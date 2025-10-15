Cómo el cambio de hora en EE.UU. afecta las elecciones en Nueva York y Nueva Jersey este 2025

Las elecciones para alcalde en Nueva York y para gobernador en Nueva Jersey se celebrarán el próximo martes 4 de noviembre. Dos días antes de ir a las urnas a ejercer su derecho a voto, el domingo 2, los residentes de ambos estados afrontarán un cambio de horario. Es que el Daylight Saving Time (DST) llegará a su fin, por lo que los relojes deberán atrasarse una hora.

Cambio horario en Nueva Jersey y Nueva York dos días antes de las elecciones

El horario de verano que implementa la mayor parte de Estados Unidos terminará el domingo 2 de noviembre, más precisamente a las 2 de la madrugada, cuando los relojes retrocedan para volver a marcar la 1. Dos días después, el martes 4, los habitantes de Nueva Jersey elegirán a su próximo gobernador, mientras que los de la Gran Manzana harán lo propio con su alcalde.

Los ciudadanos deberán estar atentos al cambio de horario para verificar su hora de votación AP - Jacquelyn Martin

En cuanto al horario en que estarán habilitadas las urnas, los votantes registrados en el Estado Jardín podrán asistir a su lugar de votación de 10 a 20 (hora local), según el sitio oficial. Por su parte, los ciudadanos de la Gran Manzana podrán hacerlo de 6 a 19 (hora local), de acuerdo con Vote.nyc.

Si bien los celulares y otros dispositivos electrónicos cambiarán su horario automáticamente tras el 2 de noviembre, habrá que ajustar de manera manual los relojes analógicos, así como también ciertos despertadores e incluso los tableros de los vehículos.

Por qué cambia el horario en Nueva York y Nueva Jersey

Los residentes de Nueva York y Nueva Jersey, al igual que la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos, deben ajustar sus relojes dos veces al año. En este caso, lo harán para regresar al sistema estándar.

Ya se definió la fecha del cambio de hora en Estados Unidos en 2025

Solo dos excepciones figuran en el mapa de EE.UU.: la mayor parte de Arizona y el estado de Hawái. Tampoco en territorios como Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico. En todos los demás estados, el horario de verano comenzó el 9 de marzo y terminará el domingo 2 de noviembre.

Cómo votar en las próximas elecciones de Nueva York

Para votar presencialmente en Nueva York, los votantes, al llegar a la mesa correspondiente, tendrán que firmar para recibir la boleta. Posteriormente, deberán acudir al cubículo privado y rellenar su elección con tinta azul o negra. Por último, habrá que introducir la papeleta en el escáner que registra el voto.

Para quienes no puedan asistir el día de la elección, se ofrecen diversas alternativas. Una de ellas es el voto anticipado, que estará disponible entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre.

Otra opción es el voto por correo o absentee ballot. Las solicitudes pueden realizarse hasta el 3 de octubre por correo electrónico a vote@boe.nyc.ny.us, indicando el distrito de residencia en el asunto del mensaje, o con un llamado al número gratuito 1-866-VOTE-NYC.

Los ciudadanos podrán acudir a los centros de votación este 4 de noviembre Morry Gash - AP

Como votar en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey

En Nueva Jersey, además de votar de forma presencial el día de la elección, existe otra forma de hacerlo: por correo. Para ello, se debe completar la aplicación a través del sitio web oficial y entregarla en alguno de los puntos habilitados.

Al igual que en la Gran Manzana, existe la opción de voto anticipado. Las sedes habilitadas estarán abiertas del 25 de octubre al 2 de noviembre de 10 hs a 20 hs de lunes a sábado, y de 10 hs a 18 hs los domingos. No se necesita cita.