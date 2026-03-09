Cómo avanzan los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y quiénes son los mejores ataques tras los primeros partidos

El inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) dejó una primera foto clara: las ofensivas de República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Japón se ubican al tope de los promedios de bateo colectivos, según la tabla de estadísticas de la MLB y el WBC 2026. Con esa base se puede trazar un mapa temprano de cómo avanzan los grupos y qué selecciones marcan el ritmo con el bate en este World Baseball Classic.​

Los cinco mejores lineups del World Baseball Classic 2026

De acuerdo con la planilla de “WBC Team Hitting – 2026 – Playoffs”, estos son los cinco equipos con mejor promedio de bateo (AVG) tras los primeros partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2026:​

Selección AVG G (PJ) AB R H HR RBI OBP SLG OPS República Dominicana .400 1 35 12 14 3 12 .500 .743 1.243 Venezuela .357 2 70 17 25 4 17 .438 .571 1.009 Italia .353 1 34 8 12 3 8 .463 .735 1.198 Estados Unidos .314 2 70 24 22 2 21 .490 .471 .961 Japón .281 3 89 25 25 6 25 .443 .517 .960

Esta foto temprana confirma el peso de potencias como República Dominicana y Venezuela, que dominan el bateo entre las selecciones latinas, mientras que Estados Unidos y Japón sostienen promedios altos en paralelo con Italia, una de las sorpresas de estos primeros juegos del WBC.​

Venezuela y Ronald Acuña Jr. quieren hacer historia en 2026 Marta Lavandier� - AP�

Cómo se refleja esto en el avance de los grupos del WBC

Si se cruzan estos promedios de bateo con la estructura de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 que detalla MLB, se observa que:​

República Dominicana y Venezuela lideran ofensivamente el Grupo D en Miami , lo que coincide con sus buenos arranques de resultados frente a rivales como Nicaragua, Países Bajos e Israel.​

, lo que coincide con sus buenos arranques de resultados frente a rivales como Nicaragua, Países Bajos e Israel.​ Japón aparece como uno de los ataques más productivos del Grupo C en Tokio , respaldando su condición de favorito en la zona asiática.​

, respaldando su condición de favorito en la zona asiática.​ Estados Unidos marca el ritmo en el Grupo B en Houston, donde comparte competición con México e Italia, esta última también entre los cinco mejores promedios de bateo del torneo.​

Dominican Republic's Vladimir Guerrero Jr., right, celebrates after hitting a two-run homer during the third inning of a World Baseball Classic game against the Netherlands, Sunday, March 8, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell)� Rebecca Blackwell� - AP�

Fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

El torneo se desarrolla en cuatro sedes distintas, con un bloque de participantes en Japón y otro con Puerto Rico como anfitrión; los cuartos de final del torneo se disputarán en Houston y Miami, también sedes de fases de grupo.

La fase de semifinales y la final del World Baseball Classic 2026 se disputan íntegramente en loanDepot park, en Miami. La grilla oficial de TV y horarios para el tramo decisivo del WBC, según la nota de MLB y la información complementaria de FOX Sports, es la siguiente:

15 de marzo – Semifinal 1 : 20:00 ET, FS1.

: 20:00 ET, FS1. 16 de marzo – Semifinal 2 : 20:00 ET, FS1.​

: 20:00 ET, FS1.​ 17 de marzo – Championship Game (Final): 20:00 ET, FOX (con transmisión también en FOX Deportes).

En paralelo, USA Baseball recuerda en su página “World Baseball Classic Central” que las semifinales del WBC están programadas para el 15 o 16 de marzo en Miami, a las 20:00 ET, y que la final se juega el 17 de marzo en el mismo horario y estadio, lo que consolida al loanDepot park como sede permanente de las definiciones del Clásico Mundial de Béisbol.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.