Criadores de perros en Texas: la ley de Abbott que pone en riesgo a migrantes desde el 1° de mayo

Desde el 1° de mayo, el estado de Texas aplicará un nuevo requisito para acceder a licencias profesionales, que incluye la obligación de demostrar situación migratoria regular. La medida alcanza a criadores de perros y a otros oficios regulados.

Texas aplicará verificación migratoria obligatoria para licencias laborales a través del TDLR

La disposición será adoptada por la Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) y se sustenta en una ley federal que limita el acceso a beneficios públicos para personas sin estatus migratorio habilitante.

Bajo la administración de Abbott, Texas implementará un nuevo requisito obligatorio para acceder a las licencias profesionales Archivo

Dentro de esa categoría, el Estado considera a las licencias profesionales como un beneficio, por lo que quienes no acrediten su permanencia legal no podrán obtener ni renovar permisos para ejercer.

El listado oficial del TDLR incorpora a los criadores de perros como una de las actividades alcanzadas por la exigencia.

En particular, la regulación se aplica a quienes se dedican a la cría para venta bajo condiciones específicas establecidas por el estado.

La normativa también abarca otros sectores como construcción, servicios personales y actividades técnicas. Todos estos rubros requieren autorización estatal para operar de manera formal.

A partir de la entrada en vigencia, cualquier solicitud o renovación de licencia deberá cumplir con los nuevos criterios vinculados al estatus migratorio.

Las licencias para criadores tienen una vigencia de un año; si el trabajador no puede demostrar su estatus legal al momento de la renovación, perderá su habilitación y no podrá ejercer su oficio Freepik

Impacto en trabajadores sin estatus legal: restricciones para licencias en Texas

La aplicación de esta normativa implica que personas sin documentación migratoria adecuada no podrán continuar en actividades que requieren licencia estatal. Esto puede derivar en la interrupción de sus fuentes de ingreso.

Además, podría llevar a que algunos trabajadores pasen a esquemas informales, sin acceso a regulaciones laborales ni controles de seguridad.

El cambio elimina alternativas previas que permitían gestionar licencias sin contar con un número de Seguro Social. A partir de mayo, todos los solicitantes deberán ajustarse a los nuevos criterios de verificación.

Se estima que la disposición impactará en alrededor de 18.000 licencias que actualmente no están vinculadas a un número de Seguro Social.

Qué establece la ley federal sobre acceso a licencias y beneficios públicos en EE.UU.

La ley federal Título 8 del Código de EE.UU. establece, como regla general, que los extranjeros que no tengan un estatus migratorio “calificado” no son elegibles para recibir beneficios públicos estatales o locales.

Según esta normativa, en la que se apoya la reciente modificación en Texas, una persona que no sea ciudadana o nacional de EE.UU. solo puede acceder a dichos beneficios si se encuentra en alguna de las siguientes categorías:

Extranjero calificado .

. No inmigrante bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Extranjero con permiso de permanencia temporal (parole) en EE.UU. por menos de un año.

Los estados tienen la facultad de ampliar el acceso mediante legislación propia, aunque Texas optó por aplicar los criterios restrictivos previstos a nivel federal.

Requisitos del TDLR: documentos para acreditar estatus migratorio y obtener licencias en Texas

De acuerdo con el sitio web oficial del TDLR, para demostrar la presencia legal y obtener o renovar una licencia profesional, el solicitante debe completar el formulario de Solicitud de Licencia Ocupacional Alegando no Tener Número de Seguro Social.

En ese documento, deberá certificar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense o que se encuentra legalmente en el país norteamericano.

El TDLR ofrece dos vías para verificar la estadía legal. Todos los documentos deben estar vigentes, a menos que se indique lo contrario.

Presentar un solo documento de esta lista:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumpla con la normativa Real ID .

que cumpla con la normativa . Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte.

o tarjeta de pasaporte. Tarjeta de residente permanente (green card, formulario I-551).

(green card, formulario I-551). Documento de Autorización de Empleo (permiso de trabajo, formulario I-766).

(permiso de trabajo, formulario I-766). Certificado de naturalización o de ciudadanía.

o de ciudadanía. Visa de inmigrante .

. Formulario I-94 que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal.

que demuestre admisión legal o permiso de permanencia temporal. Formulario I-797 (notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional.

(notificación de acción) que apruebe o conceda estatus de residente, asilo o libertad condicional. Licencia para portar armas emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

emitida por el Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS, por sus siglas en inglés). Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

La otra opción es presentar dos documentos en combinación.

Si el solicitante no tiene los permisos anteriores, debe presentar uno de cada uno de los siguientes grupos:

Identificación estatal : licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros).

: licencia de conducir o identificación emitida por Texas u otros estados autorizados (como Alabama, Florida, Georgia, entre otros). Comprobante de nacimiento: acta de nacimiento emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un documento del gobierno federal que demuestre el nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (como el formulario FS-240 o DS-1350).

Los documentos deben enviarse como una copia o imagen clara y legible, preferiblemente mediante carga electrónica o escaneada.

Estas normas no imponen un requisito de ciudadanía. Las personas que no son estadounidenses pero que tienen un estatus migratorio legal y autorización para trabajar siguen siendo elegibles para obtener una licencia profesional.

Sin embargo, aquellos que no puedan acreditar su presencia legal no podrán acceder a estas habilitaciones a partir de la fecha establecida.