Elecciones en Nueva Jersey: cuándo vence el plazo para registrarme para votar

Las elecciones generales en Nueva Jersey se celebrarán en cuatro semanas, cuando los votantes elegirán al gobernador, a todos los miembros de la Asamblea General y a diversos cargos locales. Los residentes tienen hasta octubre para registrarse y asegurarse de participar en esta votación.

Hasta cuándo se puede registrar para votar en Nueva Jersey

Los comicios generales en Nueva Jersey se celebrarán el martes 4 de noviembre de 2025, y los votantes que deseen participar tendrán tiempo hasta el martes 14 de octubre para registrarse, 21 días antes de la jornada electoral, según establece la División de Elecciones del estado.

Para poder participar en las elecciones de Nueva Jersey, se debe ser ciudadano de los Estados Unidos y tener al menos 18 años Freepik

Para registrarse, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser ciudadano estadounidense.

Tener al menos 17 años (aunque no se podrá votar hasta cumplir 18 años).

Ser residente del condado durante al menos 30 días antes de la elección.

No estar bajo una sentencia de prisión como resultado de una condena por un delito grave según las leyes de este estado, de otro estado o de los Estados Unidos.

Cómo registrarse para votar en Nueva Jersey

La inscripción puede completarse en línea a través del sitio oficial del Departamento de Estado de Nueva Jersey. Para esto, se requiere la fecha de nacimiento y una de las siguientes formas de identificación:

Licencia de conducir vigente o Tarjeta de Identificación de no conductor emitida por la Comisión de Automotores de Nueva Jersey (MVC, por sus siglas en inglés): la información proporcionada se utiliza para validar la identidad y obtener una copia de la firma digitalizada.

de no conductor emitida por la Comisión de Automotores de Nueva Jersey (MVC, por sus siglas en inglés): la información proporcionada se utiliza para validar la identidad y obtener una copia de la firma digitalizada. Número de Seguro Social: para utilizar este número, se debe poder firmar en la pantalla o cargar una firma digital. Si no es posible proporcionar una firma digital, no se podrá completar la inscripción en línea.

Además de la votación presencial el día de las elecciones, también se puede emitir el voto por correo DISABILITY RIGHTS NEW JERSEY - 381985531

Para verificar si un ciudadano está inscrito para sufragar, se puede utilizar la búsqueda de votante. Este servicio permite ingresar el nombre y la fecha de nacimiento para consultar el registro del estado.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Los apellidos con guion o espacio pueden registrarse de manera diferente. Por ejemplo, McDonald podría aparecer como Mc Donald.

Por ejemplo, McDonald podría aparecer como Mc Donald. La búsqueda en línea puede no funcionar si se utiliza únicamente la inicial del segundo nombre y el condado no lo tiene inscripto.

y el condado no lo tiene inscripto. Los apodos no coincidirán con los nombres oficiales registrados (por ejemplo, Kate no coincide con Katherine, Jim no coincide con James).

Cuáles son las formas de votación que hay para las elecciones generales

Además de votar de forma presencial el día de la elección, existen otras dos formas de hacerlo:

Voto por correo

El paso a paso para completar la boleta es el siguiente:

Marcar cada una de las selecciones con tinta azul o negra.

Firmar el certificado.

Colocar la boleta dentro del sobre.

Luego, ubicar el sobre con el certificado dentro del envoltorio de envío.

Para la devolución de la boleta se puede elegir una de las siguientes tres maneras:

Correo: debe ser recibida por la Junta Electoral del condado a más tardar seis días después del día de la elección.

debe ser recibida por la Junta Electoral del condado a más tardar seis días después del día de la elección. Buzón seguro: depositarla antes de las 20 hs del día de los comicios.

depositarla antes de las 20 hs del día de los comicios. Oficina de la Junta Electoral: entregarla en persona antes de las 20 hs del día de la votación.

Una de las opciones de votación es la presencial anticipada, con sedes habilitadas del 25 de octubre al 2 de noviembre AP News

Voto presencial anticipado

Permite que todos los votantes registrados emitan su boleto en persona. Las sedes habilitadas estarán abiertas del 25 de octubre al 2 de noviembre de 10 a 20 hs de lunes a sábado, y de 10 a 18 hs los domingos. No se necesita cita.