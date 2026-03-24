Cómo es el destructor USS Gridley de la Marina de EE.UU. que recorrerá cuatro países latinos desde el 29 de marzo

El destructor USS Gridley de la Marina de Estados Unidos comenzó a mediados de marzo una gira por varios países de América que se extenderá hasta el 2 de abril. Como parte de este recorrido, arribará el 29 de este mes a Panamá, y luego circulará cerca de las costas de otros tres países latinos con destino a su nuevo puerto base.

Por qué el destructor USS Gridley recorrerá cuatro países latinos desde el 29 de marzo

El USS Gridley es el 51.º destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, y participa de misiones especiales de la fuerza armada estadounidense. Según informó el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en un comunicado, el buque estará junto al portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz en aguas panameñas desde el 29 de marzo.

El destructor USS Gridley de la Marina de EE.UU.

Las autoridades informaron que el recorrido se extenderá hasta el próximo 2 de abril como parte de “una gira por las Américas”, que comenzó el 12 de marzo cuando el portaviones y el destructor zarparon desde la costa oeste de Estados Unidos. La travesía incluye paradas en Perú, Chile y Brasil.

El anuncio del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá sigue a las declaraciones emitidas por un portavoz de la Marina de EE.UU. al Instituto Naval de EE.UU. en marzo. En aquella ocasión, había adelantado que los preparativos para el despliegue del USS Nimitz estaban en curso.

“Actualmente se está llevando a cabo la planificación detallada para que el USS Nimitz visite varios países socios durante su circunnavegación del continente sudamericano, rumbo a su nuevo puerto base”, declaró el portavoz de la Marina, teniente comandante Peter Pagano, en el comunicado.

Según recogió CNN, el buque y el portaviones navegarán el estrecho de Magallanes y luego se reposicionarán el próximo 20 de junio en su nuevo puerto base, en la costa este del país norteamericano.

Cómo será la gira del destructor USS Gridley de la Marina de EE.UU. por los países latinos

En su recorrido, el destructor atravesará Panamá, pero es posible que no cruce el canal. Según las declaraciones de la Autoridad del Canal de Panamá, al navegar por el estrecho de Magallanes por Chile, para ir al otro lado, ya no pasarían por esta área.

Además, solo el destructor podría atravesar la vía, a diferencia de los portaviones, que no caben en el canal.

Como parte de su "gira por las Américas", el destructor de la Armada estadounidense pasará por Perú, Chile y Brasil, además de Panamá seaforces.org

Durante el tiempo que permanezcan en este país, el portaviones USS Nimitz estará anclado en aguas abiertas y el destructor USS Gridley se ubicará en el Puerto de Cruceros de Amador.

En este período, se desarrollarán los ejercicios Southern Seas 2026, en su undécima edición. De acuerdo con el comunicado de la Aeronaval panameña, esto implica tareas de cooperación para fortalecer el desarrollo a través del intercambio de conocimiento marítimo.

Cómo es el destructor USS Gridley de la Marina de EE.UU. y sus antecedentes

El destructor es el cuarto buque de la Armada que lleva el nombre del capitán Charles V. Gridley, comandante del barco insignia del almirante George Dewey, el Olympia, que participó en la batalla de la bahía de Manila durante la guerra hispano-estadounidense.

La nave proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, y está equipada con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas.

El destructor USS Gridley de la Armada de EE.UU. cuenta con con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas DVIDS

Operativo desde 2006, tiene su base en Everett, Washington, aunque antes estaba ubicado en San Diego, California. Ahora, se instalará pronto en la costa este.

El buque tuvo su primer despliegue como miembro del Grupo de Ataque del Portaaviones Ronald Reagan en 2008, según el sitio web oficial de la organización Seaforces. Al margen de su primera operación, participó de las siguientes misiones:

En 2011, se dirigió al Pacífico occidental con el grupo de ataque del portaaviones USS Carl Vinson (CVN 70) en el área de responsabilidad de la 7.ª Flota. Regresó a su puerto base de San Diego en julio.

En 2012, formó parte del Escuadrón de Destructores (DESRON) UNO y estuvo en un despliegue de seis meses en apoyo de operaciones contra la piratería en el Pacífico Occidental y el Océano Índico.

El 22 de agosto de 2014, el USS Gridley partió de la base naval para un despliegue programado de 10 meses y regresó el 4 de junio de 2015.

El 9 de julio de 2016, el USS Gridley llegó a su nuevo puerto base en Everett, Washington.

En diciembre de 2021, partió de Everett, en un despliegue como parte del Escuadrón de Destructores 2, junto con el Grupo de Ataque de Portaaviones 3 liderado por el USS Abraham Lincoln.

En marzo de 2025, inició una misión en la que sirvió como unidad de defensa aérea y antisubmarina para el Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz. Recorrió más de 82.000 millas náuticas (151 mil kilómetros), realizó 52 maniobras especiales, llevó a cabo operaciones conjuntas con dos portaaviones y colaboró ​​con aliados y socios. Regresó en diciembre del mismo año.