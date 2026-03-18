USS Tripoli: el buque de guerra que avanza desde Asia y que transporta a miles de marines estadounidenses

El desplazamiento de un poderoso buque de asalto anfibio de la Marina de Estados Unidos hacia Medio Oriente volvió a poner el foco en la creciente tensión en la región. Se trata del USS Tripoli, una embarcación que, según reportes recientes, transporta a miles de marines y avanza desde Asia con un destino aún no precisado públicamente.

El avance del USS Tripoli: en rutas marítimas clave

Según informó CNN, el USS Tripoli fue localizado en las inmediaciones del estrecho de Malaca, cerca de Singapur, en la mañana del martes, de acuerdo con datos de rastreo marítimo AIS. Este sistema, utilizado para seguir el movimiento de embarcaciones, permitió identificar la presencia del buque en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

Con una eslora de 259 metros (850 pies), el Tripoli opera como un portaaviones ligero, diseñado específicamente para optimizar operaciones aéreas con cazas furtivos F-35B Lightning II U.S. Central Command

El reporte señala que, si bien los barcos de guerra estadounidenses suelen operar con sus transpondedores apagados para evitar ser detectados, en zonas de tráfico intenso —como las cercanas a Singapur— activan estos sistemas para garantizar la seguridad de la navegación. En este caso, la señal permitió seguir el trayecto del Tripoli en su avance hacia Medio Oriente.

Además, datos de la plataforma MarineTraffic citados por CNN indicaron que un buque de guerra estadounidense no especificado partió desde Okinawa el 11 de marzo y atravesó el mar de China Meridional antes de aproximarse a Singapur a una velocidad cercana a 22 millas por hora (35 km/h), lo que coincide con el desplazamiento del USS Tripoli.

El contingente militar estadounidense de rápida respuesta: la Unidad Expedicionaria de Marines

CNN detalló que el buque transportaría efectivos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU, por sus siglas en inglés), una fuerza de despliegue rápido compuesta por aproximadamente 2200 efectivos. Esta unidad, con base en Okinawa, fue enviada tras una orden del Pentágono, según confirmaron funcionarios familiarizados con el operativo.

Las MEU son fuerzas versátiles diseñadas para actuar en distintos escenarios. Están integradas por cuatro componentes: comando, combate terrestre, combate aéreo y logística. A lo largo del tiempo, fueron utilizadas en misiones de evacuación, operaciones anfibias y acciones de asalto que requieren el traslado de tropas desde el mar hacia tierra firme.

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos indicó que cerca de 50.000 soldados estadounidenses ya se encuentran desplegados en Medio Oriente en el contexto del conflicto con Irán, lo que sugiere que la llegada del Tripoli reforzaría significativamente esa presencia.

El buque transporta a la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), una fuerza de respuesta rápida compuesta por aproximadamente 2200 efectivos JONATHAN KLEIN - AFP

Cómo es el USS Tripoli: Un buque con capacidad de portaaviones

El USS Tripoli no es una embarcación convencional. Con casi 850 pies (259 metros) de longitud y un desplazamiento de 45.000 toneladas, funciona prácticamente como un portaaviones ligero. De acuerdo con CNN, está equipado con aviones de combate furtivos F-35, aeronaves de transporte MV-22 Osprey y embarcaciones de desembarco destinadas a trasladar tropas hacia la costa.

Este tipo de buque lidera habitualmente un grupo anfibio de ataque que incluye otras naves de apoyo. Sin embargo, no se pudo confirmar mediante sistemas de rastreo si el Tripoli estaba acompañado por los buques USS New Orleans y USS San Diego en ese momento.

El despliegue del USS Tripoli, en el marco de la tensión con Irán

Axios informó días antes que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó el envío del USS Tripoli junto con su unidad expedicionaria de marines hacia Medio Oriente. La decisión responde a una solicitud del Comando Central, que busca ampliar las opciones militares frente a Irán.

El despliegue fue ordenado por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth Zachary Pearson - U.S. Navy

El medio detalló que este despliegue sumará miles de marines, varios buques de guerra adicionales y cazas F-35 a los recursos ya presentes en la región. La intención es reforzar la capacidad de respuesta ante posibles escaladas del conflicto.

El contexto incluye acciones de Irán contra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, lo que impactó en los precios globales del petróleo, el transporte y los seguros. Según Axios, estas disrupciones ya generaron pérdidas por 11 mil millones de dólares para Estados Unidos.