conducir o identificación estatal válida compatible con REAL ID .

válida compatible con . Las licencias estatales sin REAL ID que provengan de un estado que exija prueba de presencia legal .

de un . Pasaporte extranjero vigente acompañado por documentación migratoria válida , como el formulario I-94, green card o visa de inmigrante no vencida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional.

, como el formulario I-94, green card o visa de inmigrante no vencida emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Certificado de ciudadanía o naturalización estadounidense.

Estas alternativas de documentación componen la Lista A, donde se incluyen las opciones para un registro estándar, categoría que utilizan la mayoría de los vehículos particulares.

Requisito de inspección de seguridad del DMV: ya no rige para vehículos no comerciales

Por su parte, también están los que componen la Lista B, los cuales aplican para ciertos registros específicos, como permisos temporales o habilitación de algunos vehículos comerciales.

En este escenario son aceptables pasaporte de EE.UU. o extranjero, licencia de conducir de cualquier estado o identificación militar.

La nueva norma del DMV de Texas rige solo para nuevos registros en 2026

Tanto en Houston como en el resto del Estado de la Estrella Solitaria, la norma del DMV sobre la obligación de acreditar presencia legal aplica para nuevos registros de vehículos durante una primera instancia.

En cuanto a las renovaciones, se agregará ese requisito a partir del 1° de enero de 2027. Hasta entonces, se mantienen las mismas reglas que estaban en vigor antes del 5 de marzo.